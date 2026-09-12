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    iPhone Duo, katlanabilir telefon pazarını canlandıracak: İşte satış tahminleri

    Son tahminlere göre Apple'ın ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo ile bu yıl küresel katlanabilir akıllı telefon pazarından %24,8'lik pay alması öngörülüyor. Samsung, liderliğini sürdürecek.

    apple katlanır iphone duo satış tahminleri paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    TrendForce, Apple'ın 2026'da yaklaşık 5 milyon iPhone Duo satacağını, bunun markaya katlanabilir pazarda %24.8 pay vereceğini tahmin ediyor. Bu, Apple'ı Samsung'un hemen ardından dünyanın en büyük ikinci katlanabilir telefon markası haline getirecek.

    TrendForce verilerine göre, 2026 yılında dünya genelinde katlanabilir telefon satışlarının bir önceki yıla kıyasla %0.5 artışla 20.2 milyon adede ulaşması bekleniyor. Bu toplam içinde Android katlanabilir telefon satışlarının ise 15.2 milyon adet seviyesinde kalacağı öngörülüyor. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla %20'nin üzerinde düşüşe işaret ediyor.

    Satışlardaki bu düşüşün temel nedeni olarak, bileşen fiyatlarındaki keskin artış gösteriliyor. Bu yıl çoğu akıllı telefon üreticisinin katlanabilir telefon sevkiyatlarının geçen yılki seviyelerde kalması ya da düşüş göstermesi bekleniyor.

    Marka 2026 satış tahmini Pazar payı
    Samsung 7.1 milyon %35.1
    Apple 5 milyon %24.8
    Huawei 5 milyon %24.8

    Samsung, katlanabilir telefon pazarının lideri

    Samsung'un bu yıl 7.1 milyon adet katlanabilir telefon satarak %35.1’lik pazar payı elde edeceği öngörülüyor. Hem Apple hem de Huawei'nin ise yaklaşık 5 milyon adet satışla %24.8’lik pazar payına ulaşması bekleniyor.

    TrendForce ayrıca, iPhone Duo'nun donanım yapılandırmasını ve nihai tasarımını hayata geçirme sürecinde yaptığı çeşitli ödünleri de analiz etti. Apple, cihazın kalınlığını azaltmak ve dahili alanda yer açmak amacıyla ayrı telefoto kameraya yer vermedi, 48 megapiksel ana kamerada 2x optik yakınlaştırma işlevi sunmayı ve Face ID yerine Touch ID sensörü kullanmayı tercih etti.

    Öte yandan Samsung'un Galaxy Z Fold 8 Ultra modeli, ana kamera ve ultra geniş açılı kameranın yanı sıra telefoto kamerayı da bünyesinde barındıran ince ve hafif bir tasarımla geliyor. Standart Galaxy Z Fold 8 modelinde ise ayrı yakınlaştırma kamerası bulunmuyor.

    Devam eden donanım iyileştirmelerinin yanı sıra, yapay zeka uygulamaları da katlanabilir cihazlara olan talebi önemli ölçüde artırabilir.

    Kaynakça https://www.trendforce.com/presscenter/news/20260910-13228.html https://www.sammyfans.com/2026/09/11/apple-iphone-duo-could-take-nearly-25-of-market-in-2026/
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