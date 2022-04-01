Apple, iPhone modelleri için Çinli bellek yongası tedarikçileriyle görüşüyor

Bloomberg, Apple'ın Japon ortaklara bağımlılığı azaltmak adına, iPhone için Çinli bellek yongası tedarikçileri ile çalışma olasılığını araştırdığını bildirdi.
Apple'ın önemli bellek yongası tedarikçisi Kioxia, NAND üretim kimyasallarıyla ilgili kontaminasyon sorunları nedeniyle Şubat 2022'de sürücülerin piyasaya sürülmesini durdurmak zorunda kalmıştı. Kioxia ve Western Digital'e göre şirketler en az 6,5 eksabayt (6,5 milyar GB) depolama alanını kullanamadılar.
Apple şimdi tedarik zincirine alternatif bellek üreticileri ekleyerek gelecekteki riskleri azaltmaya çalışıyor. iPhone üreticisi halihazırda Micron Technology ve Samsung'un yongalarını kullanıyor ve ayrıca 2016'dan beri Apple ile çalışmak isteyen Çin devletine ait Yangtze Memory Technologies ile bir ortaklık kurmayı düşünüyor.
Apple ikna olursa, sevkiyatlar başlayabilir
Apple'ın Çinli yarı iletken şirketi Yangtze Memory Technologies ile görüşme halinde olduğu ve şimdiden NAND flash bellek örneklerini test ettiği öğrenildi. Yangtze Memory Technologies, Wuhan merkezli ve 2016 yılında kuruldu. Şirket, Apple'ı ürünlerinin iPhone'un gereksinimlerini karşıladığı konusunda ikna ederse, sevkiyatlar Mayıs ayında başlayabilir.
Ancak sektöre yakın kaynaklar, Yangtze'nin bellek yongalarının Samsung ve diğer Apple tedarikçilerinden en az bir nesil geride olduğunu bildiriyorlar. Bu nedenle, Yangtze çiplerinin iPhone SE gibi giriş seviyesi cihazlara kurulması muhtemel görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.
Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.
direk 10k
Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa