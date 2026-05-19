Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, iPhone'larda titanyum tasarıma geri dönüyor

    Eylül ayında tanıtılacak iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max, alüminyum tasarımı koruyacak ancak Apple'ın gelecek iPhone Pro modellerinde titanyumun geliştirilmiş bir versiyonunu kullanabileceği söyleniyor.

    apple iphone pro titanyum tasarım Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 17 Pro ile titanyumdan vazgeçip alüminyum tabanlı bir tasarıma döndü ancak yeni sızıntı markanın bu malzemeden henüz vazgeçmediğini gösteriyor. Sızıntı kaynağı Instant Digital'in iddiasına göre, Apple, dayanıklılık, ağırlık ve ısı yönetimi arasında daha iyi denge sağlamak üzere gelecekteki iPhone Pro modellerinde titanyumun geliştirilmiş bir versiyonunu kullanacak.

    iPhone 18 Pro'lar aynı alüminyum tasarımla geliyor 

    Apple, 2023 iPhone Pro modellerinde titanyumu benzersiz bir tasarım özelliği olarak tanıtmıştı. İki yıl boyunca titanyum, premium bir özellik olarak görüldü. Ancak iPhone 17 Pro ile Apple, yön değiştirdi ve ısı dağılımını gerekçe göstererek alüminyuma geri döndü.

    Instant Digital'in gönderisine göre, Apple, alüminyum tasarımdan tekrar uzaklaşmanın yollarını araştırıyor. Bir olasılık, iPhone Ultra'nın menteşesinde kullanılabilecek sıvı metal. Ancak seri üretiminin son derece zor olduğu belirtiliyor. Daha olası çözüm, şirketin titanyumun geliştirilmiş bir versiyonunu kullanması. Apple, titanyum alaşımın düşük ısı iletkenliğini düzeltmeyi, aynı zamanda genel boyut ve kalınlığı artırmadan malzemeyi daha hafif hale getirmeyi hedefliyor.

    Apple, şu anda iPhone Air'de titanyum kullanıyor ve ilk katlanır modeli iPhone Ultra'da da kullanması bekleniyor. Bunun nedeni muhtemelen ultra ince modellerde önemli bir özellik olan dayanıklılık avantajı. Gelecekteki buhar odası soğutma sistemleri de Apple'ın ısı dağıtım sorunlarını çözmesine ve titanyumu gelecekteki Pro modelleri için tekrar kullanmasına yardımcı olabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 gün önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 4 gün önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 4 gün önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    prakortil krem kullanıcı yorumları kız nasıl tavlanır saat camı çizik giderme ford kuga 1.5 ecoboost kronik sorunları lilith kuranda geçiyor mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Realme 12 LİTE
    Realme 12 LİTE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum