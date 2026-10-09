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    Apple, iPhone 18 Pro ve Pro Max üretimini azaltıyor: İşte nedeni

    Apple'ın iPhone 18 Pro serisi için üretimi azaltabileceği söyleniyor. Artan bellek maliyetleri ve fiyat artışı, yeni modellerin satışlarını etkiliyor olabilir. İşte detaylar...

    Apple, iPhone 18 Pro ve Pro Max üretimini azaltıyor: İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde satış beklentilerinin altında kaldığı söyleniyor. Nikkei Asia'nın haberine göre şirket, tedarikçilerinden üretimi yüzde 15 ila 20 oranında azaltmalarını istedi. İddiaların arkasında ise artan bellek maliyetleri ve yeni modellere yönelik talep belirsizliği bulunuyor.

    Standart iPhone 18 satışları değiştirebilir

    Habere göre Apple, eylül ayının başından itibaren sevkiyat planlamasında daha temkinli hareket etmeye başladı. İki bileşen üreticisi, ekim ayı siparişlerinin başlangıçta belirlenen seviyeye kıyasla en az yüzde 15 azaltıldığını belirtti. Bununla birlikte kesintinin tüm tedarikçileri kapsamadığı ve Apple'ın gelecek aylarda aynı yaklaşımı sürdürüp sürdürmeyeceğinin henüz netleşmediği söyleniyor.

    Yeni iPhone modellerinin piyasaya çıktığı dönemde ön siparişlerin artması ve tedarikçilerin üretimi hızlandırması bekleniyor. Ancak iPhone 18 Pro serisi için ortaya atılan üretim kesintisi iddiası, bu yıl farklı bir tablo yaşanabileceğine işaret ediyor. Artan DRAM fiyatları, Apple'ın üretim planlarını etkileyen faktörlerden biri. Ancak satışlardaki yavaşlamanın yalnızca bellek maliyetleriyle açıklanamayacağı belirtiliyor.

    Şirketin fiyat politikası ve ürün gamındaki değişiklikler de bu noktada önem kazanıyor. İddiaya göre iPhone 18 Pro'nun 256 GB başlangıç modeli 1.199 dolar fiyatla satışa sunuldu. Bu, iPhone 17 Pro'nun başlangıç fiyatına kıyasla 100 dolarlık artış anlamına geliyor. Apple'ın bu yıl standart iPhone 18 ve iPhone Air 2 modellerini henüz piyasaya sürmemesi de daha uygun fiyatlı yeni bir iPhone arayan kullanıcıların seçeneklerini sınırlıyor.

    Apple'ın gelecek yılın başlarında standart iPhone 18 ve iPhone Air 2 modellerini tanıtması bekleniyor. Söylentilere göre standart iPhone 18, A20 işlemcisinden güç alacak. Dolayısıyla Apple'ın standart model için rekabetçi bir fiyat belirlemesi, serinin daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasını sağlayabilir.

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