2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 26.4.1'i yayınlamaya hazırlanıyor. Son gelişmeler güncellemenin yakın olduğunu gösteriyor. Dahili testler çoktan başladı, bu da herkese açık dağıtımın çok uzak olmadığını gösteriyor. Bu güncelleme, Apple Music, Podcast'ler ve diğer uygulamalara yeni özellikler getiren iOS 26.4'ü takip edecek, bu nedenle muhtemelen yeni eklemelerden ziyade kararlılığa odaklanacak.

iOS 26.4 çıktı: İşte iPhone'lara gelen tüm yenilikler 1 hf. önce eklendi

iOS 26.4.1, hata düzeltmeleri ve performansa odaklanacak

iOS 26.4.1, özellikle önceki sürümün iyileştirme gerektirebilecek birden fazla özellik getirmesi nedeniyle, sistem genelinde hataları düzeltmeye ve performansı iyileştirmeye odaklanacak. Apple genellikle bu küçük güncellemeleri kullanıcılar tarafından bildirilen sorunları gidermek ve genel sistem performansını iyileştirmek için kullanıyor.

Apple, iOS 26.5 güncellemesi için de beta sürecini başlattı. iOS 26.5 beta 1, Apple Maps önerileri, RCS şifreleme, yeni App Store abonelik seçenekleri ve AB’ye özel yenilikler (üçüncü taraf aksesuarlarda Canlı Etkinlik desteği, AirPods benzeri eşleştirme ve bildirim yönlendirme) ve ufak değişiklikler getirdi.

Apple, iPhone'lar için iOS 26.4.1 güncellemesini hazırlıyor

