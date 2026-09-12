Apple iPhone Duo vs Galaxy Z Fold 8: İşte tüm farklar

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple, ilk katlanabilir iPhone modeli iPhone Duo ile katlanabilir telefon pazarına giriş yaptı. Samsung ise Galaxy Z Fold serisinde sekizinci nesle ulaşarak bu alandaki deneyimini sürdürüyor. İki model benzer kitap tipi katlanabilir tasarıma sahip olsa da boyut, ağırlık, ekran, işlemci ve kamera tarafında önemli farklılıklar bulunuyor. Peki iPhone Duo ve Galaxy Z Fold 8 karşılaştırıldığında farklar neler? İşte tüm detaylar...

Tasarım ve boyutlar

iPhone Duo, titanyum menteşe ve çerçevenin yanı sıra Ceramic Shield arka yüzey ve Ceramic Shield 2 kaplamalı dış ekran kullanıyor. Cihaz ayrıca IP68 sertifikasına sahip. Galaxy Z Fold 8 ise Armor Aluminum çerçeve, Gorilla Glass Victus 2 ve benzeri bir kitap tipi tasarımla geliyor.

Boyut tarafında Samsung’un modeli belirgin şekilde daha hafif. iPhone Duo 254 gram, 117,8 x 164,6 x 5,2 mm, Galaxy Z Fold 8: 201 gram, 123,9 x 161,4 x 4,5 mm. Galaxy Z Fold 8’in yaklaşık 53 gram daha hafif olması, iki cihaz arasındaki en önemli ergonomi farklarından biri. Her iki telefonda da 7,6 inçlik dahili ekran bulunuyor.

iPhone Duo, 14:10 en-boy oranına sahip Super Retina XDR OLED panel kullanıyor. Dış ekran ise 5,4 inç büyüklüğünde ve aynı 14:10 oranını taşıyor. Her iki ekranın maksimum parlaklığı 3.000 nit olarak belirtiliyor. Galaxy Z Fold 8'de 7,6 inç Dynamic AMOLED dahili ekran ve 5,5 inçlik dış ekran yer alıyor. Dahili ekran 4:3, dış ekran ise 16:10 oranına sahip. Her iki panel de 120 Hz yenileme hızını destekliyor.

Tam Boyutta Gör Apple, dahili ekranda yedi katmanlı bir yapı kullanarak kırışıklık oluşumunu azaltmayı hedefleyen bir tasarıma yer veriyor. Samsung da ekran içerisinde ultra ince titanyum alaşım kullanıyor.

Performans ve yazılım

Performans tarafında iki şirket amiral gemisi yonga setlerini kullanıyor. iPhone Duo, Apple'ın 2 nm üretim sürecindeki A20 Pro işlemcisini kullanıyor. Galaxy Z Fold 8 ise Galaxy için özel olarak hızlandırılmış Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alıyor. iPhone Duo, 12 GB RAM ve 256 GB–2 TB depolama kapasitesi ile sunulacak. Ayrıca iOS 27 ile geliyor.

Samsung Galaxy Z Fold 8 ise, 12/16 GB RAM, 256 GB–1 TB kapasite ile geliyor. Yazılım tarafında ise Android 17 / One UI 9 ile destekleniyor. Samsung ayrıca yedi işletim sistemi güncellemesine kadar destek sunuyor.

Kamera

Katlanabilir telefonlarda kamera sistemi genellikle klasik amiral gemilerinin gerisinde kalırken, iPhone Duo ve Galaxy Z Fold 8 de daha sade kamera kurulumlarını tercih ediyor. Çözünürlük açısından Galaxy Z Fold 8 önde. Ancak iPhone Duo'nun ana kamerasındaki daha büyük sensör ve f/1.6 diyafram gibi özellikler, kesin bir kamera galibi belirlenemeyeceğini gösteriyor.

Tam Boyutta Gör iPhone Duo, 48 MP ana + 48 MP ultra geniş açı + 12 MP ekran altı ön kameraya sahip. Z Flip 8 ise, 50 MP ana + 50 MP ultra geniş açı + 10 MP ön kamera ile geliyor. iPhone Duo'nun ana kamerası Sony IMX905 sensör ve f/1.6 diyafram kullanırken Galaxy Z Fold 8'de Samsung ISOCELL GN3 sensör ve f/1.8 diyafram bulunuyor.

Batarya ve şarj

Apple, iPhone Duo'nun batarya kapasitesini net olarak açıklamazken kaynakta 4.700 mAh değerine yer veriliyor. Telefonun dahili ekranla 31 saate, dış ekranla ise 44 saate kadar video oynatma süresi sunduğu belirtiliyor. Galaxy Z Fold 8'de 4.800 mAh batarya bulunuyor. Şarj tarafında ise iPhone Duo'nun 60 W kablolu ve 25 W kablosuz şarj desteği bulunurken Galaxy Z Fold 8, 45 W kablolu ve 20 W kablosuz şarj sunuyor.

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Batarya kapasitesinde Samsung küçük bir avantaj sunarken şarj hızlarında iPhone Duo öne çıkıyor. Apple'ın 60 W kablolu şarj desteği, şimdiye kadarki en hızlı iPhone şarjı olarak konumlandırılıyor.

S Pen Desteği

iPhone Duo, Apple Pencil (USB-C) desteği sunuyor. Bu destek, 7,6 inçlik katlanabilir iç ekranın yalnızca multimedya ve çoklu görev için değil, not alma, çizim ve benzeri kalem odaklı işlemler için de kullanılmasına imkan tanıyor. Özellikle tablet benzeri bir kullanım arayanlar açısından iPhone Duo'nun önemli avantajlarından biri konumunda.

Genel tabloya bakıldığında Galaxy Z Fold 8 daha hafif ve ince gövdesiyle ergonomi, iPhone Duo ise A20 Pro işlemcisi, daha yüksek depolama kapasitesi ve daha hızlı şarj desteğiyle öne çıkıyor. Ancak fiyat anlamında Samsung'un çok daha avantajlı olduğunu söyleyelim.

iPhone Duo vs Galaxy Z Fold 8 Kategori Apple iPhone Duo Samsung Galaxy Z Fold 8 Tasarım Kitap tipi katlanabilir tasarım Kitap tipi katlanabilir tasarım Boyut / Ağırlık 117,8 x 164,6 x 5,2 mm / 254 gr 123,9 x 161,4 x 4,5 mm / 201 gr Gövde Titanyum menteşe ve çerçeve, Ceramic Shield arka yüzey Armor Aluminum çerçeve, Gorilla Glass Victus 2 Ekran 7,6 inç iç OLED, 5,4 inç dış OLED, 14:10, 120 Hz, 3.000 nit 7,6 inç iç Dynamic AMOLED, 5,5 inç dış Dynamic AMOLED, 120 Hz, iç ekran 3.000 nit İşlemci Apple A20 Pro (2 nm) Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3 nm) İşletim Sistemi iOS 27 Android 17 / One UI 9 Ana Kamera 48 MP, Sony IMX905, OIS, PDAF, f/1.6 50 MP, Samsung ISOCELL GN3, OIS, PDAF, f/1.8 Telefoto Yok Belirtilmedi Ultra Geniş Açı 48 MP, Sony IMX972, f/2.2 50 MP, Samsung ISOCELL JN3, f/1.9 Ön Kamera 12 MP, ekran altı 10 MP, HDR Batarya 4.700 mAh 4.800 mAh Şarj 60 W kablolu / 25 W kablosuz / MagSafe 45 W kablolu / 20 W kablosuz Renkler Star White, Night Sky Lavender, Cream, Graphite, Pistachio

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Apple iPhone Duo vs Galaxy Z Fold 8: İşte tüm farklar

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