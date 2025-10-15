Giriş
    Apple, M5 iPad Pro’yu tanıttı: Yeni çip ile artık daha güçlü

    Apple, M5 çipli yeni iPad Pro’yu resmen tanıttı. M5 iPad Pro, selefine göre önemli performans artışıyla birlikte geliyor. Peki Apple M5 iPad Pro fiyatı ne kadar? İşte detaylar:

    Apple, M5 iPad Pro’yu tanıttı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Apple, en iyi ve en üst düzey tableti iPad Pro'nun yeni modelini kısa süre önce duyurdu. Yeni iPad Pro, özellikle yapay zeka işlemleri ve grafik performansında önceki nesillere kıyasla önemli gelişmeler sunuyor. Bu performans gelişmesinin temelinde ise yeni M5 çip yatıyor. Peki M5 iPad Pro neler sunuyor ve M5 iPad Pro fiyatı ne kadar?

    Yeni M5 çip ile gelen performans 💪

    Yeni iPad Pro, her çekirdeğinde Neural Accelerator bulunan 10 çekirdekli GPU ve geliştirilmiş CPU ile yapay zeka iş yüklerini hızlandırıyor. Apple’a göre M5, önceki M4 çipe göre 3,5 kat, M1 çipe göre ise 5,6 kat daha hızlı yapay zeka performansı sağlıyor. Bu kapasite, Draw Things ve DaVinci Resolve gibi uygulamalarda görsel oluşturma ve video maskeleme işlemlerini destekliyor. Ayrıca 16 çekirdekli Neural Engine, Apple Intelligence özelliklerinde aygıt içi yapay zeka işlemleri için enerji verimliliği sunuyor.

    Apple, M5 iPad Pro’yu tanıttı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Grafik tarafında M5, üçüncü nesil ışın izleme motoru ile 3D render işlemlerini hızlandırıyor. Yeni iPad Pro, önceki nesil iPad Pro’ya kıyasla 1,5 kat, M1 çipli modele göre ise 6,7 kat daha hızlı ışın izlemeli 3D render yapabiliyor. Dört performans çekirdeği ve altı verimlilik çekirdeği ile toplam 10 çekirdekli CPU, aynı anda birden fazla uygulama ve büyük dosya işleme için tasarlandı.

    12 GB RAM, 60W hızlı şarj 🔋

    Yeni M5 iPad Pro’nun birleşik bellek bant genişliği 150 GB/sn seviyesinde ve önceki modele göre yaklaşık yüzde 30 artış gösteriyor. 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri, 12 GB birleşik bellek ile sunuluyor. Depolama alanındaki iyileştirmeler sayesinde okuma ve yazma hızları 2 kat artıyor. iPadOS 26’da sunulan yeni pencere düzeni sistemi, çoklu görevlerde kullanım kolaylığı sağlıyor. Ayrıca cihaz, maksimum 60 W destekli USB-C adaptörüyle yaklaşık 30 dakikada yüzde 50 şarj olabiliyor.

    M5 çipli iPad Pro performans karşılaştırmaları:

    • 3D render (Octane X): M1’e göre 6,7 kat, M4’e göre 1,5 kat hızlı
    • Video kod dönüştürme (Final Cut Pro): M1’e göre 6 kat, M4’e göre 1,2 kat hızlı
    • Yapay zekayla görsel oluşturma (Draw Things): M1’e göre 4 kat, M4’e göre 2 kat hızlı
    • Yapay zekayla video ölçeklendirme (DaVinci Resolve): M1’e göre 3,7 kat, M4’e göre 2,3 kat hızlı

    C1X and N1 iPad’de 🛜

    Apple, M5 iPad Pro’yu tanıttı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Hücresel modellerde yer alan C1X modem, M4 çipe göre yüzde 50 daha hızlı veri aktarımı ve yüzde 30 daha düşük güç tüketimi sunuyor. 5G desteği ve eSIM özelliği, mobil veri kullanımını esnek hale getiriyor. Kablosuz bağlantı tarafında Wi-Fi 7, Bluetooth 6 ve Thread destekli N1 çipi, Kişisel Erişim Noktası ve AirDrop performansını artırıyor.

    Tasarım ve ekran detayları 🧑‍🎨

    Apple, M5 iPad Pro’yu tanıttı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Genel tasarımda iPad Pro selefinden büyük farklar içermiyor. 11 inç modeli 5,3 mm, 13 inç modeli 5,1 mm inceliğinde olan iPad Pro, Ultra Retina XDR ekran, çift katmanlı OLED teknolojisiyle SDR ve HDR içeriklerde sırasıyla 1000 nit ve 1600 nit maksimum parlaklık sağlıyor. Nano‑texture cam seçeneği, parlamayı azaltarak kontrastı koruyor. 120 Hz harici ekran desteği ve Adaptive Sync, düşük gecikmeli görüntü sunuyor.

    M5 iPad Pro Teknik Özellikleri
    Kategori Özellik
    Renk Seçenekleri Gümüş, Uzay Siyahı
    Depolama Kapasitesi 11 inç: 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB
    13 inç: 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB
    Boyut ve Ağırlık 11 inç: 249,7 x 177,5 x 5,3 mm, Wi-Fi: 444 g, Wi-Fi + Cellular: 446 g
    13 inç: 281,6 x 215,5 x 5,1 mm, Wi-Fi: 579 g, Wi-Fi + Cellular: 582 g
    Düğme ve Konnektörler Hoparlör: Üst/Alt, Mikrofon: Üst/Ön/Arka, Üst düğme, Kamera: Ön ve Arka, Ses düğmeleri: Sağ üst, Manyetik konnektör: Sağ orta, Smart Connector: Sağ alt, Thunderbolt/USB 4: Alt
    Kutunun İçindekiler iPad Pro, 1 m USB-C şarj kablosu, nano-texture cam parlatma bezi
    Ekran 11 inç: 2420x1668 px, 264 ppi, Ultra Retina XDR, OLED
    13 inç: 2752x2064 px, 264 ppi, Ultra Retina XDR, OLED
    ProMotion 10–120 Hz, True Tone, P3, parmak izi ve yağ önleyici kaplama, tam lamine, yansıma önleyici, SDR 1000 nit, HDR 1600 nit maksimum, Nano-texture (1/2 TB), Apple Pencil/Pro destekli
    Çip ve Bellek Apple M5 çip
    256/512 GB: 9 çekirdekli CPU, 10 çekirdekli GPU, Neural Accelerators, ışın izleme, 16 çekirdekli Neural Engine, 12 GB RAM, 153 GBps
    1/2 TB: 10 çekirdekli CPU, 10 çekirdekli GPU, Neural Accelerators, ışın izleme, 16 çekirdekli Neural Engine, 16 GB RAM, 153 GBps
    Media Engine 8K H.264, HEVC, ProRes/RAW, Video kodlama ve kod çözme, AV1 kod çözme
    Kamera 12 MP geniş kamera, ƒ/1.8, 5x dijital zoom, TrueDepth 12 MP Center Stage, Portre modu, Animoji/Memoji, Akıllı HDR 4, 4K/1080p/720p video, ProRes (4K 30 fps)
    Ses ve Mikrofonlar 4 hoparlörlü ses sistemi, stüdyo kalitesinde 4 mikrofon
    Bağlantı Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread, Wi-Fi + Cellular: C1X modem, 4x4 MIMO 5G, eSIM
    Konum ve Sensörler Dijital pusula, GPS/GNSS, iBeacon, Face ID, LiDAR, jiroskop, ivmeölçer, barometre, ortam ışığı sensörü
    Şarj ve Pil 11 inç: 31,29 Wh, 13 inç: 38,99 Wh
    Wi-Fi: 10 saat, Wi-Fi + Cellular: 9 saat
    Hızlı şarj: 60 W adaptör ile ~30 dakikada %50
    İşletim Sistemi iPadOS 26
    Ekran Desteği Harici ekran: 60 Hz 6K veya 120 Hz 4K, Thunderbolt/USB 4, DisplayPort, adaptörle VGA/HDMI/DVI/Thunderbolt 2, AirPlay 4K

    M5 iPad Pro fiyatı ve çıkış tarihi 💵

    M5 iPad Pro, 15 Ekim itibarıyla Türkiye dahil 31 ülke ve bölgede, apple.com/tr/store ve Apple Store uygulamasından alınabiliyor. 22 Ekim Çarşamba’dan itibaren Apple Store’lar ve yetkili satıcılarda satışa sunulacak. M5 iPad Pro fiyatı 59.999 TL’den başlıyor.

    M5 iPad Pro Renk ve depolama seçenekleri: 11 inç ve 13 inç modeller, gümüş ve uzay siyahı renklerinde; 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB yapılandırmaları mevcut.

    M5 iPad Pro Fiyatlar

    • M5 iPad Pro 11 inç Wi-Fi: 59.999 TL
    • M5 iPad Pro 11 inç Wi-Fi + Cellular: 71.999 TL
    • M5 iPad Pro 13 inç Wi-Fi: 74.999 TL
    • M5 iPad Pro 13 inç Wi-Fi + Cellular: 86.999 TL

    Apple Pencil:

    • Apple Pencil Pro: 7.199 TL (eğitime özel 6.639 TL)
    • Apple Pencil (USB-C): 4.199 TL (eğitime özel 3.679 TL)

    Magic Keyboard:

    • 11 inç: 16.209 TL (eğitime özel 15.119 TL)
    • 13 inç: 18.859 TL (eğitime özel 17.779 TL)
