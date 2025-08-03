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    Apple, kendi kamera sensörünü geliştiriyor: Fotoğraf kalitesinde büyük sıçrama yaşanabilir

    Apple, iPhone'lar için kendi kamera sensörünü geliştiriyor olabilir. Kapalı kapılar ardında çalışan şirketin, çalışan bir prototipi şirket içerisinde test etmeye başladığı belirtiliyor.

    Apple, kendi kamera sensörünü geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Güvenilir bir Weibo kaynağından sızdırılan bilgilere göre Apple, iPhone'lar için kendi kamera sensörünü geliştiriyor. Kapalı kapılar ardında çalışan şirketin, patent sürecini geride bıraktığı ve çalışan bir prototipi şirket içerisinde test etmeye başladığı belirtiliyor.

    Fotoğraf kalitesinde büyük sıçrama yaşanabilir

    Yaklaşık bir ay önce yayınlanan patente göre bu yeni sensör, 20 durağa kadar dinamik aralık sunabiliyor. Bu, iPhone fotoğrafçılığında, hesaplamalı görüntü işlemenin başlangıcından bu yana en büyük sıçrama olabilir. Apple yeni sensörüyle, cihazın donanımı üzerindeki kontrolünü artırırken Sony’e olan bağımlılığını da azaltmayı hedefliyor.

    Patentte açıklanan bu özel CMOS sensör tasarımı, LOFIC yani “Lateral Overflow Integration Capacitor” (Yanal Taşma Entegrasyon Kapasitörü) teknolojisini içeriyor. Bu sistem, her bir pikselin sahnedeki parlaklığa bağlı olarak ışığı farklı şekillerde depolamasına olanak tanıyor. Böylece sensör, aynı karede hem parlak hem de gölgeli alanlardaki detayları koruyabiliyor. Weibo’daki Fixed Focus Digital adlı hesaptan gelen sızıntıya göre, Apple bu teknolojiyi sadece konsept aşamasında bırakmamış; fiziksel olarak geliştirmiş ve test sürecine geçmiş bile olabilir. Bu iddialar doğruysa, teknoloji beklenenden daha erken piyasaya sürülebilir.

    Sensör, üst katmanda ışık toplama, alt katmanda ise gerçek zamanlı işlemeye ayrılmış katmanlardan oluşan yığınlı bir mimari kullanıyor. Bu tasarım, fotoğraflar daha hesaplamalı işleme sürecine girmeden önce piksel düzeyinde gürültü azaltma gibi gelişmiş özelliklerin kullanılmasına olanak tanıyor. Sonuç olarak, düşük ışıkta daha net ve daha az işlemeye ihtiyaç duyan fotoğraflar çekilebiliyor.

    Sinema kameralarıyla yarışacak seviyede geniş dinamik aralık

    Karmaşık donanım yapısında LOFIC teknolojisi, her pikselin ışık depolamasını sahneye göre dinamik şekilde ayarlayarak perde arkasında esas işi üstlenecek. Bu da dinamik aralığın yaklaşık 20 durağa kadar çıkmasını sağlayacak ki bu, en iyi sinema kameralarıyla yarışabilecek seviyede. Karşılaştırmak gerekirse, mevcut iPhone modelleri en fazla 12 ila 14 durak dinamik aralık sunabiliyor.

    Apple’ın bu sensörü kendi bünyesinde geliştirmesi sadece teknik bir gelişme değil; aynı zamanda uzun süredir bağımlı olduğu Sony’den bağımsızlaşma yolunda önemli bir stratejik adım. Apple, Bluetooth, Wi‑Fi ve diğer işlemcilere benzer şekilde, artık kamera sensörleri konusunda da kendi çözümlerini üretmek istiyor.

    Kendi sensörlerini tasarlayarak Apple, görüntüleme zinciri üzerinde tam kontrol elde edebilecek. Bu da donanım ile yazılımın üçüncü taraf bileşenlere göre çok daha sıkı entegre olmasını sağlayacak. Yaklaşan iPhone 17 ve iPhone 17 Pro modellerinde Sony üretimi sensörlerin kullanılmaya devam edilmesi bekleniyor. Apple'ın kendi sensörünü ne zaman telefonlarına entegre edeceği ise henüz bilinmiyor.

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