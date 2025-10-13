Apple, katlanabilir iPhone'un maliyetini düşürdü
Yeni raporlara göre, iPhone 18 Fold'da kullanılacak menteşenin birim maliyeti, seri üretimin başlamasıyla birlikte 70 ila 80 dolar seviyesine gerileyecek. Daha önce yapılan tahminlerde bu parçanın 100 ila 120 dolar arasında olacağı tahmin ediliyordu. Bu düşüş, Apple'a üretim maliyetlerini dengeleme ve katlanabilir modeli beklenenden daha rekabetçi bir fiyatla sunma olanağı tanıyabilir.
Yeni ortaklık kapsamında Foxconn ve Shin Zu Shing, Apple'ın menteşe siparişlerinin yaklaşık yüzde 65'ini karşılayacak. Kalan yüzde 35’lik kısmı ise Amphenol üstlenecek. 2027 sonrasında ise Luxshare-ICT'nin üretim zincirine dahil olabileceği konuşuluyor. Bu da, menteşe fiyatlarının daha da düşmesine ve tedarikçiler arasında rekabetin artmasına yol açabilir.
Apple'ın menteşe stratejisi, dayanıklılık, performans ve üretim verimliliği arasında denge kurmayı amaçlıyor. Ayrıca, katlanabilir modelde kullanacağı alüminyum-titanyum hibrit çerçeve ve optimize edilmiş menteşe yapısı sayesinde ekran kırışıklığı da minimum seviyede tutacak.
Son raporlara göre iPhone 18 Fold, 7,8 inçlik iç ekran ve 5,5 inçlik dış ekranla gelecek. Tanıtımın ise 2026 yılında yapılması bekleniyor