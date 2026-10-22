Apple, iPhone Duo siparişlerine iki adet sınırı getirdi

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Tam Boyutta Gör Apple, yoğun talep nedeniyle iPhone Duo için ön sipariş limitini müşteri başına iki cihazla sınırlandırdı. ABD'nin yanı sıra Japonya, İspanya ve İngiltere'deki çevrim içi mağazalarda da uygulanan kısıtlamanın, cihazları toplu olarak satın alan kişileri engellemeyi amaçladığı düşünülüyor.

Apple Store üzerinden ikiden fazla cihaz sipariş etmek isteyen kullanıcılar, ödeme aşamasına geçmeden önce miktarı azaltmaları gerektiğini belirten bir uyarıyla karşılaşıyor. Uyarıda, müşteri başına en fazla iki iPhone Duo satın alınabileceği ifade ediliyor. Denenen farklı cihaz konfigürasyonlarında da aynı kısıtlamanın geçerli olduğu belirtiliyor.

Apple'ın bu kısıtlamayı tam olarak ne zaman yürürlüğe koyduğu henüz belli değil. Reddit'teki iPhone Duo topluluğunda paylaşım yapan bazı kullanıcılar, 16 Ekim'de başlayan ön sipariş döneminin ilk aşamalarında ikiden fazla cihaz sipariş edebildiklerini belirtiyor.

Öte yandan Apple'ın birden fazla hesap açarak ve farklı kredi kartları kullanarak satın alma sınırını aşmaya çalışan kişileri nasıl engellediği de belirsizliğini koruyor. İki cihazlık limitin, ürünleri yüksek fiyatlarla yeniden satmak amacıyla toplu alım yapan kişileri engellemeye yönelik olduğu değerlendiriliyor.

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iPhone Duo için teslimat tarihleri 2027'ye sarktı

Apple'ın böyle bir önlem alması ise sürpriz olmadı. Şirket daha önce iPhone Duo'ya yönelik talebi olağanüstü olarak nitelendirmişti. Ön siparişlerin başlamasından kısa süre sonra teslimat tarihlerinin 2027'ye sarkması da talebin yüksekliğini ortaya koyuyor.

Kontrol edilen Apple Store mağazalarında iPhone Duo için tahmini teslimat tarihi 22 Ocak olarak gösteriliyor. Bu nedenle henüz ön sipariş vermeyen kullanıcıların cihazlarına ulaşmak için gelecek yıla kadar beklemesi gerekebilir.

Bununla birlikte bazı kullanıcılar, başlangıçta kendilerine bildirilen teslimat tarihlerinin daha erkene alındığını bildiriyor. Bu durum, sipariş yoğunluğuna bağlı olarak teslimat takviminde değişiklikler yaşanabileceğini gösteriyor.

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