Apple, iPhone 18 Pro ve Pro Max üretimini azaltıyor: İşte nedeni

Standart iPhone 18 satışları değiştirebilir
Habere göre Apple, eylül ayının başından itibaren sevkiyat planlamasında daha temkinli hareket etmeye başladı. İki bileşen üreticisi, ekim ayı siparişlerinin başlangıçta belirlenen seviyeye kıyasla en az yüzde 15 azaltıldığını belirtti. Bununla birlikte kesintinin tüm tedarikçileri kapsamadığı ve Apple'ın gelecek aylarda aynı yaklaşımı sürdürüp sürdürmeyeceğinin henüz netleşmediği söyleniyor.
Yeni iPhone modellerinin piyasaya çıktığı dönemde ön siparişlerin artması ve tedarikçilerin üretimi hızlandırması bekleniyor. Ancak iPhone 18 Pro serisi için ortaya atılan üretim kesintisi iddiası, bu yıl farklı bir tablo yaşanabileceğine işaret ediyor. Artan DRAM fiyatları, Apple'ın üretim planlarını etkileyen faktörlerden biri. Ancak satışlardaki yavaşlamanın yalnızca bellek maliyetleriyle açıklanamayacağı belirtiliyor.
Şirketin fiyat politikası ve ürün gamındaki değişiklikler de bu noktada önem kazanıyor. İddiaya göre iPhone 18 Pro'nun 256 GB başlangıç modeli 1.199 dolar fiyatla satışa sunuldu. Bu, iPhone 17 Pro'nun başlangıç fiyatına kıyasla 100 dolarlık artış anlamına geliyor. Apple'ın bu yıl standart iPhone 18 ve iPhone Air 2 modellerini henüz piyasaya sürmemesi de daha uygun fiyatlı yeni bir iPhone arayan kullanıcıların seçeneklerini sınırlıyor.
Apple'ın gelecek yılın başlarında standart iPhone 18 ve iPhone Air 2 modellerini tanıtması bekleniyor. Söylentilere göre standart iPhone 18, A20 işlemcisinden güç alacak. Dolayısıyla Apple'ın standart model için rekabetçi bir fiyat belirlemesi, serinin daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasını sağlayabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: