Apple, iPhone güncellemelerini hızlandırdı: iOS 26.6.1 geliyor

Apple, iOS 26.6.1 güncellemesini test ediyor
Haziran ayında Apple, yapay zekayla kötü amaçlı siber saldırı araçlarının geliştirilme hızının arttığına dikkat çekerek, iPhone yazılım güncellemelerini hızlandıracaklarını açıklamıştı. iOS 26.6 güncellemesinin yayınlanmasından yaklaşık iki hafta sonra yeni yazılımın hazırlandığı ortaya çıktı. iOS 26.6.1’in hata düzeltmelerine veya güvenlik iyileştirmelerine odaklanan bir güncelleme olması bekleniyor.
Bu arada iOS 27 hâlâ beta test aşamasında ve son olarak geliştiriciler için iOS 27 beta 4 yayınlandı. Haftaya, geliştirici sürümünü takip edenler için iOS 27 beta 5, genel betaları yükleyen kullanıcılar için iOS 27 beta 3'ün yayınlanması bekleniyor. Eylül iPhone lansmanı sırasında iOS 27 güncellemesi, tüm uyumlu iPhone’lara gelecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: