Yapay Zeka Özeti:
- Apple, iPhone 20 Pro ile Pro serisinde yeniden titanyum tasarıma geçmeyi planlıyor. Test edilen prototiplerde, iPhone Air'den ilham alan yuvarlak hatlar ve 1 milimetrelik ince çerçeveler öne çıkıyor. Alüminyum yerine titanyuma dönüş, gövde incelirken dayanıklılığın korunmasını sağlayacak. Ayrıca kavisli cam tasarımıyla neredeyse çerçevesiz bir ekran deneyimi hedefleniyor. 20. yıla özel geliştirilen yeni modellerin 2027 sonbaharında tanıtılması bekleniyor.
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Apple, 2023 yılında iPhone 15 Pro ile titanyum tasarımı getirdi, iPhone 16 Pro’da da kullandı. Ancak, 2025 yılında iPhone 17 Pro ile alüminyum yekpare gövdeye geçti. iPhone 18 Pro da bu malzemeyi kullanıyor.
Titanyum mu, alüminyum mu?
Alüminyum, daha iyi ısı iletkenliği sunarak ısının telefonun gövdesine daha verimli bir şekilde yayılmasını sağlıyor. Apple ayrıca zorlu görevler sırasında sürekli performansı iyileştirmek için buhar odası soğutması da kullanıyor. Titanyum ise ağırlığına göre daha fazla mukavemet ve belirli deformasyon türlerine karşı daha iyi dayanıklılık sunuyor. Titanyuma geri dönüş, Apple'ın yapısal mukavemeti korurken daha ince metal çerçeve oluşturmasına yardımcı olabilir.
Apple farklı tasarımları test ediyor
Titanyum söylentisi, iPhone’un 20. yıldönümüne özel yeni tasarımına ilişkin önceki raporları izliyor. Fixed Focus Digital daha önce cihazın dört kenarı boyunca daha belirgin kıvrımlara sahip iPhone Air'den ilham alan cam kullanacağını öne sürmüştü. Ice Universe de Apple'ın hem düz hem de kavisli tasarımları test ettiğini iddia ediyor. Kavisli prototiplerin yaklaşık 1 mm ölçülerinde çerçevelere sahip olduğu ve neredeyse çerçevesiz bir görünüm oluşturduğu bildiriliyor.
iPhone 20 Pro'nun 6.41 inç ekrana sahip olacağı, daha büyük Pro Max modelinin ise 6.96 inçlik panel kullanacağı söyleniyor.
iPhone'un 20. yılına özel modeller olacak
Apple'ın 20. yıl dönümü iPhone'larını geleneksel olarak 2027 sonbaharında tanıtması bekleniyor. Ancak titanyum çerçeve henüz erken bir prototip detayı olarak kalıyor ve Apple henüz tasarımı veya iPhone 20 Pro adını doğrulamadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: