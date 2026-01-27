Giriş
    Apple, iPhone Air 2'de tasarım sınırlarını daha da zorlayacak

    Apple, iPhone Air'deki yüz tanıma sisteminin kapladığı alanı azaltmak amacıyla çok daha ince bir Face ID donanım modülü geliştiriyor. Peki, bu tasarım değişikliği neden yapılıyor?

    iphone air 2 ultra ince face id modülü Tam Boyutta Gör
    Apple'ın tedarikçilerden ultra ince Face ID modülü üretmelerini istediği söyleniyor. Bu daha küçük sistem, Apple'a ana lensin yanına ultra geniş açılı kamera eklemek için yeterli alan sağlayacak. Cihazın yüksek fiyatı göz önüne alındığında, Apple’ın iPhone Air'in ince tasarımı için çok fazla donanımdan ödün verdiği yönündeki şikayetleri çözmek istiyor.

    Daha küçük Face ID sistemi, ikinci kamera

    Apple, bataryaya yer açmak amacıyla iPhone Air’ın üst kısmına birçok parça yerleştiriyor. Bu nedenle, ikinci bir arka kamera eklemek, iç düzenin yeniden tasarlanmasını gerektirecek. Daha ince Face ID birimi, mühendislere telefonu ince tutarken parçaları hareket ettirme konusunda daha fazla serbestlik sağlayacak.

    Bu yılın sonlarında piyasaya sürülmesi beklenen katlanabilir iPhone için Apple’ın, cihazı olabildiğince ince hale getirmek amacıyla Face ID yerine yan düğmeye Touch ID'yi entegre etmeyi tercih ettiği bildiriliyor. Daha küçük TrueDepth kamera sistemi tasarlamak, muhtemelen yeni nesil modelin yüz tanıma sistemine geçmesine yol açabilir. Ultra ince Face ID modülünün MacBook’lara da geleceği tahmin ediliyor ancak Apple'ın bunun üzerinde çalıştığına dair bir söylenti yok.

