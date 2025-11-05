Giriş
    Apple, iPhone işlemcili uygun fiyatlı MacBook planlıyor

    Apple, iPhone işlemcili uygun fiyatlı MacBook’u 2026’nın ilk yarısında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihaz, 13,6 inç ekran, A18 Pro işlemci ve 1.000 doların oldukça altında fiyat sunacak.

    Apple, iPhone işlemcili uygun fiyatlı MacBook planlıyor Tam Boyutta Gör
    Apple, 2026’nin ilk yarısında iPhone işlemcili daha uygun fiyatlı bir Mac dizüstü bilgisayar piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bloomberg’in aktardığına göre, şirketin geliştirdiği bu yeni model, mevcut MacBook Air’in 13,6 inç ekranından biraz daha küçük bir ekran ile gelecek ve maliyeti “1.000 doların çok altında” olacak. Fiyatının, giriş seviyesi iPad’in yaklaşık 600 dolarlık maliyeti ile benzer bir aralıkta olacağı belirtiliyor.

    Uygun fiyatlı MacBook geliyor

    Apple’ın bugüne kadar Mac dizüstü bilgisayarlarında kullandığı M serisi Apple Silicon işlemcileri, performans açısından yüksek standart sunuyordu. Ancak şirketin testleri, iPhone işlemcilerinin artık M1 gibi eski nesil işlemciden daha iyi performans gösterebileceği ortaya çıktı. Öte yandan planlanan yeni MacBook, tamamen yeni bir tasarıma sahip olacak ve daha çok öğrenciler, gündelik kullanıcılar ve işletmeler hedef alınacak.

    Bloomberg’in haberine göre, cihaz şu anda erken üretim ve aktif test aşamasında, bu da lansmanın yakın olduğunu düşündürüyor. Mevcut söylentiler 2026’nın ilk yarısına işaret ediyor. Yeni MacBook, şirket içinde “J700” kod adıyla anılıyor. Şu anda Apple’ın en ucuz MacBook modeli M4 MacBook Air, 999 dolardan satışta.

    Cihazın tahmini teknik detayları ise şöyle:

    • Ekran: 13,6 inç LCD panel
    • İşlemci: A18 Pro SoC (iPhone 16 Pro serisi işlemcisi)
    • RAM: 12 GB
    • Depolama: 256 GB
    • USB: USB 3.2 Gen 2 kontrolcü, 10 Gb/s (1,25 GB/s) hız
    • Thunderbolt: Yok
    • Kasa: MacBook Air’in alüminyum gövdesi, bazı bileşenler sadeleştirilmiş
    • Trackpad: Haptic trackpad
    • Klavye: Arka aydınlatmalı klavye yok
    • Fiyat: 599-699 dolar aralığında (tahmini)

    Daha önce bu yıl, tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo da Apple’ın A serisi işlemcili daha uygun fiyatlı bir MacBook üzerinde çalıştığını bildirmişti. Kuo, cihazın iPhone 16 Pro serisindeki A18 Pro işlemcisi ile çalışacağını ve gümüş, mavi, pembe ve sarı gibi çeşitli renk seçenekleriyle sunulacağını ifade etmişti.

    Bloomberg’in aktardığı diğer bilgiler arasında, Apple’ın yakın zamanda tanıttığı M5 işlemcili bir MacBook Air’in geliştirme sürecini tamamladığı ve gelecek yılın başında piyasaya sürmeyi planladığı yer alıyor. Ayrıca M5 Pro ve M5 Max işlemcili MacBook Pro modellerinin de geliştirme aşamasında olduğu bildirildi.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

