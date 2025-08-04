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    Apple, kendi ChatGPT’sini geliştiriyor

    Görünüşe göre Apple, OpenAI’ın lider yapay zekalı sohbet robotu ChatGPT’ye bir rakip hazırlıyor. Raporlara göre Apple’ın sohbet robotu biraz daha basitleştirilmiş bir yapıya sahip olacak.

    Apple, kendi ChatGPT’sini geliştiriyor Tam Boyutta Gör

    Apple, üretken yapay zeka tufanının başlamasının ardından diğer teknoloji devlerinin gerisinde kaldı. Her ne kadar Apple, sürekli olarak bu alana yatırım yaptıklarını dile getirse de gelinen noktada geride olduğu bir gerçek. Ancak bu durum değişebilir. Yeni bir rapora göre Apple, şirket içinde OpenAI’ın ChatGPT’sine rakip olacak bir yapay zekalı sohbet robotu geliştiriyor.

    “İlk değil, en iyi”

    Mark Gurman'a göre, göre Apple’ın geliştirdiği sohbet robotu ChatGPT’ye göre biraz daha sadeleştirilmiş yapıda olacak. Ayrıca ilgili geliştirmeler yılın başlarında kurulan “Answers, Knowledge and Information” adlı yeni bir ekip tarafından ilerletiliyor. Apple’ın yarışta geç kalma nedeni ise şirketin “ilk değil, en iyi” felsefesiyle açıklanıyor. Ortaya çıkacak sohbet robotunun en iyisi olup olmadığını ise zaman gösterecek.

    Eğer bilgiler doğruysa Apple, her halükârda stratejisinde önemli bir değişim yaşıyor diyebiliriz. Zira mevcut durumda Apple, OpenAI ile işbirliği içerisinde de ve ChatGPT, Siri’ye entegre vaziyette. Gurman, yeni ekibin bunun yerine, web'i tarayarak sorulara yanıt verebilen “ChatGPT benzeri yeni bir arama deneyimi” geliştirdiğini söylüyor. Yeni geliştirilen teknolojinin, Siri, Spotlight ve Safari gibi Apple servislerine entegre edilebileceği ya da bağımsız bir uygulama olarak sunulabileceği belirtiliyor.

    Somut bilgilere bakarsak Apple da bu yarışta geride olduğunun farkında. Geçtiğimiz günlerce CEO Tim Cook, yapay zeka alanında satın alımlara açık olduklarını söylemişti. Ayrıca bu yıl içinde gelmesi gereken “geliştirilmiş Siri’nin” gelecek yıl piyasaya sürüleceği geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı.

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