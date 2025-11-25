Giriş
    Apple, iPhone Fold'un katlanma izini ortadan kaldırmayı başardı

    Apple, katlanabilir telefonların çoğunda görülen ekran kırışıklığı sorununu çözmeyi başardı. Cihazın prototip aşmasından çıktığı ve seri üretim öncesi sürece geçtiği belirtiliyor.

    Apple, iPhone Fold'un katlanma izini ortadan kaldırmayı başardı Tam Boyutta Gör
    Apple mühendisleri, katlanabilir iPhone’u rakiplerinden ayıracak çeşitli yöntemler üzerinde uzun süredir çalışıyor. Son rapora göre şirket önemli bir sorunun üstesinden gelmeyi başardı. Apple, katlanabilir telefonların çoğunda görülen, Samsung’un bile çözemediği ekran kırışıklığı sorununu çözdü. Cihazın prototip aşmasından çıktığı ve mühendislik doğrulama ile seri üretim öncesi sürece geçtiği belirtiliyor.

    iPhone Fold geliştirme süreci son aşamaya geldi

    Daha önce ekran boyutu ve üretim sürecinin kesinleştiği, ancak pil kapasitesiyle menteşe tasarımının hala geliştirildiği iddia ediliyordu. United Daily News’in haberine göre kırışıklık problemi artık tamamen çözülmüş ve iPhone Fold’un geliştirme süreci ciddi biçimde hızlanmış durumda.

    Foxconn’un yanı sıra Largan Precision, Shin Zu Shing ve Chi Hong gibi şirketler de cihazın tedarik zincirinde önemli roller üstlenecek. Samsung’un iç ekranı tedarik ettiği, menteşe için gerekli rulman sisteminin ise Apple’ın Shin Zu Shing ve Amphenol ile birlikte geliştirdiği ifade ediliyor. Bu rulman yapısı panelle entegre edildiğinde, diğer katlanabilir telefonlarda görülen katlanma izi iPhone Fold’da oluşmayacak. Apple ayrıca yüksek dayanımlı “sıvı metal” malzemesinden üretilen bir menteşe üzerinde çalışıyor. Bu materyal oldukça yüksek dayanıklılık sağladığı için katlanabilir yapı için son derece uygun.

    Apple daha önce bu özel menteşeyi düşük maliyetle seri üretmekte zorlanıyordu, ancak yeni rapora göre menteşenin birim maliyeti 70-80 dolar seviyesinde olacak. Ne yazık ki cihazın seri üretime ne zaman gireceğine dair bir bilgi paylaşılmadı. Apple’ın iPhone Fold’u, şirketin 2026’da farklı bir tanıtım stratejisi izleyeceği ve yalnızca “Pro” modellerden oluşacak iPhone 18 serisiyle birlikte duyurması bekleniyor.

