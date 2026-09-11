Apple iPhone 18 Pro'nun tamir edilebilirlik skorunu açıkladı

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Tam Boyutta Gör Apple, yeni iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinin tamir edilebilirlik verilerini Avrupa Birliği düzenlemeleri kapsamında açıkladı. Şirketin yayınladığı verilere göre yeni modeller, önceki nesil iPhone 17 Pro serisine kıyasla biraz daha kolay tamir edilebiliyor.

iPhone 17 Pro ile karşılaştırıldı

Günümüzde Avrupa Birliği, akıllı telefon üreticilerinden cihazlarını belirli kriterlere göre değerlendirmesini istiyor. Bu değerlendirmede cihazın sökülme seviyesi, kullanılan bağlantı elemanları, gerekli araçlar, yedek parça erişimi, yazılım güncelleme süresi ve tamir bilgilerine erişim gibi farklı kategoriler dikkate alınıyor.

Her kategori 0 ile 5 arasında puanlanırken, bu değerler birleştirilerek genel tamir edilebilirlik endeksi oluşturuluyor. iPhone 18 Pro ve Pro Max'in genel tamir edilebilirlik endeksi ise 3,14 olarak açıklandı. iPhone 17 Pro serisinde bu değer 3,04 seviyesindeydi. Böylece yeni modellerde 0,10 puanlık artış gerçekleşti.

Kategori bazında bakıldığında en belirgin değişiklik kullanılan araçlar bölümünde görülüyor. Bu kategorideki puan 2,05'ten 2,55'e yükseldi. Sökme işleminin derinliği puanı da 2,65'ten 2,75'e çıktı.

Diğer kategorilerde ise değişiklik bulunmuyor:

Bağlantı elemanları: 3,80

Araçlar: 2,55

Yedek parçalar: 4,00

Yazılım güncellemeleri: 1,00

Tamir bilgileri: 5,00

Apple'ın belgelerinde araçlar ve sökme işlemlerindeki iyileştirmenin hangi bileşenlerden kaynaklandığına dair ayrıntılı bilgi yer almıyor. Ancak bazı parçalara erişim için farklı veya daha kolay kullanılan araçlar sunulmuş olabilir.

iPhone 18 Pro serisi hâlâ C sınıfında

iPhone 17 Pro ile iPhone 18 Pro serisinin genel tasarımının benzer olduğu ve tamir işlemlerinin büyük ölçüde aynı şekilde gerçekleştirildiği görülüyor. Bununla birlikte Apple'ın yeni modelleri A ile E arasındaki sınıflandırmada C sınıfında yer alıyor. Cihazların iç yapısındaki değişiklikler, iFixit tarafından yapılacak söküm çalışmalarıyla daha ayrıntılı şekilde ortaya çıkacak.

iPhone 18 Pro modellerinin 18 Eylül'deki satış tarihinin hemen ardından bir inceleme ve teardown çalışmasının yayınlanması bekleniyor. Apple'ın iPhone Duo modeli için ise henüz benzer bir tamir edilebilirlik verisi paylaşılmadı. Bunun nedeni cihazın henüz ön siparişe açılmamış olması.

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