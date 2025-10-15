Apple, M5 iPad Pro’yu tanıttı: Yeni çip ile artık daha güçlü

Yeni M5 çip ile gelen performans 💪
Yeni iPad Pro, her çekirdeğinde Neural Accelerator bulunan 10 çekirdekli GPU ve geliştirilmiş CPU ile yapay zeka iş yüklerini hızlandırıyor. Apple’a göre M5, önceki M4 çipe göre 3,5 kat, M1 çipe göre ise 5,6 kat daha hızlı yapay zeka performansı sağlıyor. Bu kapasite, Draw Things ve DaVinci Resolve gibi uygulamalarda görsel oluşturma ve video maskeleme işlemlerini destekliyor. Ayrıca 16 çekirdekli Neural Engine, Apple Intelligence özelliklerinde aygıt içi yapay zeka işlemleri için enerji verimliliği sunuyor.
12 GB RAM, 60W hızlı şarj 🔋
Yeni M5 iPad Pro’nun birleşik bellek bant genişliği 150 GB/sn seviyesinde ve önceki modele göre yaklaşık yüzde 30 artış gösteriyor. 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri, 12 GB birleşik bellek ile sunuluyor. Depolama alanındaki iyileştirmeler sayesinde okuma ve yazma hızları 2 kat artıyor. iPadOS 26’da sunulan yeni pencere düzeni sistemi, çoklu görevlerde kullanım kolaylığı sağlıyor. Ayrıca cihaz, maksimum 60 W destekli USB-C adaptörüyle yaklaşık 30 dakikada yüzde 50 şarj olabiliyor.
M5 çipli iPad Pro performans karşılaştırmaları:
- 3D render (Octane X): M1’e göre 6,7 kat, M4’e göre 1,5 kat hızlı
- Video kod dönüştürme (Final Cut Pro): M1’e göre 6 kat, M4’e göre 1,2 kat hızlı
- Yapay zekayla görsel oluşturma (Draw Things): M1’e göre 4 kat, M4’e göre 2 kat hızlı
- Yapay zekayla video ölçeklendirme (DaVinci Resolve): M1’e göre 3,7 kat, M4’e göre 2,3 kat hızlı
C1X and N1 iPad’de
Tasarım ve ekran detayları 🧑🎨
|Kategori
|Özellik
|Renk Seçenekleri
|Gümüş, Uzay Siyahı
|Depolama Kapasitesi
|11 inç: 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB
13 inç: 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB
|Boyut ve Ağırlık
|11 inç: 249,7 x 177,5 x 5,3 mm, Wi-Fi: 444 g, Wi-Fi + Cellular: 446 g
13 inç: 281,6 x 215,5 x 5,1 mm, Wi-Fi: 579 g, Wi-Fi + Cellular: 582 g
|Düğme ve Konnektörler
|Hoparlör: Üst/Alt, Mikrofon: Üst/Ön/Arka, Üst düğme, Kamera: Ön ve Arka, Ses düğmeleri: Sağ üst, Manyetik konnektör: Sağ orta, Smart Connector: Sağ alt, Thunderbolt/USB 4: Alt
|Kutunun İçindekiler
|iPad Pro, 1 m USB-C şarj kablosu, nano-texture cam parlatma bezi
|Ekran
|11 inç: 2420x1668 px, 264 ppi, Ultra Retina XDR, OLED
13 inç: 2752x2064 px, 264 ppi, Ultra Retina XDR, OLED
ProMotion 10–120 Hz, True Tone, P3, parmak izi ve yağ önleyici kaplama, tam lamine, yansıma önleyici, SDR 1000 nit, HDR 1600 nit maksimum, Nano-texture (1/2 TB), Apple Pencil/Pro destekli
|Çip ve Bellek
|Apple M5 çip
256/512 GB: 9 çekirdekli CPU, 10 çekirdekli GPU, Neural Accelerators, ışın izleme, 16 çekirdekli Neural Engine, 12 GB RAM, 153 GBps
1/2 TB: 10 çekirdekli CPU, 10 çekirdekli GPU, Neural Accelerators, ışın izleme, 16 çekirdekli Neural Engine, 16 GB RAM, 153 GBps
|Media Engine
|8K H.264, HEVC, ProRes/RAW, Video kodlama ve kod çözme, AV1 kod çözme
|Kamera
|12 MP geniş kamera, ƒ/1.8, 5x dijital zoom, TrueDepth 12 MP Center Stage, Portre modu, Animoji/Memoji, Akıllı HDR 4, 4K/1080p/720p video, ProRes (4K 30 fps)
|Ses ve Mikrofonlar
|4 hoparlörlü ses sistemi, stüdyo kalitesinde 4 mikrofon
|Bağlantı
|Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread, Wi-Fi + Cellular: C1X modem, 4x4 MIMO 5G, eSIM
|Konum ve Sensörler
|Dijital pusula, GPS/GNSS, iBeacon, Face ID, LiDAR, jiroskop, ivmeölçer, barometre, ortam ışığı sensörü
|Şarj ve Pil
|11 inç: 31,29 Wh, 13 inç: 38,99 Wh
Wi-Fi: 10 saat, Wi-Fi + Cellular: 9 saat
Hızlı şarj: 60 W adaptör ile ~30 dakikada %50
|İşletim Sistemi
|iPadOS 26
|Ekran Desteği
|Harici ekran: 60 Hz 6K veya 120 Hz 4K, Thunderbolt/USB 4, DisplayPort, adaptörle VGA/HDMI/DVI/Thunderbolt 2, AirPlay 4K
M5 iPad Pro fiyatı ve çıkış tarihi 💵
M5 iPad Pro, 15 Ekim itibarıyla Türkiye dahil 31 ülke ve bölgede, apple.com/tr/store ve Apple Store uygulamasından alınabiliyor. 22 Ekim Çarşamba’dan itibaren Apple Store’lar ve yetkili satıcılarda satışa sunulacak. M5 iPad Pro fiyatı 59.999 TL’den başlıyor.
M5 iPad Pro Renk ve depolama seçenekleri: 11 inç ve 13 inç modeller, gümüş ve uzay siyahı renklerinde; 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB yapılandırmaları mevcut.
M5 iPad Pro Fiyatlar
- M5 iPad Pro 11 inç Wi-Fi: 59.999 TL
- M5 iPad Pro 11 inç Wi-Fi + Cellular: 71.999 TL
- M5 iPad Pro 13 inç Wi-Fi: 74.999 TL
- M5 iPad Pro 13 inç Wi-Fi + Cellular: 86.999 TL
Apple Pencil:
- Apple Pencil Pro: 7.199 TL (eğitime özel 6.639 TL)
- Apple Pencil (USB-C): 4.199 TL (eğitime özel 3.679 TL)
Magic Keyboard:
- 11 inç: 16.209 TL (eğitime özel 15.119 TL)
- 13 inç: 18.859 TL (eğitime özel 17.779 TL)