Apple, iPhone işlemcili uygun fiyatlı MacBook planlıyor

Tam Boyutta Gör Apple, 2026’nin ilk yarısında iPhone işlemcili daha uygun fiyatlı bir Mac dizüstü bilgisayar piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bloomberg’in aktardığına göre, şirketin geliştirdiği bu yeni model, mevcut MacBook Air’in 13,6 inç ekranından biraz daha küçük bir ekran ile gelecek ve maliyeti “1.000 doların çok altında” olacak. Fiyatının, giriş seviyesi iPad’in yaklaşık 600 dolarlık maliyeti ile benzer bir aralıkta olacağı belirtiliyor.

Uygun fiyatlı MacBook geliyor

Apple’ın bugüne kadar Mac dizüstü bilgisayarlarında kullandığı M serisi Apple Silicon işlemcileri, performans açısından yüksek standart sunuyordu. Ancak şirketin testleri, iPhone işlemcilerinin artık M1 gibi eski nesil işlemciden daha iyi performans gösterebileceği ortaya çıktı. Öte yandan planlanan yeni MacBook, tamamen yeni bir tasarıma sahip olacak ve daha çok öğrenciler, gündelik kullanıcılar ve işletmeler hedef alınacak.

Bloomberg’in haberine göre, cihaz şu anda erken üretim ve aktif test aşamasında, bu da lansmanın yakın olduğunu düşündürüyor. Mevcut söylentiler 2026’nın ilk yarısına işaret ediyor. Yeni MacBook, şirket içinde “J700” kod adıyla anılıyor. Şu anda Apple’ın en ucuz MacBook modeli M4 MacBook Air, 999 dolardan satışta.

Cihazın tahmini teknik detayları ise şöyle:

Ekran: 13,6 inç LCD panel

İşlemci: A18 Pro SoC (iPhone 16 Pro serisi işlemcisi)

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB

USB: USB 3.2 Gen 2 kontrolcü, 10 Gb/s (1,25 GB/s) hız

Thunderbolt: Yok

Kasa: MacBook Air’in alüminyum gövdesi, bazı bileşenler sadeleştirilmiş

Trackpad: Haptic trackpad

Klavye: Arka aydınlatmalı klavye yok

Fiyat: 599-699 dolar aralığında (tahmini)

Daha önce bu yıl, tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo da Apple’ın A serisi işlemcili daha uygun fiyatlı bir MacBook üzerinde çalıştığını bildirmişti. Kuo, cihazın iPhone 16 Pro serisindeki A18 Pro işlemcisi ile çalışacağını ve gümüş, mavi, pembe ve sarı gibi çeşitli renk seçenekleriyle sunulacağını ifade etmişti.

Bloomberg’in aktardığı diğer bilgiler arasında, Apple’ın yakın zamanda tanıttığı M5 işlemcili bir MacBook Air’in geliştirme sürecini tamamladığı ve gelecek yılın başında piyasaya sürmeyi planladığı yer alıyor. Ayrıca M5 Pro ve M5 Max işlemcili MacBook Pro modellerinin de geliştirme aşamasında olduğu bildirildi.

