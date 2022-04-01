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    Apple, iPhone modelleri için Çinli bellek yongası tedarikçileriyle görüşüyor

    Teknoloji devi Apple, iPhone modellerinde kullanılan bellek yongaları için, Çinli şirketler de dahil olmak üzere yeni tedarikçiler arıyor.                       
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    Apple, iPhone için Çinli bellek tedarikçileriyle görüşüyor
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    Bloomberg, Apple'ın Japon ortaklara bağımlılığı azaltmak adına, iPhone için Çinli bellek yongası tedarikçileri ile çalışma olasılığını araştırdığını bildirdi.

    Apple'ın önemli bellek yongası tedarikçisi Kioxia, NAND üretim kimyasallarıyla ilgili kontaminasyon sorunları nedeniyle Şubat 2022'de sürücülerin piyasaya sürülmesini durdurmak zorunda kalmıştı. Kioxia ve Western Digital'e göre şirketler en az 6,5 eksabayt (6,5 milyar GB) depolama alanını kullanamadılar.

    Apple şimdi tedarik zincirine alternatif bellek üreticileri ekleyerek gelecekteki riskleri azaltmaya çalışıyor. iPhone üreticisi halihazırda Micron Technology ve Samsung'un yongalarını kullanıyor ve ayrıca 2016'dan beri Apple ile çalışmak isteyen Çin devletine ait Yangtze Memory Technologies ile bir ortaklık kurmayı düşünüyor.

    Apple, iPhone için Çinli bellek tedarikçileriyle görüşüyor
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    Apple ikna olursa, sevkiyatlar başlayabilir

    Apple'ın Çinli yarı iletken şirketi Yangtze Memory Technologies ile görüşme halinde olduğu ve şimdiden NAND flash bellek örneklerini test ettiği öğrenildi. Yangtze Memory Technologies, Wuhan merkezli ve 2016 yılında kuruldu. Şirket, Apple'ı ürünlerinin iPhone'un gereksinimlerini karşıladığı konusunda ikna ederse, sevkiyatlar Mayıs ayında başlayabilir.

    Ancak sektöre yakın kaynaklar, Yangtze'nin bellek yongalarının Samsung ve diğer Apple tedarikçilerinden en az bir nesil geride olduğunu bildiriyorlar. Bu nedenle, Yangtze çiplerinin iPhone SE gibi giriş seviyesi cihazlara kurulması muhtemel görünüyor.

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    Hava temizleyici kulaklık: Dyson Zone

    C
    Ceydaglc05 5 saat önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 1 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 1 gün önce

    direk 10k

    LooF 1 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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