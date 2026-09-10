iPhone 18 Pro modellerin RAM kapasitesi belli oldu

iPhone 18 Pro modelleri 12 GB RAM ile geliyor
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, 12GB RAM ile gelecek. Xcode henüz iPhone Duo modelini desteklemiyor ancak bu cihaz iPhone 18 Pro modelleriyle aynı A20 Pro çipine sahip olduğundan muhtemelen o da 12 GB RAM ile gelecek.
iPhone 17 Pro modelleri de 12 GB RAM'e sahipti; dolayısıyla önceki nesle kıyasla bir artış söz konusu değil.
Sektör genelinde RAM çipi kıtlığından Apple da etkilendi. Şirket, son aylarda birçok ürünün fiyatına zam yaptı. Türkiye’de iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in başlangıç fiyatları sırasıyla 138 bin TL ve 150 bin TL olarak belirlendi. Bu da iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'in başlangıç fiyatlarına kıyasla 18 bin TL’lik bir artış anlamına geliyor.
Apple, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max için ön siparişleri 12 Eylül Cumartesi günü almaya başlayacak. Cihazların bir sonraki hafta, 18 Eylül Cuma günü satışa sunulması planlanıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: