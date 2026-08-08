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    Apple, iPhone güncellemelerini hızlandırdı: iOS 26.6.1 geliyor

    Apple'ın 27 Temmuz'da yayınlanan iOS 26.6 sürümünden kısa bir süre sonra yeni iPhone güncellemesi iOS 26.6.1'i sunmaya hazırlandığı bildiriliyor.                

    apple ios 26.6.1 güncellemesini test ediyor Tam Boyutta Gör
    Apple, bu hafta Ekran Paylaşma uygulamasını etkileyen büyük bir güvenlik açığını gidermek için üç Mac güncellemesi yayınladı. Bunlar arasında macOS Sonoma 14.8.9, macOS Sequoia 15.7.9 ve macOS Tahoe 26.6.1 yer alıyor. İki yeni rapora göre Apple, iPhone için yeni bir güncelleme yayınlamak üzere. iOS 26.6.1 dahili olarak test ediliyor.

    Apple, iOS 26.6.1 güncellemesini test ediyor

    Haziran ayında Apple, yapay zekayla kötü amaçlı siber saldırı araçlarının geliştirilme hızının arttığına dikkat çekerek, iPhone yazılım güncellemelerini hızlandıracaklarını açıklamıştı. iOS 26.6 güncellemesinin yayınlanmasından yaklaşık iki hafta sonra yeni yazılımın hazırlandığı ortaya çıktı. iOS 26.6.1’in hata düzeltmelerine veya güvenlik iyileştirmelerine odaklanan bir güncelleme olması bekleniyor.

    Bu arada iOS 27 hâlâ beta test aşamasında ve son olarak geliştiriciler için iOS 27 beta 4 yayınlandı. Haftaya, geliştirici sürümünü takip edenler için iOS 27 beta 5, genel betaları yükleyen kullanıcılar için iOS 27 beta 3'ün yayınlanması bekleniyor. Eylül iPhone lansmanı sırasında iOS 27 güncellemesi, tüm uyumlu iPhone’lara gelecek.

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