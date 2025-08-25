Apple, katlanabilir iPhone için ekran teknolojisini değiştiriyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Günümüzde katlanabilir telefonların en büyük sorunlarından biri, bildiğiniz gibi ekranın ortasında oluşan katlama izi. Apple ise uzun süredir bu problemi çözmeye çalışıyor ve son raporlara göre şirket, iPhone Fold için ekran teknolojisini değiştirme kararı aldı. On-cell dokunmatik sensör yapısını terk eden Apple, daha dayanıklı bir kullanım için in-cell tasarıma yöneliyor.

Apple, ekran teknolojisini değiştiriyor

Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardığına göre, bu değişim ekranın katlanma bölgesinde zamanla oluşan kırışıklıkları azaltmayı amaçlıyor. On-cell mimaride dokunmatik sensör katmanı ön camın hemen altında veya renk filtresi üzerinde yer alıyor. Bu tasarım üretim kolaylığı sağlasa da katmanlar arasında oluşan hava boşlukları, cihaz yıllarca açılıp kapandığında katlama izini belirgin hale getiriyor.

In-cell mimaride ise dokunmatik sensör, renk filtresinin altına fakat polarizer tabakasının üzerine konumlandırılıyor. Böylece hava boşlukları minimize ediliyor ve daha pürüzsüz bir yüzey elde ediliyor. Apple, son iPhone modellerinde de bu yapıyı kullanıyor ve katlanabilir iPhone için de aynı yaklaşımı sürdürecek.

Apple'ın katlanabilir iPhone geliştirme sürecinde yalnızca ekran değil, menteşe mekanizması ve dayanıklılık da büyük bir engel oluşturuyor. Samsung ve Google yıllar önce bu alana adım atmışken, Apple'ın cihazı hâlâ hazırlık aşamasında. Son olarak Gurman, katlanabilir iPhone'un Apple’ın kendi geliştirdiği C2 modem ile geleceğini ve güç tuşuna entegre edilmiş Touch ID'nin geri döneceğini belirtiyor.

Katlanabilir iPhone neler sunacak?

Katlanabilir iPhone, alışık olunan oranlardan farklı 7.7 inç ve 5.5 inç OLED ekranlara sahip olacak. Ayrıca katlandığında 9-9,5 mm, açıldığında ise 4,5-4,8 mm kalınlığında olacak. Şirketin hedefi ise, Samsung'un Galaxy Z Fold serisinden farklı olarak daha kompakt ve tek elle kullanıma uygun bir form oluşturmak. Karşılaştırmak adına, halihazırda mevcut olan Z Fold 7'nin 8 inç ve 6.5 inç ekranlara sahip olduğunu hatırlatalım.

