Apple listeyi güncelledi: 9 yıllık Apple Watch için yolun sonu!

2. nesil Apple Watch Series 1’e onarım ve destek kesildi
Series 1 modelleri, Apple Watch Series 2 modelleriyle birlikte satıldı ve orijinal Apple Watch modellerinin halefiydi. Series 1 Apple Watch, orijinal Apple Watch ile neredeyse aynıydı ancak daha hızlı S1P işlemciye sahipti.
Apple'ın 7 yıldan uzun bir süre önce satış dağıtımlarını sona erdirdiği ürünler satıştan kaldırılmış olarak kabul ediliyor. Apple, satıştan kaldırılmış ürünlerle ilgili donanım servisi sağlamaya devam etmiyor, servis sağlayıcıları da bu ürünler için parça sipariş edemiyor.
Tüm dünyada satıştan kaldırılmış Apple Watch ürünleri
- Apple Watch (1. nesil), 38/42mm
- Apple Watch Edition (1. nesil), 38/42 mm
- Apple Watch Hermès (1. nesil), 38/42 mm
- Apple Watch Series 1, Alüminyum (2. nesil), 38/42 mm
- Apple Watch Series 2, Alüminyum (2. nesil), 38/42 mm
- Apple Watch Series 2, Paslanmaz Çelik (2. nesil), 38/42 mm
- Apple Watch Sport (1. nesil), 38/42 mm
- Apple Watch Paslanmaz Çelik (1. nesil), 38/42 mm