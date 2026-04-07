Apple M4 dönemini kapatıyor: Mac mini ve Studio satıştan kalkacak

Tam Boyutta Gör Apple cephesinde özellikle Mac mini ve Mac Studio'da yaşanan tedarik sorunlarının nedeni belli oldu. Daha önce bellek krizi veya tedarik zinciri sorunlarıyla ilişkilendirilen gecikmelerin, doğrudan Apple'ın stratejik üretim planlamasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Şirket, M4 tabanlı iki modeli kademeli olarak satıştan kaldırıyor.

Apple M4 dönemini kapatıyor

Ortaya çıkan bilgilere göre Apple, M4 işlemcili Mac mini ve Mac Studio modellerinin üretimini bilinçli şekilde azaltmış durumda. Bu durum, sipariş veren kullanıcılar için teslimat sürelerinin 2026'nın ikinci yarısına kadar uzamasına neden oluyor. Ancak burada temel amaç, yaklaşan yeni nesil ürünlere geçiş sürecini daha kontrollü yönetmek.

Şirketin kısa süre içinde M5 işlemcili yeni Mac mini ve Mac Studio modellerini tanıtması bekleniyor. Bu nedenle Apple'ın mevcut M4 stoklarını sınırlı tutarak yeni nesil öncesinde elde kalan ürün riskini minimize etmeye çalıştığını söyleyelim. Özellikle Apple'ın birleşik bellek (unified memory) mimarisi, bu stratejiyi daha kritik hale getiriyor.

Bilindiği üzere Apple, DRAM modüllerini doğrudan işlemci paketine entegre ediyor. Tahmin edebileceğinizi gibi bu yapı, performans avantajı sağlasa da üretim sonrası bileşenlerin ayrıştırılmasını neredeyse imkansız hale getiriyor. Dolayısıyla satılamayan her M4 tabanlı cihaz, aynı zamanda geri kazanılamayan bellek maliyeti anlamına geliyor.

Bu noktada Apple'ın bellek tedarikinde sorun yaşamadığı, aksine yüksek miktarda DRAM stokladığı da belirtiliyor. Yani mevcut gecikmelerin arkasında arz sıkıntısından çok, yeni nesil ürünlere alan açma stratejisi bulunuyor. Kısaca, M5 lansmanı yaklaşırken M4 tarafında üretimin kademeli olarak kısıldığını görüyoruz.

