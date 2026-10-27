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    Apple yurt dışında iPhone Duo sorununu kabul etti, Türkiye’de kullanıcı hatası dedi

    Apple, iPhone Duo’nun ekran sorununu yurt dışında kabul edip değişim yapılacağını söylerken Türkiye’de bir kullanıcıya aynı sorun için “kullanıcı hatası” denildi.

    Apple, iPhone Duo sorunu için Türkiye’de kullanıcı hatası dedi Tam Boyutta Gör
    Apple’ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, piyasaya sürülmesinden yalnızca birkaç gün sonra ekran sorunlarıyla gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde cihazın katlanabilir iç ekranında çatlaklar ve panelde meydana gelen hasarlar görüldü. Hasarların özellikle ekranın katlandığı merkezi menteşe bölgesinde yaşanması dikkat çekti. Apple ise yaşanan sorunun farkında olduklarını ve cihazların AppleCare üzerinden değiştirileceğini belirtti. Türkiye’de yaşanan bir olay ise şirketin yaklaşımına ilişkin soru işaretleri yarattı. İçerik üreticisi Gözde Özaydınlık, henüz iki günlük cihazlarının ekranı çatlayınca Apple mağazalarına başvurduklarını ancak Zorlu Apple mağazasında kendilerine “kullanıcı hatası” denildiğini aktardı.

    iPhone Duo ekranı iki günde çatladı

    Gözde Özaydınlık, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolarda yeni aldıkları iPhone Duo’nun henüz iki günlükken ekranının çatladığını anlattı. Özaydınlık’ın aktarımına göre eşi telefonu açtığı sırada kendiliğinden bir çatlama sesi geldi ve cihazın iç ekranı ortadan çatladı. Yurt dışında da yaşanan olaylarda da aynı bu senaryo gerçekleşiyor.

    Çift, sorunun çözülmesi için ilk olarak İstanbul’daki Zorlu Center Apple Store’a gitti. Özaydınlık, mağaza çalışanlarının başlangıçta bu tür bir sorunu daha önce medyada gördüklerini ve kendilerine yardımcı olacaklarını söylediklerini aktardı. Ancak iddiaya göre daha sonra mağaza yetkilisi, hasarın kullanıcı hatasından kaynaklandığını belirterek değişim talebini kabul etmedi. Özaydınlık, kendilerine dava açabileceklerinin de söylendiğini öne sürdü.

    Çift, ardından Akasya AVM’deki Apple Store’a başvurdu. Burada kendilerine cihazın ABD’ye gönderileceği ve inceleme sürecinin 13 iş günü içinde tamamlanacağı bilgisi verildi. Ancak bu mağazada da doğrudan cihaz değişimi yapılmadı.

    Apple “Az sayıda cihaz etkileniyor” dedi

    Apple, iPhone Duo sorunu için Türkiye’de kullanıcı hatası dedi Tam Boyutta Gör

    Öte yandan Apple, yaptığı açıklamada iPhone Duo modellerinin küçük bir bölümünde iç ekranı etkileyen bir sorun bulunduğunu kabul etti. Şirket, sorunun nedenine ilişkin teknik bir açıklama yapmazken etkilenen kullanıcıların AppleCare ile iletişime geçerek cihaz değişimi talep edebileceğini bildirdi.

    Apple’ın açıklamasında iPhone Duo’yu ilk kullananların geri bildirimlerinin büyük ölçüde olumlu olduğu ve geliştiricilerin cihazın farklı form faktöründen yararlanmak için uygulamalarını hızla güncellediği de belirtildi. Şirket, ekran sorununun yalnızca sınırlı sayıdaki cihazda görüldüğünü vurguladı.

    Apple yetkilisi Alex Kirschner’ın aktardığı bilgilere göre sorun bulunan cihazlarda belirtiler kısa süre içinde ortaya çıkıyor.

    iFixit, ekran çatlaklarının olası nedenini açıkladı

    iPhone Duo’nun ekranında çatlaklara neyin yol açtığı henüz kesinleşmedi. Ancak elektronik cihazları inceleyen iFixit, sorunun menteşe mekanizmasından kaynaklanabileceğini düşünüyor.

    iFixit, telefonun iç yapısını gösteren görüntüleri, patentleri ve tomografi taramalarını kullanarak menteşe sisteminin üç boyutlu bir simülasyonunu hazırladı. Şirket, bu simülasyonu kullanıcıların bildirdiği ekran hasarlarıyla karşılaştırdı.

    İncelemeye göre çatlaklar, ekranın altından geçen kablonun yakınında ve telefonu ortadan destekleyen çubuğun çevresinde oluşuyor. Telefon katlanırken bu destek çubuğu ekranın hareket alanından yeterince uzaklaşmazsa ekranın belirli bir noktasına baskı uygulayabilir. iFixit'e göre bu baskı ekranın çatlamasına neden olabilecek bir gerilim oluşturabilir.

    Apple henüz bu ihtimali doğrulamadı ve sorunun kesin nedenine ilişkin bir açıklama yapmadı.

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    emrahmt 3 gün önce

    tuhaf

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