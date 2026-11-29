Yapay Zeka Özeti:
- Apple, iç ekranı çatlayan iPhone Duo modelleri için cihaz değişim politikasını değiştirdi. Şirket artık cihazın tamamını yenilemek yerine öncelikle onarım yapılmasını istiyor. Mağaza ve yetkili servislere gönderilen talimatla birlikte yetkililer; iç ekran, menteşe grubu ve bataryalar için gerekli yedek parçaları sipariş etmeye başladı. Yedek parça tedarikinin başlamasıyla birlikte kullanıcılara artık değişim yerine tamir seçeneği sunulacak.
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Apple Store mağazaları ve Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları, iPhone Duo için gerekli yedek parçaları sipariş edebiliyor. Bu nedenle Apple, teknisyenlerine çatlayan iç ekrana sahip cihazları değiştirmeden önce onarmayı denemeleri yönünde talimat verdi.
Ekran, menteşe ve bataryalar değiştiriliyor
MacRumors'un aktardığı bilgilere göre onarım kapsamında cihazın iç ekranı, menteşeyle birlikte gelen ekran grubu ve her iki bataryası değiştirilebiliyor.
Apple'ın onarım parçaları erişilebilir hâle geldiğinde cihazın tamamını değiştirmek yerine onarım seçeneğine öncelik vermesi standart bir uygulama. Şirketin iPhone Duo için de bu yönteme geçmesi, daha önce ekran çatlaması sorunu yaşayan kullanıcılara sunulan değişim politikasında farklılık anlamına geliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli