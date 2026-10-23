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    Apple, iPhone Duo talebine yetişmek için üretimi %44 artırıyor

    Apple’ın katlanabilir telefonu iPhone Duo’ya yönelik yoğun talep, şirketin üretim planlarını değiştirdi. Tedarikçilere verilen siparişlerin 9,7 milyondan 14 milyon adede çıkarıldığı belirtiliyor.

    Apple, iPhone Duo talebine yetişmek için üretimi %44 artırıyor Tam Boyutta Gör
    Apple’ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo, ön siparişlerin başlamasının ardından yoğun ilgiyle karşılaştı. Ön siparişlerin açılmasından sonraki birkaç saat içinde teslimat tarihlerinin ocak ayına kadar uzaması, cihaza yönelik talebin yüksek olduğunu ortaya koydu. Yeni bir rapora göre Apple, bu yoğun talebe yanıt vermek amacıyla iPhone Duo için üretim hedefini yüzde 44 artırdı.

    Tedarik zincirinden gelen bilgilere göre Foxconn ve diğer bileşen üreticilerine, ilk 12 aylık üretim hedefinin 9,7 milyon adetten 14 milyon adede çıkarıldığı bildirildi. Ancak bu artışın, cihazın mağazalardaki bulunabilirliğine doğrudan yansıyıp yansımayacağı henüz kesin değil.

    Üretim sorunları hedefleri etkileyebilir

    Apple’ın katlanabilir telefonuna yönelik üretim planları daha önce de gündeme gelmişti. Nikkei Asia, temmuz ayında şirketin tedarikçilerinden 2026 yılında yaklaşık 10 milyon katlanabilir iPhone üretmelerini istediğini bildirmişti. Eylül ayında ise analist Jeff Pu, menteşe üretimindeki kısıtlamalar nedeniyle bu yıl yalnızca 6 milyon adet üretim yapılabileceğini öne sürmüştü.

    Yeni üretim hedefinin önündeki en önemli engellerden biri de üretim sürecinde yaşanan zorluklar. Daha önceki raporlar, montaj, ekran ve menteşe üretiminde çeşitli sorunlarla karşılaşıldığına işaret etmişti. Bu nedenle tedarikçilere verilen siparişlerin artırılması, hedeflenen sayıda telefonun zamanında üretileceği anlamına gelmiyor.

    Bununla birlikte bazı ön sipariş sahipleri için teslimat tarihlerinin öne çekildiği bildiriliyor. Bu gelişme, üretim sürecinde belirli bir ilerleme kaydedilmiş olabileceğini gösterse de cihazın genel stok durumuna ilişkin belirsizlik sürüyor.

    Katlanabilir telefon pazarında büyüme beklentisi

    Raporda, küresel katlanabilir telefon sevkiyatlarının 2026 yılında yüzde 25,7, 2027 yılında ise yüzde 59,1 artacağı tahmin ediliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, pazarın 2025 yılındaki büyüme oranının yüzde 7,4 seviyesinde kaldığı belirtiliyor. Apple’ın pazara katılmasının bu büyümeye önemli katkı sağlaması bekleniyor.

    iPhone Duo, 23 Ekim itibarıyla satışa sunuluyor. Cihazın ABD başlangıç fiyatı 1.999 dolar olarak açıklanmış durumda. Türkiye'de ise 229.999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Apple, satışın ilk gününde mağazalardan doğrudan satın almak isteyen müşteriler için stokların sınırlı olabileceği konusunda da uyarıda bulundu. Şirket ayrıca yoğun talep ve fırsatçı satışların önüne geçmek amacıyla kişi başına satın alma sınırını iki cihaz olarak belirledi.

    Kaynakça https://www.digitimes.com/news/a20261022PD219/iphone-apple-shipments-demand-foldable.html https://www.gsmarena.com/apple_reportedly_orders_44_more_iphone_duo_units_from_its_suppliers-news-75174.php
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