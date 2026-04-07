    Apple, iPhone'lar için iOS 26.4.1 güncellemesini hazırlıyor

    Apple, geçen ay iPhone'lar için yeni emojiler, yeni Apple Music özellikleri ve fazlasını içeren iOS 26.4'ü yayınladı. Şirket, yakında hata düzeltmelerine odaklanan iOS 26.4.1 güncellemesini sunacak.

    Apple, iOS 26.4.1'i yayınlamaya hazırlanıyor. Son gelişmeler güncellemenin yakın olduğunu gösteriyor. Dahili testler çoktan başladı, bu da herkese açık dağıtımın çok uzak olmadığını gösteriyor. Bu güncelleme, Apple Music, Podcast'ler ve diğer uygulamalara yeni özellikler getiren iOS 26.4'ü takip edecek, bu nedenle muhtemelen yeni eklemelerden ziyade kararlılığa odaklanacak.

    iOS 26.4.1, hata düzeltmeleri ve performansa odaklanacak

    iOS 26.4.1, özellikle önceki sürümün iyileştirme gerektirebilecek birden fazla özellik getirmesi nedeniyle, sistem genelinde hataları düzeltmeye ve performansı iyileştirmeye odaklanacak. Apple genellikle bu küçük güncellemeleri kullanıcılar tarafından bildirilen sorunları gidermek ve genel sistem performansını iyileştirmek için kullanıyor.

    iOS 26.5 public beta yayınlandı

    Apple, iOS 26.5 güncellemesi için de beta sürecini başlattı. iOS 26.5 beta 1, Apple Maps önerileri, RCS şifreleme, yeni App Store abonelik seçenekleri ve AB’ye özel yenilikler (üçüncü taraf aksesuarlarda Canlı Etkinlik desteği, AirPods benzeri eşleştirme ve bildirim yönlendirme) ve ufak değişiklikler getirdi.

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    G
    genconline 1 gün önce

    .

    D
    Dr.Perga 3 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 4 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

