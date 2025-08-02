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    Apple listeyi güncelledi: 9 yıllık Apple Watch için yolun sonu!

    Apple, 2016 yılında piyasaya sürülen ikinci nesil Apple Watch Series 1 modellerini tüm dünyada satıştan kaldırılmış ürünleri listesi ekledi. Bu model için onarım ve destek resmi olarak kesilmiş oldu.

    2. nesil Apple Watch Series 1 destek kesildi Tam Boyutta Gör
    Apple, Series 1 Apple Watch modellerini -cihazların en son satışa sunulmasının üzerinden yedi yıldan fazla zaman geçtiği için- klasik ürünler listesinden tüm dünyada satıştan kaldırılmış ürünler listesine taşıdı.

    2. nesil Apple Watch Series 1’e onarım ve destek kesildi

    Series 1 modelleri, Apple Watch Series 2 modelleriyle birlikte satıldı ve orijinal Apple Watch modellerinin halefiydi. Series 1 Apple Watch, orijinal Apple Watch ile neredeyse aynıydı ancak daha hızlı S1P işlemciye sahipti.

    Apple'ın 7 yıldan uzun bir süre önce satış dağıtımlarını sona erdirdiği ürünler satıştan kaldırılmış olarak kabul ediliyor. Apple, satıştan kaldırılmış ürünlerle ilgili donanım servisi sağlamaya devam etmiyor, servis sağlayıcıları da bu ürünler için parça sipariş edemiyor.

    Tüm dünyada satıştan kaldırılmış Apple Watch ürünleri

    • Apple Watch (1. nesil), 38/42mm
    • Apple Watch Edition (1. nesil), 38/42 mm
    • Apple Watch Hermès (1. nesil), 38/42 mm
    • Apple Watch Series 1, Alüminyum (2. nesil), 38/42 mm
    • Apple Watch Series 2, Alüminyum (2. nesil), 38/42 mm
    • Apple Watch Series 2, Paslanmaz Çelik (2. nesil), 38/42 mm
    • Apple Watch Sport (1. nesil), 38/42 mm
    • Apple Watch Paslanmaz Çelik (1. nesil), 38/42 mm
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