Apple, iPhone Air 2'de tasarım sınırlarını daha da zorlayacak

Daha küçük Face ID sistemi, ikinci kamera
Apple, bataryaya yer açmak amacıyla iPhone Air’ın üst kısmına birçok parça yerleştiriyor. Bu nedenle, ikinci bir arka kamera eklemek, iç düzenin yeniden tasarlanmasını gerektirecek. Daha ince Face ID birimi, mühendislere telefonu ince tutarken parçaları hareket ettirme konusunda daha fazla serbestlik sağlayacak.
Bu yılın sonlarında piyasaya sürülmesi beklenen katlanabilir iPhone için Apple'ın, cihazı olabildiğince ince hale getirmek amacıyla Face ID yerine yan düğmeye Touch ID'yi entegre etmeyi tercih ettiği bildiriliyor. Daha küçük TrueDepth kamera sistemi tasarlamak, muhtemelen yeni nesil modelin yüz tanıma sistemine geçmesine yol açabilir. Ultra ince Face ID modülünün MacBook'lara da geleceği tahmin ediliyor ancak Apple'ın bunun üzerinde çalıştığına dair bir söylenti yok.