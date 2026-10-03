Apple, iPhone Duo'daki katlanma izine çözüm buldu

AppleCare+ kapsamında değiştirilebilecek
Apple donanım geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı Kate Bergeron'un açıklamasına göre katman, zamanla yıpranması veya iç ekrandaki katlama izinin daha belirgin hale gelmesi durumunda değiştirilebilecek.
Bergeron yaptığı açıklamalarda "Mat ekran kaplaması, tabiri caizse katlanma izini en aza indirme görevini çok iyi yerine getiriyor. Bu katmanın ömrünü uzatmak ve kaplamanın mümkün olan en yüksek verimlilikte çalışmasını sağlamak için önemli bir mühendislik çalışması yaptık. Aslında bu katman değiştirilebilir. Kullanıcı için de bu oldukça kullanışlı; katmanı çıkarıp yenisini uygulayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: