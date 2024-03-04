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    Apple, M3 işlemcili yeni MacBook Air serisini tanıttı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Apple, yeni M3 işlemciye sahip MacBook Air serisini tanıttı. 13 inç ve 15 inç ekran boyutuna sahip yeni dizüstü bilgisayarların fiyatı ve özellikleri neler?    
    Apple, M3 işlemcili yeni MacBook Air serisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Apple, yeni M3 işlemciye sahip MacBook Air serisini tanıttı. 13 inç ve 15 inç ekran boyutuna sahip yeni dizüstü bilgisayarlar yeni işlemcilerle daha da güçlendi.

    MacBook Air 2024 özellikleri

    Yeni M3 işlemcisi, M1'e göre %60'a kadar daha yüksek performans sunuyor. Bir önceki M2'ye göre ise tek çekirdekte %17, çok çekirdekte ise %21 seviyesinde performans artışı getiriyor. GPU peformansında ise %15 artış olduğu belirtiliyor. Apple, daha hızlı ve verimli Neural Engine sayesinde yapay zeka performansında da önemli bir artış gerçekleştiğini söylüyor.

    Apple, M3 işlemcili yeni MacBook Air serisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    3nm üretim süreciyle üretilen M3, 8 CPU çekirdeğinin yanında 10 çekirdeğe kadar yapılandırılabilen GPU birimine sahip. Temel seviyede 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanınasahip Macbook Air, 24 GB'a kadar RAM ve 2 TB'a kadar depolama alanı seçenekleri sunuyor.

    MacBook Air, 13.6 inç ve 15.3 inç boyutlarında, 500 nits parlaklığa sahip Liquid Retina ekran seçenekleriyle geliyor.

    İnce ve hafif yapıda olan bilgisayarlar, 18 saate kadar pil ömrü, iki adede kadar harici ekran desteği ve iki kata kadar hızlı olan Wi-Fi 6E desteği sunuyor. Bunların dışında MagSafe şarj bağlantısı, iki adet Thunderbolt bağlantısı, 3.5 mm kulaklık girişi, 1080p FaceTime kamera, Dolby Atmos ve uzamsal ses desteği, Touch ID ve AV1 kod çözücüsü desteği de bulunuyor.

    Apple, M3 işlemcili yeni MacBook Air serisini tanıttı Tam Boyutta Gör

    MacBook Air 2024 fiyatı

    M3 çipe sahip yeni MacBook Air’i bugünden itibaren itibaren ABD dahil 28 ülkede ve bölgede apple.com/tr/store sayfasından ve Apple Store uygulamasından sipariş edilebiliyor. Modeller 8 Mart Cuma gününden itibaren müşterilere teslim edilmeye başlayacak ve Apple Store’larda ve Apple Yetkili Satıcılarında satışa sunulacak.

    M3 çipe sahip 13 inç MacBook Air 47.499 TL'den ve eğitime özel 43.179 TL'den başlayan fiyatlarla; M3 çipe sahip 15 inç MacBook Air 54.999 TL'den ve eğitime özel 50.769 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Her iki model de gece yarısı, yıldız ışığı, gümüş ve uzay grisi renk seçenekleriyle sunuluyor.

    Gece yarısı, yıldız ışığı, gümüş ve uzay grisi renk seçeneklerine sahip M2 çipe sahip 13 inç MacBook Air ise 42.999 TL'den ve eğitime özel 38.749 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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