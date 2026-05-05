    Apple'dan kritik adım: İşlemci üretimi için Samsung ve Intel ile görüşüyor

    Apple, çip üretiminde TSMC’ye olan bağımlılığını azaltmak için yeni arayışlara girdi. Bloomberg’in aktardığına göre şirket, Intel ve Samsung ile işlemci üretimi konusunda görüşmeler yapıyor.

    Apple, çip üretiminde uzun süredir güvendiği TSMC’ye olan bağımlılığını azaltmak için yeni arayışlara girdi. Bloomberg’in aktardığına göre şirket, Intel ve Samsung ile “ana cihaz çipleri” üretimi konusunda ön görüşmeler yaptı. Hatta Apple’ın, Texas’ta yapımı süren bir Samsung üretim tesisini ziyaret ettiği belirtiliyor. Ancak süreç henüz çok erken aşamada ve taraflar arasında verilmiş herhangi bir sipariş bulunmuyor.

    Apple, tek bir tedarikçiye bağımlı olmak istemiyor

    Son 10 yılda Apple, iPhone, iPad ve Mac modellerinde kullanılan işlemcilerin üretimini büyük ölçüde TSMC’ye bıraktı. Ancak şirketin tek bir tedarikçiye bağımlı kalmaktan rahatsız olduğu ifade ediliyor. CEO Tim Cook, geçtiğimiz hafta yapılan finansal toplantıda bu soruna dikkat çekerek, tedarik zincirinde eskisi kadar esnek olmadıklarını vurguladı. Özellikle yapay zeka odaklı ürünlere kayan üretim kapasitesi, küresel çip sıkıntısını daha da derinleştiriyor.

    Apple ayrıca, Çin’in Tayvan’a olası bir müdahalesinin üretimi sekteye uğratmasından endişe ediyor. TSMC şu anda Apple çiplerinin bir kısmını Arizona’daki tesisinde üretse de, 2026’da ABD’de üretilecek 100 milyon çip şirketin toplam ihtiyacının küçük bir bölümünü karşılayacak. Örneğin Apple, yalnızca 2025’te 247,4 milyon iPhone sevkiyatı gerçekleştirdi ve kalan üretimin büyük bölümü hala Tayvan’da yapılıyor.

    2027 ve sonrası için planlanıyor

    Öte yandan Apple’ın kısa vadede TSMC’den vazgeçmesi beklenmiyor. Şirketin iPhone 18 serisinde kullanılacak A20 ve A20 Pro işlemcilerde TSMC’nin 2 nm üretim sürecini kullanacağı belirtiliyor. Bu nedenle Intel veya Samsung ile olası iş birliklerinin 2027 ve sonrasındaki ürünlere yönelik olması bekleniyor. Ancak Apple’ın TSMC dışındaki üretim teknolojilerine temkinli yaklaştığı ve bu görüşmelerin sonuçsuz kalabileceği de konuşuluyor.

    Öte yandan Intel ve Samsung, gelişmiş üretim teknolojilerinde hala TSMC’nin gerisinde. Apple’ın, tedarik zincirini çeşitlendirmek amacıyla Intel’in 2028 civarında sunmayı planladığı 1.4 nm sınıfındaki üretim sürecini değerlendirdiği konuşuluyor. Samsung ise Exynos 2600 ile 2 nm mobil çipte öne geçtiğini iddia etse de, her iki şirket de son yıllarda daha küçük ve verimli çip üretimine geçişte verimlilik ve ısınma gibi sorunlarla mücadele ediyor.

    Kaynakça https://www.engadget.com/2164681/apple-said-to-be-talking-to-intel-and-samsung-about-building-key-device-processors/ https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-05/apple-explores-using-intel-and-samsung-to-build-main-device-chips-in-the-us?embedded-checkout=true
