 iPhone 18 Pro, Katlanabilir iPhone Duo ve Apple Etkinlik Değerlendirmesi | Apple oldu mu bu telefon?

Apple yine sahneye çıktı, kartları açık oynadı veya masayı devirdi... Peki, söylenenlerin ne kadarı pazarlama masalı, ne kadarı gerçek teknoloji devrimi?

DonanımHaber ekranlarında artık bir klasik, bir gelenek haline gelen “Apple Etkinliği Değerlendirme Özel” yayınıyla karşınızdayız. Canlı yayınımız Apple etkinliğinin hemen ardından bugün saat 21.45'te başlayacak.



Apple lansmanını bugün saat 19.30'da DH YouTube kanalımızda Türkçe simültane çeviri ile sizlerle buluşturacağız. Hemen sonrasında "Apple Etkinliği Değerlendirme Özel” yayınımız başlayacak.

El fenerlerini karanlıkta kalan teknik detaylara tutmak, süslü lansman cümlelerinin arkasındaki gerçek mühendisliği okumak için "Apple’ın Dört Atlısı" yine aynı masada buluştu!

Almanya caddelerinden küresel teknolojinin nabzını tutan Özgür Bilge...

Elektrikli araç dünyasında ve Tesla ekranlarında eğrilere eğri, doğruya doğru diyen dürüstlüğüyle Kahraman Uğurlu...

Apple ekosistemini, kurumsal kodlarını ve donanım mimarisini kılcal damarlarına kadar bilen Hüseyin Usta...

Ve teknolojinin mutfağındaki gelişmeleri sizlere aktaran ben Cem Sünbül.

Lansman biter bitmez sıcağı sıcağına yayına giriyoruz. Çayınızı, kahvenizi alın çünkü Apple’ın açıkladıklarını samimi, filtresiz ve en ince teknik detayına kadar masaya yatırıyoruz.

📌 Bu Yayında Neleri Konuşuyoruz?

TSMC'nin 2nm mimarisiyle gelen A20 Pro çipi ve termal tasarım detayları

Pro modellerdeki Değişken Diyaframlı (Variable Aperture) kamera sisteminin sahada getireceği farklar

Beklenen ilk katlanabilir iPhone Ultra: Apple mimarisi katlanabilir ekranda kırışıklık ve menteşe sorununu nasıl çözdü?

Şebeke bağımsızlığını değiştiren Apple C2 Modem entegrasyonu ve enerji verimliliği

Apple Watch Series 12 / Ultra 4 ve AirPods dünyasındaki yeni sensör/sağlık güncellemeleri

Ekosistem içi dinamikler, Türkiye fiyatlandırması ve "Almaya değer mi?" sorusunun filtresiz yanıtı

Artık gelenekselleşen Apple Değerlendirmesini, bir DonanımHaber Apple etkinlik günü klasiğini kaçırmayın. Sohbet alanında sorularınızı bekliyoruz!

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Apple Lansman Değerlendirmesi: Katlanabilir iPhone Duo olmuş mu?

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