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    Apple, iPhone Duo’nun neden bu kadar geniş tasarlandığını açıkladı

    Apple, iPhone Duo’nun rakip katlanabilir telefonlardan daha geniş tasarlanmasının nedenini açıkladı. Şirket, cihazın formunda defterlerden ve A serisi kağıtların oranından ilham alındığını açıkladı.

    Apple, iPhone Duo’nun neden geniş tasarlandığını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo, piyasadaki diğer katlanabilir telefonlardan farklı en-boy oranıyla dikkat çekiyor. Samsung Galaxy Z Fold, Google Pixel Fold ve Honor Magic V gibi modeller daha uzun ve dar bir tasarımı tercih ederken Apple, Duo’da daha geniş bir form faktörü kullanmayı seçti. Şirket yöneticileri, bu sıra dışı tasarımın arkasındaki yaklaşımı açıkladı.

    Defterlerden ve A serisi kağıtlardan ilham alındı

    Apple Tasarım Direktörü Molly Anderson, İngiliz GQ’ya yaptığı açıklamada iPhone Duo’nun tasarımında geleneksel defterlerden ilham alındığını belirtti. Apple’ın hedefi, cihaz kapalıyken kompakt bir yapıya sahip olurken açıldığında kullanıcılara çok daha geniş bir ekran alanı sunmak oldu.

    Apple’ın tasarım yaklaşımının temelinde ise kağıtların en-boy oranı bulunuyor. GQ’nun aktardığına göre iPhone Duo’nun oranları, uluslararası A serisi kağıt formatından ilham alıyor. A4, A5 ve A6 gibi kağıt boyutlarının ortak özelliği, ikiye katlandıklarında aynı en-boy oranını korumaları. Apple da benzer bir prensibi iPhone Duo’ya uygulayarak cihazın hem kapalı hem de açık halde mümkün olduğunca benzer bir form faktörüne sahip olmasını amaçladı.

    Dış ekrandan iç ekrana geçişin doğal olması hedeflendi

    iPhone Duo’nun tasarımı yalnızca donanım tarafında değil, yazılım deneyiminde de kendine özgü bir yaklaşım içeriyor. Apple İnsan Arayüzü Tasarımı Başkan Yardımcısı Steve Lemay, şirketin cihazı açarken kullanıcının tamamen farklı bir ürüne geçiyormuş hissine kapılmasını istemediğini söyledi. Lemay bu anlayışı "Cihazı açtığınızda farklı bir işletim sistemi başlatıyormuş gibi hissetmenizi istemedik. Ve asla az önce baktığınız düğmeyi aramak zorunda kalmayacaksınız." sözleriyle açıklıyor.

    Bu nedenle iç ekran, mevcut iPhone deneyiminin tamamen yerine geçen ayrı bir arayüz olarak değil, mevcut deneyimi genişleten bir ekran olarak tasarlandı. Apple, dış ekrandan iç ekrana geçişi mümkün olduğunca doğal hale getirmek için özel bir açılma animasyonu da geliştirdi.

    Bu animasyonla, katlama mekanizmasının açılması sırasında dış ekranın adeta büyüyerek daha geniş iç ekrana dönüştüğü hissinin oluşturulması hedefleniyor. Böylece kullanıcı, iki farklı ekran arasında geçiş yapmak yerine aynı deneyimin daha geniş bir yüzeye taşındığını hissediyor.

    Apple’ın donanım, yazılım ve animasyonları iPhone Duo’nun özel form faktörüne göre birlikte tasarladığı görülüyor. Şirketin yaklaşımı, katlanabilir telefonlarda yazılımın donanım kadar önemli olduğunu da ortaya koyuyor.

    Apple ayrıca geliştiricilerin iPhone Duo için şirketin henüz öngöremediği yeni kullanım senaryoları geliştirmesini bekliyor. Cihazın günlük kullanımda yaygınlaşmasıyla birlikte geniş iç ekranın hangi yeni uygulama ve kullanım biçimlerini ortaya çıkaracağı ise zamanla daha net hale gelecek.

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