Apple, iPhone SE 4 için 5.7 inç ila 6.1 inç ekran seçeneklerini değerlendiriyor

Tam Boyutta Gör

Apple’ın 2024 yılında tasarımsal açıdan büyük değişikliklerle birlikte dördüncü nesil iPhone SE’yi piyasaya sürmeyi planlıyor. iPhone XR benzeri bir tasarımı benimseyeceği belirtilen iPhone SE 4’ün ekran boyutu tarafında ise henüz bir karara varılamadığı aktarılıyor.

Panel analisti Ross Young’un paylaşımına göre Apple, iPhone SE 4 için 5.7 inç veya 6.1 inç ekran seçeneklerini değerlendiriyor. Ayrıca Apple’ın iki tedarikçiden 6,1 inç OLED, farklı iki tedarikçiden de 5,7 inç ila 6,1 inç LCD ekranlar almayı düşündüğü belirtiliyor. Ancak cihazın OLED mi yoksa LCD teknolojisi mi kullanacağı konusunda da belirsizlik sürüyor.

iPhone SE 4, XR ile benzer olacak

Apple, iPhone 12’den bu yana OLED ekranları kullanıyor ve halihazırdaki tek LCD ekranlı cihazı ise iPhone SE. Dolayısıyla OLED’e geçişi bu modelde de görebiliriz ancak fiyat noktasında da bir artış olması söz konusu.

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Apple'ın 5.7 inçlik bir ekran mı yoksa 6.1 inçlik bir ekran mı kullanacağına bakılmaksızın Young, ‌iPhone SE‌ 4'ün çentikli tam ekran tasarımına sahip olacağına inanıyor. Ancak şirketin Face ID'yi 'SE' serisine getirip getirmeyeceği belirsiz. Diğer bir olasılık da şirketin iPad Air ve iPad mini 6'ya benzer şekilde güç düğmesine Touch ID'yi yerleştirecek olması.

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Apple, iPhone SE 4 için iki farklı ekran boyutunu değerlendiriyor