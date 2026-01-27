Tam Boyutta Gör Apple'ın tedarikçilerden ultra ince Face ID modülü üretmelerini istediği söyleniyor. Bu daha küçük sistem, Apple'a ana lensin yanına ultra geniş açılı kamera eklemek için yeterli alan sağlayacak. Cihazın yüksek fiyatı göz önüne alındığında, Apple’ın iPhone Air'in ince tasarımı için çok fazla donanımdan ödün verdiği yönündeki şikayetleri çözmek istiyor.

iPhone Air, Çin'de sadece 200 bin adet sattı 20 sa. önce eklendi

Daha küçük Face ID sistemi, ikinci kamera

Apple, bataryaya yer açmak amacıyla iPhone Air’ın üst kısmına birçok parça yerleştiriyor. Bu nedenle, ikinci bir arka kamera eklemek, iç düzenin yeniden tasarlanmasını gerektirecek. Daha ince Face ID birimi, mühendislere telefonu ince tutarken parçaları hareket ettirme konusunda daha fazla serbestlik sağlayacak.

Bu yılın sonlarında piyasaya sürülmesi beklenen katlanabilir iPhone için Apple’ın, cihazı olabildiğince ince hale getirmek amacıyla Face ID yerine yan düğmeye Touch ID'yi entegre etmeyi tercih ettiği bildiriliyor. Daha küçük TrueDepth kamera sistemi tasarlamak, muhtemelen yeni nesil modelin yüz tanıma sistemine geçmesine yol açabilir. Ultra ince Face ID modülünün MacBook’lara da geleceği tahmin ediliyor ancak Apple'ın bunun üzerinde çalıştığına dair bir söylenti yok.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple, iPhone Air 2'de tasarım sınırlarını daha da zorlayacak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: