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    Apple, iPhone ve Mac'lerdeki yüzlerce güvenlik açığını kapattı

    Apple, iOS 26.6, macOS Tahoe 26.6 ve diğer yazılım güncellemelerini yayınladı. En son güncellemeler, iPhone ve iPad'de 75'ten fazla, Mac'te ise 150'den fazla güvenlik açığını gideriyor.

    iOS 26.6, iPadOS 26.6, macOS Tahoe 26.6 & watchOS 26.6 yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Apple, ekosisteminde büyük bir güvenlik güncelleme paketi yayınladı. iOS 26.6, iPadOS 26.6, macOS Tahoe 26.6 ve watchOS 26.6 ve diğer yazılım güncellemelerinin yayınlanmasıyla şirket, milyonlarca cihazı etkileyebilecek yüzlerce güvenlik açığını giderdi.

    Apple'ın güvenlik uyarısına göre, iOS 26.6 ve iPadOS 26.6 sürümü 75'ten fazla güvenlik sorununu giderirken, macOS Tahoe 26.6 güncellemesi 150'den fazla güvenlik açığını kapatıyor. Apple, bu güvenlik açıklarının aktif olarak kullanıldığına dair hiçbir kanıtı olmadığını kesin bir dille belirtse de, en son güncellemeleri yüklemek şiddetle tavsiye ediliyor.

    Kernel, WebKit ve Wi-Fi güvenlik açıkları kapatıldı

    Apple, iOS 26.6'nın 87 CVE tanımlayıcısıyla bağlantılı 78 güvenlik düzeltmesi içerdiğini söylüyor. Bu yamalar, çok çeşitli sistem bileşenlerini kapsıyor. Daha ciddi güvenlik açıklarından bazıları, kötü amaçlı bir uygulamanın kök veya çekirdek düzeyinde erişim elde etmesine, rastgele kod yürütmesine veya Apple'ın uygulama koruma alanından kaçmasına izin veriyor. Güncelleme ayrıca, uygulamaların kod imzalama korumalarını atlamasına, kullanıcı izni olmadan kişi eklemesine veya birisinin cihaza fiziksel erişimi varsa iPhone Yansıtma aracılığıyla hassas bilgileri ifşa etmesine izin verebilecek sorunları da düzeltiyor.

    Apple ayrıca özel olarak hazırlanmış görüntüler veya dosyalar açıldığında kötü amaçlı kod yürütme olasılığı olan ImageIO ve SceneKit'teki güvenlik açıklarını da yamaladı.

    Güncelleme ayrıca, donanım ve sistem kaynaklarını yönetmekten sorumlu işletim sisteminin temel parçası olan iPhone çekirdeği için uzun bir düzeltme listesi içeriyor. Apple, çekirdek belleğini bozabilecek, ağ korumalarını atlayabilecek, hassas bellek içeriğini açığa çıkarabilecek veya cihazın beklenmedik şekilde çökmesine neden olabilecek güvenlik açıklarını giderdi.

    Safari kullanıcıları için çeşitli WebKit güvenlik yamaları mevcut. Bu düzeltmeler, gezinme verilerini açığa çıkarabilecek, kötü amaçlı web sitelerinin arayüzün bazı bölümlerini taklit etmesine izin verebilecek, sanal alan korumalarını atlayabilecek veya bir uygulamanın izin verilen alanının dışındaki dosyalara erişebilecek sorunları önlüyor.

    Apple ayrıca yakındaki bir saldırganın işlem belleğini bozmasına izin verebilecek Wi-Fi güvenlik açığını da düzeltti.

    Apple Watch, Apple TV ve Apple Vision Pro kullanıcıları için de önemli güncelleme

    Mac kullanıcıları için de önemli bir güncelleme; Apple, macOS Tahoe 26.6'nın 155 benzersiz güvenlik açığını giderdiğini söylüyor.

    Mac güncellemesi, uygulamaların kök erişimi elde etmesine, Gatekeeper güvenlik kontrollerini atlamasına, sanal alan kısıtlamalarından kaçmasına veya korunan kullanıcı verilerine erişmesine izin verebilecek çeşitli sorunları düzeltiyor. Apple ayrıca eski macOS sürümleri (macOS Sequoia 15.7.8 ve macOS Sonoma 14.8.8) için de güvenlik güncellemeleri yayınladı ancak bu düzeltmeler ayrı olarak listeleniyor.

    Apple'ın en son güvenlik güncellemesi watchOS 26.6, tvOS 26.6 ve visionOS 26.6'yı da kapsıyor. Platformlar arasında paylaşılan çakışan düzeltmeleri kaldırdıktan sonra Apple, en son yazılım güncellemelerinin ekosistemindeki toplam 194 benzersiz güvenlik açığını giderdiğini söylüyor.

    Apple, yeni kapatılan güvenlik açıklarından hiçbirinin aktif olarak kullanıldığına ilişkin bir kanıta rastlanmadığını belirtiyor. Ancak, her zamanki gibi olası saldırılara karşı korunmak için cihazları güncel tutmakta fayda var.

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