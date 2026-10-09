Apple, iPhone 18 Pro ve Pro Max üretimini azaltıyor: İşte nedeni

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde satış beklentilerinin altında kaldığı söyleniyor. Nikkei Asia'nın haberine göre şirket, tedarikçilerinden üretimi yüzde 15 ila 20 oranında azaltmalarını istedi. İddiaların arkasında ise artan bellek maliyetleri ve yeni modellere yönelik talep belirsizliği bulunuyor.

Standart iPhone 18 satışları değiştirebilir

Habere göre Apple, eylül ayının başından itibaren sevkiyat planlamasında daha temkinli hareket etmeye başladı. İki bileşen üreticisi, ekim ayı siparişlerinin başlangıçta belirlenen seviyeye kıyasla en az yüzde 15 azaltıldığını belirtti. Bununla birlikte kesintinin tüm tedarikçileri kapsamadığı ve Apple'ın gelecek aylarda aynı yaklaşımı sürdürüp sürdürmeyeceğinin henüz netleşmediği söyleniyor.

Yeni iPhone modellerinin piyasaya çıktığı dönemde ön siparişlerin artması ve tedarikçilerin üretimi hızlandırması bekleniyor. Ancak iPhone 18 Pro serisi için ortaya atılan üretim kesintisi iddiası, bu yıl farklı bir tablo yaşanabileceğine işaret ediyor. Artan DRAM fiyatları, Apple'ın üretim planlarını etkileyen faktörlerden biri. Ancak satışlardaki yavaşlamanın yalnızca bellek maliyetleriyle açıklanamayacağı belirtiliyor.

Şirketin fiyat politikası ve ürün gamındaki değişiklikler de bu noktada önem kazanıyor. İddiaya göre iPhone 18 Pro'nun 256 GB başlangıç modeli 1.199 dolar fiyatla satışa sunuldu. Bu, iPhone 17 Pro'nun başlangıç fiyatına kıyasla 100 dolarlık artış anlamına geliyor. Apple'ın bu yıl standart iPhone 18 ve iPhone Air 2 modellerini henüz piyasaya sürmemesi de daha uygun fiyatlı yeni bir iPhone arayan kullanıcıların seçeneklerini sınırlıyor.

iPhone 18 Pro ve Duo 16 GB RAM ile gelecekti iddiası! 1 gün önce eklendi

Apple'ın gelecek yılın başlarında standart iPhone 18 ve iPhone Air 2 modellerini tanıtması bekleniyor. Söylentilere göre standart iPhone 18, A20 işlemcisinden güç alacak. Dolayısıyla Apple'ın standart model için rekabetçi bir fiyat belirlemesi, serinin daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasını sağlayabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple, iPhone 18 Pro ve Pro Max üretimini azaltıyor: İşte nedeni

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: