Apple “kaçınılmaz” dedi: iPhone fiyatları ciddi şekilde artacak

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Tam Boyutta Gör Apple CEO'su Tim Cook, küresel RAM ve depolama belleği maliyetlerindeki sert yükseliş nedeniyle şirketin ürün fiyatlarını artırmaya hazırlandığını açıkladı. The Wall Street Journal'a konuşan Cook, Apple'ın şimdiye kadar artan maliyetleri mümkün olduğunca kendi bünyesinde karşılamaya çalıştığını ancak “fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu” belirtti.

Fiyat artışları kapıda

Cook, yeni fiyatlandırmanın ne zaman yürürlüğe gireceği ve hangi ürünleri kapsayacağı konusunda herhangi bir tarih veya detay paylaşmadı. Ancak iPhone, iPad ve Mac ailesinin bu süreçten etkilenmesi bekleniyor.

Apple, son aylarda ürün gamında bu yönde bazı adımlar da attı. Mart ayında 512 GB RAM'e sahip Mac Studio modelinin satışını durduran şirket, daha sonra giriş seviyesi 599 dolarlık Mac Mini seçeneğini kaldırarak başlangıç fiyatını 799 dolara yükseltti. Bu, fiyat artışlarının küçük oranlarda olmayacağına işaret ediyor.

Tam Boyutta Gör Bu fiyat artışının arkasında ise yapay zeka şirketlerinin hızla artan bellek ihtiyacı bulunuyor. Büyük ölçekli yapay zeka veri merkezlerinin yüksek miktarda RAM ve depolama birimi talep etmesi üreticilerin arzı bu yöne kaydırmasına neden oldu. Tüketici elektroniği pazarına yönelik bellek arzının yetersiz kalmasıyla fiyatlar radikal oranlarda artış gösterdi. Üstteki grafikte bellek fiyatlarındaki değişikliği net şekilde görebilirsiniz.

iPhone 18 fiyatları cep yakabilir

Bellek fiyatlarındaki durum sadece mevcut ürünleri de etkilemiyor. Apple'ın yılın ilerleyen dönemlerinde yeni iPhone 18 serisini tanıtması bekleniyor. Bellek krizinin bu modellerin fiyatlarına ne ölçüde yansıyacağı henüz netleşmiş değil.

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Ancak tahminlere göre iPhone 18 Pro'nun başlangıç fiyatı 1.299 dolar seviyesine çıkabilir. Bilindiği üzere iPhone 17 Pro 1.099 dolarlık fiyat ile çıkış yapmıştı. Bu, yüzde 18’lik bir fiyat artışı demek.

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Apple “kaçınılmaz” dedi: iPhone fiyatları ciddi şekilde artacak

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