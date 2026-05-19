Apple, iPhone'larda titanyum tasarıma geri dönüyor

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 17 Pro ile titanyumdan vazgeçip alüminyum tabanlı bir tasarıma döndü ancak yeni sızıntı markanın bu malzemeden henüz vazgeçmediğini gösteriyor. Sızıntı kaynağı Instant Digital'in iddiasına göre, Apple, dayanıklılık, ağırlık ve ısı yönetimi arasında daha iyi denge sağlamak üzere gelecekteki iPhone Pro modellerinde titanyumun geliştirilmiş bir versiyonunu kullanacak.

Apple, 2023 iPhone Pro modellerinde titanyumu benzersiz bir tasarım özelliği olarak tanıtmıştı. İki yıl boyunca titanyum, premium bir özellik olarak görüldü. Ancak iPhone 17 Pro ile Apple, yön değiştirdi ve ısı dağılımını gerekçe göstererek alüminyuma geri döndü.

Instant Digital'in gönderisine göre, Apple, alüminyum tasarımdan tekrar uzaklaşmanın yollarını araştırıyor. Bir olasılık, iPhone Ultra'nın menteşesinde kullanılabilecek sıvı metal. Ancak seri üretiminin son derece zor olduğu belirtiliyor. Daha olası çözüm, şirketin titanyumun geliştirilmiş bir versiyonunu kullanması. Apple, titanyum alaşımın düşük ısı iletkenliğini düzeltmeyi, aynı zamanda genel boyut ve kalınlığı artırmadan malzemeyi daha hafif hale getirmeyi hedefliyor.

Apple, şu anda iPhone Air'de titanyum kullanıyor ve ilk katlanır modeli iPhone Ultra'da da kullanması bekleniyor. Bunun nedeni muhtemelen ultra ince modellerde önemli bir özellik olan dayanıklılık avantajı. Gelecekteki buhar odası soğutma sistemleri de Apple'ın ısı dağıtım sorunlarını çözmesine ve titanyumu gelecekteki Pro modelleri için tekrar kullanmasına yardımcı olabilir.

