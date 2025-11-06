Giriş
    Apple, iPhone Air'i devam ettirmeyi planlıyor

    Son günlerde, Apple’ın ultra ince iPhone Air modeline olan talebin zayıf olduğuna dair pek çok haber çıktı. Ancak yeni rapor, Apple'ın seriyi devam ettirmeyi planladığını ortaya koyuyor.

    Apple, iPhone Air'i devam ettirmeyi planlıyor Tam Boyutta Gör
    Son günlerde, Apple’ın ultra ince iPhone Air modeline olan talebin zayıf olduğuna dair pek çok haber çıktı. Ancak bu tablo Çin için geçerli değil, zira ülkede yeni tasarım oldukça ilgi gördü. Bunun en büyük nedeni, yalnızca eSIM ile çalışan bu modelin ülkede ilk kez böyle bir teknolojiyi getirmesi. Çin’de akıllı telefonlar için eSIM desteği sadece birkaç gün önce kullanılabilir hale gelmişti.

    iPhone Air 2 ve Air 3 gelecek

    Genel olarak Apple, iPhone Air’in piyasadaki tepkisini yeterince iyi bulmuş görünüyor. Bu yüzden modelin halefi olan iPhone Air 2’yi piyasaya süreceği belirtiliyor. JP Morgan, 2027’ye kadar olan Apple iPhone lansman planlarını karşılaştıran bir tablo paylaştı. Bu tabloda hem iPhone Air 2 (2026) hem de iPhone Air 3 (2027) yer alıyor.

    Genelde Apple’ın tedarik zincirinden önemli bilgileri sızdırmakta başarılı olan JP Morgan analistleri, bu kez iPhone Air serisinin geleceğiyle ilgili oldukça açıklayıcı bir rapor yayımladı. Max Weinbach tarafından paylaşılan X gönderisinde de görüldüğü üzere, JP Morgan raporunda iPhone Air 2 ve Air 3 modelleri doğrulanmış durumda. Bu da, Apple'ın iPhone Air serisini iptal edeceği söylentilerinin doğru olmadığını gösteriyor.

    Bu değerlendirme, Yatırım Bankası TD Cowen’ın yakın zamanda yayımladığı raporla da örtüşüyor. TD Cowen,Apple’ın iPhone Air üretim planında bir değişikliğe gitmediğini ve sahadaki incelemeleri sonucunda önceki üretim tahminlerini koruduğunu belirtiyor. TD Cowen, Apple’ın 2025’in üçüncü çeyreğinde 3 milyon adet, yılın son çeyreğinde ise 7 milyon adet iPhone Air üreteceğini öngörüyor.

    Öte yandan, KeyBanc Capital Ekim ayında yayımladığı anketinde iPhone Air’e neredeyse hiç talep olmadığını ve katlanabilir telefonlara da çok az ilgi gösterildiğini bildirdi. Buna ek olarak, Nikkei Asia da Apple’ın iPhone Air üretim planını kısmaya başladığını, buna karşın iPhone 17 serisinin diğer modellerine daha fazla üretim kaynağı ayırdığını yazmıştı. Bu iddiayı daha sonra ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo da desteklemiş, iPhone Air tedarikçilerinin üretim kapasitesini yüzde 80’den fazla azaltmasının beklendiğini söylemişti.

    Ancak TD Cowen’ın bu iddiaları kesin bir dille reddetmesi ve JP Morgan’ın Apple’ın iPhone Air serisine bağlı kaldığını vurgulaması, tabloyu tersine çevirdi. Sonuç olarak, büyük bir talep düşüşü yaşanmadığı sürece iPhone Air 2 ve iPhone Air 3’ün planlandığı gibi piyasaya çıkacağını söyleyebiliriz.

