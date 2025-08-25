Apple, katlanabilir iPhone için ekran teknolojisini değiştiriyor

Apple, ekran teknolojisini değiştiriyor
Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardığına göre, bu değişim ekranın katlanma bölgesinde zamanla oluşan kırışıklıkları azaltmayı amaçlıyor. On-cell mimaride dokunmatik sensör katmanı ön camın hemen altında veya renk filtresi üzerinde yer alıyor. Bu tasarım üretim kolaylığı sağlasa da katmanlar arasında oluşan hava boşlukları, cihaz yıllarca açılıp kapandığında katlama izini belirgin hale getiriyor.
In-cell mimaride ise dokunmatik sensör, renk filtresinin altına fakat polarizer tabakasının üzerine konumlandırılıyor. Böylece hava boşlukları minimize ediliyor ve daha pürüzsüz bir yüzey elde ediliyor. Apple, son iPhone modellerinde de bu yapıyı kullanıyor ve katlanabilir iPhone için de aynı yaklaşımı sürdürecek.
Apple'ın katlanabilir iPhone geliştirme sürecinde yalnızca ekran değil, menteşe mekanizması ve dayanıklılık da büyük bir engel oluşturuyor. Samsung ve Google yıllar önce bu alana adım atmışken, Apple'ın cihazı hâlâ hazırlık aşamasında. Son olarak Gurman, katlanabilir iPhone'un Apple’ın kendi geliştirdiği C2 modem ile geleceğini ve güç tuşuna entegre edilmiş Touch ID'nin geri döneceğini belirtiyor.
Katlanabilir iPhone neler sunacak?
Katlanabilir iPhone, alışık olunan oranlardan farklı 7.7 inç ve 5.5 inç OLED ekranlara sahip olacak. Ayrıca katlandığında 9-9,5 mm, açıldığında ise 4,5-4,8 mm kalınlığında olacak. Şirketin hedefi ise, Samsung'un Galaxy Z Fold serisinden farklı olarak daha kompakt ve tek elle kullanıma uygun bir form oluşturmak. Karşılaştırmak adına, halihazırda mevcut olan Z Fold 7'nin 8 inç ve 6.5 inç ekranlara sahip olduğunu hatırlatalım.