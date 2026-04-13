    Apple'a tepkiler büyüyor: İsrail'in işgal ettiği Lübnan köyleri Apple Haritalar'da görünmüyor

    İsrail, Lübnan'ın güneyindeki köyleri ve kasabaları hukuksuz bir şekilde işgal etmeye başlarken, Apple'ın bu bölgedeki Lübnan köy ve kasabalarını haritada göstermemesi dikkat çekti.

    Apple, İsrail'in işgal ettiği Lübnan köylerini gizliyor mu
    ABD ve İsrail'in Orta Doğu'da başlattığı yangın büyüyerek devam ederken, teknoloji şirketlerinin bu savaştaki rolü de tartışma konusu olmaya devam ediyor. Hatırlarsanız İran ordusu geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmış ve saldırılara destek vermekle suçladığı teknoloji şirketlerinin de bundan sonra hedef alınacağını duyurmuştu.Üstelik İran bu konuda çok haksız da sayılmaz. Nitekim ABD'nin muhalif medyası da bir süredir Microsoft ve Amazon gibi şirketlerin gerekbulut hizmetleriyle, gerekse yapay zekâ teknolojileriyle İsrail ve ABD'nin saldırılarına destek vermesini tartışıyor. Tam da böyle bir dönemde Apple da kendisini bu tartışmanın içinde buldu

    Apple Haritalara Bakınca Sanki İsrail Sahipsiz Topraklara Giriyormuş Gibi Görünüyor

    Sosyal medya yapılan paylaşımlar, İsrail'in yasa dışı şekilde işgal etmeye başladığı Lübnan köylerinin ve kasabalarının Apple haritalarda yer almadığını ortaya çıkardı. Sosyal medyada büyük tepki toplayan bu durumu İsrail'in kanunsuz işgaline zemin hazırlama çabası olarak yorumlayanlar da var, Apple'ın harita verilerinin yetersizliğiyle açıklamaya çalışanlar da. Ancak gerek Google Maps'te aynı bölgede çok daha fazla köy ve kasabanın işaretlenmiş olması, gerekse Apple Haritalar'da o bölgenin çevresine kıyasla dikkat çekici derecede boş olması, tepkileri beraberinde getiriyor.

    İsrailli yerleşimcilerin söz konusu bu bölgelere doğru ilerlemeye başlamış olması bu tartışmaları daha da alevlendiriyor. Apple'ın o bölgelerdeki Lübnan izlerini silmesi, tam da böyle bir insanlık suçu yaşanırken daha da fazla göze batıyor.

    Dün akşamdan beri konuyla ilgili yapılan paylaşımlardan bir kısmını aşağıda bulabilirsiniz. Apple şimdilik resmi bir açıklama yapmamış olsa da bu olayın sosyal medyada hızla yayılması Apple'ı bir açıklama yapmaya itebilir.

