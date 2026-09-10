iPhone 18 Pro modellerin RAM kapasitesi belli oldu

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Tam Boyutta Gör Apple, geleneği bozmadı ve iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max’in kaç GB RAM ile geldiğini açıklamadı. Ancak, Xcode 27'nin en son sürümünde yeni iPhone Pro modellerin bellek miktarı ortaya çıktı.

iPhone 18 Pro Max ile şarj hızı ve pil ömründe dev gelişme! 2 sa. önce eklendi

iPhone 18 Pro modelleri 12 GB RAM ile geliyor

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, 12GB RAM ile gelecek. Xcode henüz iPhone Duo modelini desteklemiyor ancak bu cihaz iPhone 18 Pro modelleriyle aynı A20 Pro çipine sahip olduğundan muhtemelen o da 12 GB RAM ile gelecek.

iPhone 17 Pro modelleri de 12 GB RAM'e sahipti; dolayısıyla önceki nesle kıyasla bir artış söz konusu değil.

Sektör genelinde RAM çipi kıtlığından Apple da etkilendi. Şirket, son aylarda birçok ürünün fiyatına zam yaptı. Türkiye’de iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in başlangıç ​​fiyatları sırasıyla 138 bin TL ve 150 bin TL olarak belirlendi. Bu da iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'in başlangıç ​​fiyatlarına kıyasla 18 bin TL’lik bir artış anlamına geliyor.

Apple, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max için ön siparişleri 12 Eylül Cumartesi günü almaya başlayacak. Cihazların bir sonraki hafta, 18 Eylül Cuma günü satışa sunulması planlanıyor.

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Apple iPhone 18 Pro Max kaç GB RAM ile geliyor?

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