    Apple'ın popüler bilgisayarı güçleniyor: M5 MacBook Air "yakında" geliyor

    M5 Pro ve M5 Max çipli MacBook Pro merakla beklenirken, Apple'ın en popüler dizüstü bilgisayarı da yakında yenilenecek. İşte yeni nesil MacBook Air hakkında bilinenler:

    M5 MacBook Air yakında tanıtılabilir Tam Boyutta Gör
    MacBook Pro ve iPad Pro, 2025 yılının sonlarında M5 çipine geçiş yapmış olsa da, MacBook Air şu anda M4 platformunda kalmaya devam ediyor. MacBook Air M5 modelinin, Apple'ın tüketici dizüstü bilgisayar serisinde önemli bir güncelleme olması, öncelikli olarak yeni nesil M5 silikonuna geçişe odaklanması bekleniyor.

    MacBook Air M5 işlemciyle yenileniyor

    Yeni MacBook Air, M5 çiple çalışacak. Peki, bu performans açısından ne anlama geliyor? Apple geçen yıl M5 MacBook Pro'yu duyurduğunda M5'in her çekirdekte bir Neural Accelerator sahip yeni nesil GPU, daha güçlü CPU, daha hızlı Neural Engine ve daha yüksek birleşik bellek bant genişliği ile M4'e kıyasla yapay zekada 4 kat daha yüksek GPU işlem performansı sunduğunu öne sürmüştü. Performans testlerinde M5 çipi tek çekirdekli CPU performansında M4 çipinden yaklaşık %9-10 daha hızlı, çok çekirdekli CPU performansında %19 daha hızlı, GPU performansında ise %37 daha hızlı puan almıştı.

    Tasarım değişmeyecek

    M5 işlemciye yükseltme dışında, yeni MacBook Air'de başka bir değişiklik beklenmiyor. Tasarım aynı kalacak ve yine 13 inç/15 inç seçeneği olacak. Yeri gelmişken, Apple, MacBook'larda OLED ekrana geçiş yapmayı planlıyor ancak bu durumun 2027'den önce gerçekleşmesi pek olası değil. OLED ekranlı MacBook Pro modelinin 2026 sonuna kadar gelmesi bekleniyor.

    M5 çipli MacBook Air ne zaman çıkacak?

    MacBook Air, genellikle MacBook Pro'dan farklı bir çıkış döngüsü izliyor; genellikle Pro'nun güncellenmesinden sonraki yılın ilk yarısında piyasaya sürülüyor. MacBook Air M5 modelinin 2026 baharında piyasaya sürülmesi bekleniyor. M4 MacBook Air geçen yıl Mart ayında, M3 MacBook Air ise Mart 2023'te piyasaya sürülmüştü.

