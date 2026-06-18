Apple “kaçınılmaz” dedi: iPhone fiyatları ciddi şekilde artacak

Fiyat artışları kapıda
Cook, yeni fiyatlandırmanın ne zaman yürürlüğe gireceği ve hangi ürünleri kapsayacağı konusunda herhangi bir tarih veya detay paylaşmadı. Ancak iPhone, iPad ve Mac ailesinin bu süreçten etkilenmesi bekleniyor.
Apple, son aylarda ürün gamında bu yönde bazı adımlar da attı. Mart ayında 512 GB RAM'e sahip Mac Studio modelinin satışını durduran şirket, daha sonra giriş seviyesi 599 dolarlık Mac Mini seçeneğini kaldırarak başlangıç fiyatını 799 dolara yükseltti. Bu, fiyat artışlarının küçük oranlarda olmayacağına işaret ediyor.
iPhone 18 fiyatları cep yakabilir
Bellek fiyatlarındaki durum sadece mevcut ürünleri de etkilemiyor. Apple'ın yılın ilerleyen dönemlerinde yeni iPhone 18 serisini tanıtması bekleniyor. Bellek krizinin bu modellerin fiyatlarına ne ölçüde yansıyacağı henüz netleşmiş değil.
Ancak tahminlere göre iPhone 18 Pro'nun başlangıç fiyatı 1.299 dolar seviyesine çıkabilir. Bilindiği üzere iPhone 17 Pro 1.099 dolarlık fiyat ile çıkış yapmıştı. Bu, yüzde 18’lik bir fiyat artışı demek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel