Apple, iPhone Fold’da 3D baskı ile yeni bir dönem açabilir

Tam Boyutta Gör Katlanabilir telefon pazarına girmesi beklenen iPhone Fold hakkında yeni bir iddia, cihazın en kritik bileşenlerinden biri olan menteşe sistemine odaklanıyor. Çin kaynaklı raporlara göre Apple, katlanabilir ekranın en büyük sorunlarından biri olan kat izi problemini azaltmak için 3D baskı teknolojisiyle üretilmiş bir menteşe kullanmayı planlıyor. Aynı rapor, Apple’ın daha önce söylentilere konu olan sıvı metal ve çift katmanlı cam gibi malzemeleri de bu yapıda değerlendirebileceğini öne sürüyor.

iPhone Fold, 3D baskı menteşe ile katlanma izini azaltabilir

Katlanabilir telefonlarda menteşe mekanizması, cihazın uzun ömürlü kullanımında belirleyici rol oynayan bir bileşen olarak öne çıkıyor. Geleneksel üretim yöntemleriyle geliştirilen menteşeler, zamanla ekranda belirgin bir kat izi oluşturabiliyor. Bu durum, kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen en önemli unsurlardan biri olarak kabul ediliyor. 3D baskı teknolojisi ise bu noktada daha hassas üretim toleransları sunarak menteşenin mikroskobik düzeyde optimize edilmesine olanak tanıyor.

Benzer bir yaklaşım daha önce Oppo tarafından geliştirilmiş ve Oppo Find N6 modelinde kullanılmıştı. Bu cihazda kullanılan ikinci nesil titanyum esnek menteşe, 3D sıvı baskı teknolojisi ile üretilmişti. Oppo’nun yöntemi, menteşe derinliğini lazer ölçümlerle analiz edip ardından yüzeyi 3D sıvı polimer ile düzleştirmeye dayanıyordu. Bu sayede şirket, sıfıra yakın kat izi olarak tanımladığı bir sonuç elde ettiğini belirtmişti. Apple’ın da benzer bir mühendislik yaklaşımını benimsemesi, iPhone Fold’un doğrudan bu segmentteki rekabete hazırlandığını gösteriyor.

Apple cephesinde ise 3D baskı teknolojisi tamamen yeni bir alan değil. Şirket, özellikle Apple Watch modellerinde ve bazı iPhone bileşenlerinde titanyum bazlı 3D baskı üretim tekniklerini hali hazırda kullanıyor. Bu üretim yöntemi, klasik dövme ve kesme işlemlerine kıyasla daha az malzeme israfı oluştururken aynı zamanda daha karmaşık geometrilerin üretilmesini mümkün kılıyor. Katlanabilir bir cihaz söz konusu olduğunda bu esneklik, menteşe gibi hareketli parçaların optimize edilmesinde kritik bir avantaj sağlıyor.

Kat izi sorununun azaltılması, yalnızca estetik bir iyileştirme olarak görülmüyor. Aynı zamanda ekranın uzun vadeli dayanıklılığı üzerinde de doğrudan etkili. Katlanabilir OLED paneller, sürekli bükülme nedeniyle zamanla deformasyona uğrayabiliyor. Bu noktada menteşe sisteminin sağladığı destek, ekranın maruz kaldığı mekanik stresi azaltarak panel ömrünü uzatabiliyor. Apple’ın 3D baskı ile bu stresi daha dengeli dağıtmayı hedeflediği düşünülüyor.

