Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 18 Pro modellerin RAM kapasitesi belli oldu

    Apple, iPhone 18 Pro modelleri tanıtırken RAM bilgisini paylaşmadı. iPhone 18 Pro Max kaç GB RAM ile geliyor merak edenler için, Xcode 27'nin en son sürümünde bellek miktarı ortaya çıktı.

    apple iphone 18 pro max kaç gb ram belli oldu Tam Boyutta Gör
    Apple, geleneği bozmadı ve iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max’in kaç GB RAM ile geldiğini açıklamadı. Ancak, Xcode 27'nin en son sürümünde yeni iPhone Pro modellerin bellek miktarı ortaya çıktı.

    iPhone 18 Pro modelleri 12 GB RAM ile geliyor

    iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, 12GB RAM ile gelecek. Xcode henüz iPhone Duo modelini desteklemiyor ancak bu cihaz iPhone 18 Pro modelleriyle aynı A20 Pro çipine sahip olduğundan muhtemelen o da 12 GB RAM ile gelecek.

    iPhone 17 Pro modelleri de 12 GB RAM'e sahipti; dolayısıyla önceki nesle kıyasla bir artış söz konusu değil.

    Sektör genelinde RAM çipi kıtlığından Apple da etkilendi. Şirket, son aylarda birçok ürünün fiyatına zam yaptı. Türkiye’de iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in başlangıç ​​fiyatları sırasıyla 138 bin TL ve 150 bin TL olarak belirlendi. Bu da iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'in başlangıç ​​fiyatlarına kıyasla 18 bin TL’lik bir artış anlamına geliyor.

    Apple, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max için ön siparişleri 12 Eylül Cumartesi günü almaya başlayacak. Cihazların bir sonraki hafta, 18 Eylül Cuma günü satışa sunulması planlanıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ayın enparalısı nasıl olunur renault 226322 yeşil peri nerede satılır halk ekmek bayiliği yorumları türk alman üniversitesi özel mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum