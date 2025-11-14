Giriş
    Apple, iPhone'lar için yeni bir ekran teknolojisi üzerinde çalışıyor

    Apple, gelecekteki iPhone modellerinde HMO ekran teknolojisine yer verebilir. Yeni teknoloji, güç tüketimini azaltmakla kalmayıp aynı zamanda üretim maliyetlerini de düşürecek.

    Apple, iPhone'lar için yeni ekran teknolojisi üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Apple, gelecekteki iPhone modellerinde Yüksek Hareketli Oksit (High Mobility Oxide, HMO) ekran teknolojisine yer verebilir. Güney Koreli ETNews’in haberine göre şirket, yalnızca güç tüketimini azaltmakla kalmayıp aynı zamanda üretim maliyetlerini de düşürecek yeni bir panel türü üzerinde çalışıyor. 

    HMO teknolojisi, güç tüketimini azaltıp maliyetleri düşürecek

    TFT’ler (ince film transistör), kendilerinden geçen elektrik akımını kontrol ederek birer anahtar gibi çalışan yarı iletken bileşenlerdir; böylece piksellerin çalışmasını sağlarlar. TFT teknolojileri genel olarak üç ana kategoriye ayrılıyor: Amorf silikon (a-Si), düşük sıcaklıklı kristal silisyum (LTPS) ve oksit (oxide). Şu anda küçük ve orta boy OLED panellerde en yaygın kullanılan teknoloji olan LTPO, LTPS'nin yüksek çözünürlük avantajını oksidin düşük güç tüketimiyle birleştiriyor.

    HMO teknolojisi ise, düşük güç tüketiminde öne çıkan oksit TFT'lerin bir zayıflığı olan elektron hareketliliğini artırmaya odaklanıyor. Elektron hareketliliği arttıkça, elektrik sinyallerinin işlenme hızı da yükseliyor ve bu da yüksek çözünürlüklü ekranların elde edilmesini kolaylaştırıyor.

    HMO ayrıca LTPO'ya kıyasla daha düşük güç tüketimi ve daha düşük üretim maliyetlerine sahip. Bunun nedeni, oksit TFT'lerin düşük güç özelliklerini korurken LTPO'dan daha az ekipman ve işlem gerektirmesi.

    Kaynaklara göre, Apple Koreli panel üreticileriyle HMO teknolojisinin geliştirilmesi konusunda görüşmeler yürütüyor. Bu ekranların iPhone'larda kullanılması planlanıyor.

    Apple, LTPO patentleri için ilk başvuruyu 2014 yılında yapmış, bunu önce 2018'de Apple Watch 4'e, ardından 2022'de iPhone 14 Pro Max ile akıllı telefonlara uygulamıştı. Bu durum göz önüne alındığında, HMO TFT tabanlı ekranlar kullanan Apple ürünlerinin piyasaya sürülmesinin birkaç yıl süreceği tahmin ediliyor.

