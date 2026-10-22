Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, iPhone Duo siparişlerine iki adet sınırı getirdi

    iPhone Duo'ya yönelik yoğun talep, Apple'ı ön siparişlerde kısıtlamaya yöneltti. ABD, Japonya, İspanya ve İngiltere'de uygulanan yeni kurala göre bir müşteri en fazla iki cihaz satın alabiliyor.

    Apple, iPhone Duo siparişlerine iki adet sınırı getirdi Tam Boyutta Gör
    Apple, yoğun talep nedeniyle iPhone Duo için ön sipariş limitini müşteri başına iki cihazla sınırlandırdı. ABD'nin yanı sıra Japonya, İspanya ve İngiltere'deki çevrim içi mağazalarda da uygulanan kısıtlamanın, cihazları toplu olarak satın alan kişileri engellemeyi amaçladığı düşünülüyor.

    Apple Store üzerinden ikiden fazla cihaz sipariş etmek isteyen kullanıcılar, ödeme aşamasına geçmeden önce miktarı azaltmaları gerektiğini belirten bir uyarıyla karşılaşıyor. Uyarıda, müşteri başına en fazla iki iPhone Duo satın alınabileceği ifade ediliyor. Denenen farklı cihaz konfigürasyonlarında da aynı kısıtlamanın geçerli olduğu belirtiliyor.

    Apple'ın bu kısıtlamayı tam olarak ne zaman yürürlüğe koyduğu henüz belli değil. Reddit'teki iPhone Duo topluluğunda paylaşım yapan bazı kullanıcılar, 16 Ekim'de başlayan ön sipariş döneminin ilk aşamalarında ikiden fazla cihaz sipariş edebildiklerini belirtiyor.

    Öte yandan Apple'ın birden fazla hesap açarak ve farklı kredi kartları kullanarak satın alma sınırını aşmaya çalışan kişileri nasıl engellediği de belirsizliğini koruyor. İki cihazlık limitin, ürünleri yüksek fiyatlarla yeniden satmak amacıyla toplu alım yapan kişileri engellemeye yönelik olduğu değerlendiriliyor.

    iPhone Duo için teslimat tarihleri 2027'ye sarktı

    Apple'ın böyle bir önlem alması ise sürpriz olmadı. Şirket daha önce iPhone Duo'ya yönelik talebi olağanüstü olarak nitelendirmişti. Ön siparişlerin başlamasından kısa süre sonra teslimat tarihlerinin 2027'ye sarkması da talebin yüksekliğini ortaya koyuyor.

    Kontrol edilen Apple Store mağazalarında iPhone Duo için tahmini teslimat tarihi 22 Ocak olarak gösteriliyor. Bu nedenle henüz ön sipariş vermeyen kullanıcıların cihazlarına ulaşmak için gelecek yıla kadar beklemesi gerekebilir.

    Bununla birlikte bazı kullanıcılar, başlangıçta kendilerine bildirilen teslimat tarihlerinin daha erkene alındığını bildiriyor. Bu durum, sipariş yoğunluğuna bağlı olarak teslimat takviminde değişiklikler yaşanabileceğini gösteriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli motosikletle tek şarjda dünya rekoru: 436,5 km

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lg tv kurulum uludağ game center qumpara promosyon kodu range rover evoque alınır mı infotech tutoriais yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 17 Pro
    Xiaomi Redmi Note 17 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    HP PROBOOK 4
    HP PROBOOK 4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum