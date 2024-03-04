Apple, M3 işlemcili yeni MacBook Air serisini tanıttı: İşte fiyatı ve özellikleri

MacBook Air 2024 özellikleri
Yeni M3 işlemcisi, M1'e göre %60'a kadar daha yüksek performans sunuyor. Bir önceki M2'ye göre ise tek çekirdekte %17, çok çekirdekte ise %21 seviyesinde performans artışı getiriyor. GPU peformansında ise %15 artış olduğu belirtiliyor. Apple, daha hızlı ve verimli Neural Engine sayesinde yapay zeka performansında da önemli bir artış gerçekleştiğini söylüyor.
MacBook Air, 13.6 inç ve 15.3 inç boyutlarında, 500 nits parlaklığa sahip Liquid Retina ekran seçenekleriyle geliyor.
İnce ve hafif yapıda olan bilgisayarlar, 18 saate kadar pil ömrü, iki adede kadar harici ekran desteği ve iki kata kadar hızlı olan Wi-Fi 6E desteği sunuyor. Bunların dışında MagSafe şarj bağlantısı, iki adet Thunderbolt bağlantısı, 3.5 mm kulaklık girişi, 1080p FaceTime kamera, Dolby Atmos ve uzamsal ses desteği, Touch ID ve AV1 kod çözücüsü desteği de bulunuyor.
MacBook Air 2024 fiyatı
M3 çipe sahip yeni MacBook Air’i bugünden itibaren itibaren ABD dahil 28 ülkede ve bölgede apple.com/tr/store sayfasından ve Apple Store uygulamasından sipariş edilebiliyor. Modeller 8 Mart Cuma gününden itibaren müşterilere teslim edilmeye başlayacak ve Apple Store’larda ve Apple Yetkili Satıcılarında satışa sunulacak.
M3 çipe sahip 13 inç MacBook Air 47.499 TL'den ve eğitime özel 43.179 TL'den başlayan fiyatlarla; M3 çipe sahip 15 inç MacBook Air 54.999 TL'den ve eğitime özel 50.769 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Her iki model de gece yarısı, yıldız ışığı, gümüş ve uzay grisi renk seçenekleriyle sunuluyor.
Gece yarısı, yıldız ışığı, gümüş ve uzay grisi renk seçeneklerine sahip M2 çipe sahip 13 inç MacBook Air ise 42.999 TL'den ve eğitime özel 38.749 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.