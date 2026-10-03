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    Apple, iPhone Duo'daki katlanma izine çözüm buldu

    Apple, iPhone Duo'nun iç ekranındaki mat nano dokulu koruyucu katmanın yıpranması veya ekran katlama izinin belirginleşmesi halinde değiştirilebileceğini açıkladı.

    Apple, iPhone Duo'daki katlanma izine çözüm buldu Tam Boyutta Gör
    iPhone Duo'nun iç ekranında kullanılan nano dokulu kaplama, yansımaları azaltırken ekranın katlama izinin daha az belirgin olmasını sağlıyor. Apple'a göre bu mat koruyucu katman gerektiğinde çıkarılıp yenisiyle değiştirilebilecek.

    AppleCare+ kapsamında değiştirilebilecek

    Apple donanım geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı Kate Bergeron'un açıklamasına göre katman, zamanla yıpranması veya iç ekrandaki katlama izinin daha belirgin hale gelmesi durumunda değiştirilebilecek.

    Bergeron yaptığı açıklamalarda "Mat ekran kaplaması, tabiri caizse katlanma izini en aza indirme görevini çok iyi yerine getiriyor. Bu katmanın ömrünü uzatmak ve kaplamanın mümkün olan en yüksek verimlilikte çalışmasını sağlamak için önemli bir mühendislik çalışması yaptık. Aslında bu katman değiştirilebilir. Kullanıcı için de bu oldukça kullanışlı; katmanı çıkarıp yenisini uygulayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

    Apple, iPhone Duo'daki katlanma izine çözüm buldu Tam Boyutta Gör
    Apple'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre AppleCare+ kapsamında nano dokulu koruyucu katmanın değişimi 19 dolar olarak belirtiliyor. Sigorta kapsamı dışındaki onarımın fiyatı ise açıklanmadı. Katmanın kullanıcı tarafından değiştirilip değiştirilemeyeceği de bilinmiyor.
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