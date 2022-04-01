Apple, iPhone modelleri için Çinli bellek yongası tedarikçileriyle görüşüyor

Tam Boyutta Gör

Bloomberg, Apple'ın Japon ortaklara bağımlılığı azaltmak adına, iPhone için Çinli bellek yongası tedarikçileri ile çalışma olasılığını araştırdığını bildirdi.

Apple'ın önemli bellek yongası tedarikçisi Kioxia, NAND üretim kimyasallarıyla ilgili kontaminasyon sorunları nedeniyle Şubat 2022'de sürücülerin piyasaya sürülmesini durdurmak zorunda kalmıştı. Kioxia ve Western Digital'e göre şirketler en az 6,5 eksabayt (6,5 milyar GB) depolama alanını kullanamadılar.

Apple, iPhone 14'ü test etmeye başladı 3 gün önce eklendi

Apple şimdi tedarik zincirine alternatif bellek üreticileri ekleyerek gelecekteki riskleri azaltmaya çalışıyor. iPhone üreticisi halihazırda Micron Technology ve Samsung'un yongalarını kullanıyor ve ayrıca 2016'dan beri Apple ile çalışmak isteyen Çin devletine ait Yangtze Memory Technologies ile bir ortaklık kurmayı düşünüyor.

Tam Boyutta Gör

Apple ikna olursa, sevkiyatlar başlayabilir

Apple'ın Çinli yarı iletken şirketi Yangtze Memory Technologies ile görüşme halinde olduğu ve şimdiden NAND flash bellek örneklerini test ettiği öğrenildi. Yangtze Memory Technologies, Wuhan merkezli ve 2016 yılında kuruldu. Şirket, Apple'ı ürünlerinin iPhone'un gereksinimlerini karşıladığı konusunda ikna ederse, sevkiyatlar Mayıs ayında başlayabilir.

Ancak sektöre yakın kaynaklar, Yangtze'nin bellek yongalarının Samsung ve diğer Apple tedarikçilerinden en az bir nesil geride olduğunu bildiriyorlar. Bu nedenle, Yangtze çiplerinin iPhone SE gibi giriş seviyesi cihazlara kurulması muhtemel görünüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple, iPhone için Çinli bellek tedarikçileriyle görüşüyor