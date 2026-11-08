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    Apple, iPhone 20'de Action Button'u kaldırabilir

    Apple'ın 20. yıl özel iPhone modeli, önemli bir tasarım değişikliğiyle gelebilir. Şirketin Action Button'ı Kamera Kontrolü ile birleştirerek cihazdaki fiziksel tuş sayısını azaltacağı iddia ediliyor.

    Apple, iPhone 20'de Action Button'u kaldırabilir Tam Boyutta Gör
    Apple'ın 2027 yılında tanıtması beklenen 20. yıl özel iPhone modeli iPhone 20, tasarım açısından önemli değişikliklerle gelebilir. Şirketin tamamen ekrandan oluşan iPhone hedefi doğrultusunda fiziksel tuşları azaltmayı planladığı ve Action Button özelliğini Kamera Kontrolü tuşuyla birleştirebileceği iddia ediliyor.

    Çinli bir kaynağın aktardığı bilgilere göre Apple, iPhone 20'de Action Button'ı tamamen kaldırarak işlevlerini Kamera Kontrolü tuşuna entegre etmeyi değerlendiriyor. Bu tasarımda Kamera Kontrolü tuşuna bir kez basıldığında kamera uygulaması açılabilecek, uzun basıldığında ise kullanıcı tarafından Action Button'a atanmış farklı işlevler devreye girecek. Böylece Apple, iki ayrı fiziksel tuş yerine tek bir kontrol noktası kullanarak cihazın yan tarafında yer kazanabilecek.

    iPhone 20'nin fiziksel tuşları dokunsal geri bildirim sunabilir

    Sızıntılara göre Apple diğer fiziksel kontrollerde de değişikliğe hazırlanıyor. Güç tuşu, ses kontrol tuşları ve Kamera Kontrolü'nün mekanik hareket yerine dokunsal geri bildirim sağlayan katı hal teknolojisini kullanabileceği belirtiliyor. Bu tuşlar, cihazın çerçevesinden dışarı taşmak yerine yüzeyle aynı hizada olacak. Böylece fiziksel olarak hareket etmeyen ancak titreşim yoluyla basılma hissi veren kontroller kullanılacak.

    Apple'ın iPhone 20'de dört kenarı da kavisli, ekranı cihazın yanlarına kadar uzanan bir tasarım üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bu yaklaşım, ekranın dört taraftan gövdenin üzerine taşmasını sağlayarak daha bütünleşik bir görünüm sunabilir. Ancak Bloomberg'den Mark Gurman, dört kenarı kapsayan bu cam tasarımının üretim açısından son derece karmaşık olduğunu belirtmişti. Bu durum, iPhone 20'nin üretim maliyetlerini ve dolayısıyla satış fiyatını artırabilir.

    6.000 mAh batarya ve yeni kamera sensörü iddiası

    iPhone 20 hakkında gündeme gelen diğer iddialar arasında Apple'ın yeni LOFIC kamera sensörü, daha büyük bir ekran ve şimdiye kadarki en yüksek kapasiteli iPhone bataryası bulunuyor. Silikon-karbon batarya teknolojisinin kullanılmasıyla kapasitenin 6.000 mAh seviyesine ulaşabileceği öne sürülüyor.

    Öte yandan Apple'ın katı hal tuşları konusundaki çalışmaları yeni değil. Şirketin bu teknolojiyi daha önce iPhone 15 Pro için değerlendirdiği, ancak Bongo kod adlı proje kapsamında çeşitli sorunlarla karşılaştığı aktarılmıştı. Son sızıntılara göre bu sorunlar giderildi ve yeni tuşların işlevsel doğrulama aşamasını tamamladığı, 2027'deki iPhone 20 için seri üretime hazırlandığı iddia ediliyor.

    Kaynakça https://www.notebookcheck.net/Apple-iPhone-20-may-lack-Action-Button-for-cleaner-design.1444264.0.html https://m.weibo.cn/detail/5362336164743652
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