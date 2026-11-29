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Oynat Apple, iç ekranı çatlayan iPhone Duo modelleri için cihaz değişim politikasını değiştirdi. Şirket artık cihazın tamamını yenilemek yerine öncelikle onarım yapılmasını istiyor. Mağaza ve yetkili servislere gönderilen talimatla birlikte yetkililer; iç ekran, menteşe grubu ve bataryalar için gerekli yedek parçaları sipariş etmeye başladı. Yedek parça tedarikinin başlamasıyla birlikte kullanıcılara artık değişim yerine tamir seçeneği sunulacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Apple, iç ekranında çatlama sorunu yaşanan iPhone Duo modelleri için servis politikasını değiştirdi. Şirket, daha önce bu sorunla karşılaşan müşterilerine cihazın tamamını değiştirme seçeneği sunarken artık öncelikli olarak onarım yapılmasını istiyor.

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Apple Store mağazaları ve Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları, iPhone Duo için gerekli yedek parçaları sipariş edebiliyor. Bu nedenle Apple, teknisyenlerine çatlayan iç ekrana sahip cihazları değiştirmeden önce onarmayı denemeleri yönünde talimat verdi.

Ekran, menteşe ve bataryalar değiştiriliyor

MacRumors'un aktardığı bilgilere göre onarım kapsamında cihazın iç ekranı, menteşeyle birlikte gelen ekran grubu ve her iki bataryası değiştirilebiliyor.

Apple'ın onarım parçaları erişilebilir hâle geldiğinde cihazın tamamını değiştirmek yerine onarım seçeneğine öncelik vermesi standart bir uygulama. Şirketin iPhone Duo için de bu yönteme geçmesi, daha önce ekran çatlaması sorunu yaşayan kullanıcılara sunulan değişim politikasında farklılık anlamına geliyor.

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Apple, iPhone Duo'yu değiştirmek yerine tamir etmeye başladı

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