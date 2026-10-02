Katlanabilir iPhone ile çekilen fotoğraflar paylaşıldı: İşte iPhone Duo'nun kamera kalitesi

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Tam Boyutta Gör Apple, Instagram hesabında iPhone Duo'nun kamera kalitesini gösteren yeni fotoğraflar paylaştı. Fotoğrafçılar Jake Michaels ve Jason Nocito tarafından çekilen altı fotoğraf Shot on iPhone Duo etiketiyle paylaşıldı.

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iPhone Duo dört kamerayla donatıldı; 48 megapiksel Fusion Ana arka kamera, 48 megapiksel Ultra Geniş açılı arka kamera, dış ekranda 12 megapiksel Center Stage özellikli ön kamera ve iç ekranın altında yer alan bir ön kamera.

Cihazda ayrı Telefoto kamera bulunmuyor; bu durum bazı kullanıcılar için vazgeçme sebebi olabilir. Ana kamera optik kalitede 2× Telefoto yeteneğine sahip olsa da, bu özellik 8×'e kadar optik yakınlaştırma sunabilen iPhone 17 Pro ve iPhone 18 Pro modellerinin yanında oldukça yetersiz kalıyor. Apple tarafından paylaşılan fotoğraflar, iPhone Duo'nun fotoğraf kalitesinin ne kadar iyi olduğunu gösteriyor.

iPhone Duo, 16 Ekim Cuma günü ön siparişe açılacak, teslimatlar ve mağazalarda satışa sunulma süreci ise 23 Ekim'de başlayacak. Katlanabilir iPhone’un fiyatı 230.000 TL’den başlıyor.

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iPhone Haberleri

Apple iPhone Duo ile çekilen fotoğrafları paylaştı

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