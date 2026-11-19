Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Apple, iPhone 20 Pro ile Pro serisinde yeniden titanyum tasarıma geçmeyi planlıyor. Test edilen prototiplerde, iPhone Air'den ilham alan yuvarlak hatlar ve 1 milimetrelik ince çerçeveler öne çıkıyor. Alüminyum yerine titanyuma dönüş, gövde incelirken dayanıklılığın korunmasını sağlayacak. Ayrıca kavisli cam tasarımıyla neredeyse çerçevesiz bir ekran deneyimi hedefleniyor. 20. yıla özel geliştirilen yeni modellerin 2027 sonbaharında tanıtılması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 20 Pro ile Pro iPhone serisine titanyumu geri getirebilir. Erken mühendislik prototiplerinde, iPhone Air'den ilham alan daha yuvarlak bir tasarıma sahip titanyum çerçeve bulunduğu bildiriliyor. Çinli kaynak (Fixed Focus Digital) ayrıca kenarların mevcut Pro modellerine göre önemli ölçüde daha yumuşak ve yuvarlak olduğunu söylüyor.

Apple, 2023 yılında iPhone 15 Pro ile titanyum tasarımı getirdi, iPhone 16 Pro’da da kullandı. Ancak, 2025 yılında iPhone 17 Pro ile alüminyum yekpare gövdeye geçti. iPhone 18 Pro da bu malzemeyi kullanıyor.

Titanyum mu, alüminyum mu?

Alüminyum, daha iyi ısı iletkenliği sunarak ısının telefonun gövdesine daha verimli bir şekilde yayılmasını sağlıyor. Apple ayrıca zorlu görevler sırasında sürekli performansı iyileştirmek için buhar odası soğutması da kullanıyor. Titanyum ise ağırlığına göre daha fazla mukavemet ve belirli deformasyon türlerine karşı daha iyi dayanıklılık sunuyor. Titanyuma geri dönüş, Apple'ın yapısal mukavemeti korurken daha ince metal çerçeve oluşturmasına yardımcı olabilir.

Apple, 20. yıla özel iPhone için iki farklı tasarım deniyor 19 sa. önce eklendi

Apple farklı tasarımları test ediyor

Titanyum söylentisi, iPhone’un 20. yıldönümüne özel yeni tasarımına ilişkin önceki raporları izliyor. Fixed Focus Digital daha önce cihazın dört kenarı boyunca daha belirgin kıvrımlara sahip iPhone Air'den ilham alan cam kullanacağını öne sürmüştü. Ice Universe de Apple'ın hem düz hem de kavisli tasarımları test ettiğini iddia ediyor. Kavisli prototiplerin yaklaşık 1 mm ölçülerinde çerçevelere sahip olduğu ve neredeyse çerçevesiz bir görünüm oluşturduğu bildiriliyor.

iPhone 20 Pro'nun 6.41 inç ekrana sahip olacağı, daha büyük Pro Max modelinin ise 6.96 inçlik panel kullanacağı söyleniyor.

iPhone'un 20. yılına özel modeller olacak

Apple'ın 20. yıl dönümü iPhone'larını geleneksel olarak 2027 sonbaharında tanıtması bekleniyor. Ancak titanyum çerçeve henüz erken bir prototip detayı olarak kalıyor ve Apple henüz tasarımı veya iPhone 20 Pro adını doğrulamadı.

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Apple iPhone 20 Pro titanyum tasarımla gelebilir

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