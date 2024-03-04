Apple, M3 işlemcili yeni MacBook Air serisini tanıttı: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Apple, yeni M3 işlemciye sahip MacBook Air serisini tanıttı. 13 inç ve 15 inç ekran boyutuna sahip yeni dizüstü bilgisayarlar yeni işlemcilerle daha da güçlendi.

MacBook Air 2024 özellikleri

Yeni M3 işlemcisi, M1'e göre %60'a kadar daha yüksek performans sunuyor. Bir önceki M2'ye göre ise tek çekirdekte %17, çok çekirdekte ise %21 seviyesinde performans artışı getiriyor. GPU peformansında ise %15 artış olduğu belirtiliyor. Apple, daha hızlı ve verimli Neural Engine sayesinde yapay zeka performansında da önemli bir artış gerçekleştiğini söylüyor.

Tam Boyutta Gör 3nm üretim süreciyle üretilen M3, 8 CPU çekirdeğinin yanında 10 çekirdeğe kadar yapılandırılabilen GPU birimine sahip. Temel seviyede 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanınasahip Macbook Air, 24 GB'a kadar RAM ve 2 TB'a kadar depolama alanı seçenekleri sunuyor.

MacBook Air, 13.6 inç ve 15.3 inç boyutlarında, 500 nits parlaklığa sahip Liquid Retina ekran seçenekleriyle geliyor.

İnce ve hafif yapıda olan bilgisayarlar, 18 saate kadar pil ömrü, iki adede kadar harici ekran desteği ve iki kata kadar hızlı olan Wi-Fi 6E desteği sunuyor. Bunların dışında MagSafe şarj bağlantısı, iki adet Thunderbolt bağlantısı, 3.5 mm kulaklık girişi, 1080p FaceTime kamera, Dolby Atmos ve uzamsal ses desteği, Touch ID ve AV1 kod çözücüsü desteği de bulunuyor.

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MacBook Air 2024 fiyatı

M3 çipe sahip yeni MacBook Air’i bugünden itibaren itibaren ABD dahil 28 ülkede ve bölgede apple.com/tr/store sayfasından ve Apple Store uygulamasından sipariş edilebiliyor. Modeller 8 Mart Cuma gününden itibaren müşterilere teslim edilmeye başlayacak ve Apple Store’larda ve Apple Yetkili Satıcılarında satışa sunulacak.

M3 çipe sahip 13 inç MacBook Air 47.499 TL'den ve eğitime özel 43.179 TL'den başlayan fiyatlarla; M3 çipe sahip 15 inç MacBook Air 54.999 TL'den ve eğitime özel 50.769 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Her iki model de gece yarısı, yıldız ışığı, gümüş ve uzay grisi renk seçenekleriyle sunuluyor.

Gece yarısı, yıldız ışığı, gümüş ve uzay grisi renk seçeneklerine sahip M2 çipe sahip 13 inç MacBook Air ise 42.999 TL'den ve eğitime özel 38.749 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

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