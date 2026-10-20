Apple, iPhone için ABD'de üretimi genişletiyor: Yeni tedarikçiler açıklandı

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone kasalarında kullanılacak titanyumun üretimi ve iPhone 18 Pro modelindeki değişken diyafram teknolojisi için ABD'li firmalarla yeni ortaklıklar kurduğunu, mevcut ortaklıklarını da büyüttüklerini duyurdu.

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iPhone 18 Pro kamerası, iPhone Duo titanyum kasası ABD'de üretiliyor

Amerikan Üretim Programı (AMP) kapsamında Apple, ülke genelinde çeşitli firmalara yatırımlar yapıyor. Bu firmalardan biri olan ve Delaware merkezli faaliyet gösteren Qnity Electronics ile olan ortaklığın kapsamı genişletildi. Ayrıca, Pensilvanya merkezli titanyum üreticisi Perryman Company ile de yeni bir ortaklık kurulduğu açıklandı. Şirketin ürettiği titanyum, iPhone Duo ve ismi belirtilmeyen diğer cihazlarda kullanılacak.

Apple Operasyon Direktörü (COO) Sabih Khan yaptığı açıklamada, “En yeni iPhone serimiz için gelişmiş malzeme ve bileşenler üreten şirketlerle Amerika'da yürüttüğümüz çalışmaları büyütmekten büyük heyecan duyuyoruz. iPhone Duo için üretilen titanyumdan, iPhone 18 Pro'daki çığır açan kamera yeniliklerine kadar tüm ürünlerimizde Amerikan yaratıcılığının hayati bir rolü var. Amerikan Üretim Programımızı genişletmeye devam etmek ve ABD'deki istihdamı desteklemek adına Perryman ve Qnity Electronics ile çalışmaktan gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Apple, Perryman ile yapılan anlaşma kapsamında önümüzdeki üç yıl içinde 100 milyon dolara kadar yatırım yapacağını belirtti. Söz konusu firma, iPhone Duo için titanyumu eritip dövme ve haddeleme işlemlerinden geçirerek üretiyor; bu süreçte en az %80 oranında geri dönüştürülmüş malzeme kullanılıyor. Qnity Electronics ile yürütülen çalışmaların özellikle iPhone 18 Pro'da yer alan yeni değişken diyaframlı kamera teknolojisiyle ilgili olduğu belirtiliyor.

Apple, şu anda ABD'nin 50 eyaletinin tamamındaki tedarikçilerle çalıştıklarını ve bu iş birliğinin 450 binden fazla Amerikalıya istihdam sağladığını ifade ediyor.

Yeni duyuru, 2025 yılında açıklanan ve başta 500 milyar dolar olarak belirlenen üretim yatırımının devamı niteliğinde. Apple daha sonra bu yatırım tutarını 600 milyar dolara çıkarmış ve projenin dört yıl süreceğini açıklamıştı.

iPhone parçalarını üreten ABD'li firmalar

Broadcom : Apple'ın çok çeşitli ürünlerinde kullanılan gelişmiş radyo frekansı bileşenlerini üretiyor

: Apple'ın çok çeşitli ürünlerinde kullanılan gelişmiş radyo frekansı bileşenlerini üretiyor Corning : Ceramic Shield dahil olmak üzere Apple'a özel camlar üretiyor.

: Ceramic Shield dahil olmak üzere Apple'a özel camlar üretiyor. Coherent : VCSEL teknolojisi tedarik ediyor. Bu teknoloji, iPhone ve iPad'lerde Face ID gibi temel özelliklerin yanı sıra iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde yeniden tasarlanan ve çok daha işlevsel hale getirilen Dynamic Island gibi özelliklere olanak tanıyor.

: VCSEL teknolojisi tedarik ediyor. Bu teknoloji, iPhone ve iPad'lerde Face ID gibi temel özelliklerin yanı sıra iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde yeniden tasarlanan ve çok daha işlevsel hale getirilen Dynamic Island gibi özelliklere olanak tanıyor. TSMC: iPhone, iPad ve Apple Watch gibi çeşitli Apple ürünlerinde kullanılan gelişmiş çipleri üretiyor.

Apple, iPhone Duo ve iPhone 18 Pro'da kullanılan yaklaşık 100 bileşenin ABD'deki şirketler tarafından üretildiğini belirtiyor. Bunlar arasında, iPhone'un Ceramic Shield adlı ön camını Kentucky'de üreten Corning gibi uzun süreli iş ortağı firmalar da yer alıyor. 2026 yılının sonuna gelindiğinde, Corning'in tesisinin dünya genelinde satılan iPhone ve Apple Watch cihazlarının tüm ön camlarını üreteceği belirtiliyor.

Daha önce duyurulduğu üzere Broadcom, Colorado'daki radyo frekansı bileşenleri üretimini genişletiyor. Coherent'in Teksas'taki tesisi ise Face ID ve Dynamic Island için gerekli bileşenleri sağlamaya devam ediyor.

İşlemci tarafında ise, TSMC'nin Arizona'daki üretim tesisinin 2026 sonuna kadar Apple için 100 milyondan fazla çip üretmesi bekleniyor. TSMC, Arizona'daki kampüsünü büyütmeye devam ederken, Amkor Technology de Peoria'da paketleme ve test tesisi inşa etmeye başladı.

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Apple, iPhone için ABD'de üretimi genişletiyor

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