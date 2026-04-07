Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple M4 dönemini kapatıyor: Mac mini ve Studio satıştan kalkacak

    Apple'ın M4 işlemcili Mac mini ve Mac Studio modellerinde yaşanan stok sorunlarının arkasında üretim kısıntısı olduğu ortaya çıktı. Şirket, M5 öncesi geçiş sürecini hızlandırıyor.

    Apple cephesinde özellikle Mac mini ve Mac Studio'da yaşanan tedarik sorunlarının nedeni belli oldu. Daha önce bellek krizi veya tedarik zinciri sorunlarıyla ilişkilendirilen gecikmelerin, doğrudan Apple'ın stratejik üretim planlamasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Şirket, M4 tabanlı iki modeli kademeli olarak satıştan kaldırıyor.

    Ortaya çıkan bilgilere göre Apple, M4 işlemcili Mac mini ve Mac Studio modellerinin üretimini bilinçli şekilde azaltmış durumda. Bu durum, sipariş veren kullanıcılar için teslimat sürelerinin 2026'nın ikinci yarısına kadar uzamasına neden oluyor. Ancak burada temel amaç, yaklaşan yeni nesil ürünlere geçiş sürecini daha kontrollü yönetmek.

    Şirketin kısa süre içinde M5 işlemcili yeni Mac mini ve Mac Studio modellerini tanıtması bekleniyor. Bu nedenle Apple'ın mevcut M4 stoklarını sınırlı tutarak yeni nesil öncesinde elde kalan ürün riskini minimize etmeye çalıştığını söyleyelim. Özellikle Apple'ın birleşik bellek (unified memory) mimarisi, bu stratejiyi daha kritik hale getiriyor.

    Bilindiği üzere Apple, DRAM modüllerini doğrudan işlemci paketine entegre ediyor. Tahmin edebileceğinizi gibi bu yapı, performans avantajı sağlasa da üretim sonrası bileşenlerin ayrıştırılmasını neredeyse imkansız hale getiriyor. Dolayısıyla satılamayan her M4 tabanlı cihaz, aynı zamanda geri kazanılamayan bellek maliyeti anlamına geliyor.

    Bu noktada Apple'ın bellek tedarikinde sorun yaşamadığı, aksine yüksek miktarda DRAM stokladığı da belirtiliyor. Yani mevcut gecikmelerin arkasında arz sıkıntısından çok, yeni nesil ürünlere alan açma stratejisi bulunuyor. Kısaca, M5 lansmanı yaklaşırken M4 tarafında üretimin kademeli olarak kısıldığını görüyoruz.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    G
    genconline 1 gün önce

    .

    D
    Dr.Perga 3 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 3 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum