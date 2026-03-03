Apple, yeni M5 MacBook Air'i tanıttı: Şimdi daha güçlü

Performans M5 ile yükseliyor 💪
Yeni MacBook Air, 10 çekirdekli CPU ve çekirdek başına Neural Accelerator’a sahip GPU ile kullanıcılarına hem günlük iş akışlarında hem de yaratıcı ve yapay zeka odaklı projelerde yüksek performans sunuyor. Apple’a göre M5, önceki nesil M4’e kıyasla yapay zeka görevlerinde 4 kat, M1’e kıyasla 9,5 kat daha hızlı. Ayrıca geliştirilmiş shader çekirdekleri ve üçüncü nesil ray-tracing motoru sayesinde oyun ve 3D modelleme performansını da önemli ölçüde artırıyor. Yeni 153 GB/s bant genişliğine sahip birleşik bellek, çoklu görevlerde ve uygulama açılışlarında daha hızlı ve akıcı bir deneyim sağlıyor.
Öte yandan MacBook Air artık standart olarak 512GB depolama alanı ile geliyor. Depolama alanı ise ilk kez 4 TB’a kadar yükseltilebiliyor. Şirketin paylaştığı bilgilere göre yeni SSD, önceki nesle göre okuma/yazma hızını iki kat artırıyor.
Tasarım, ekran ve pil ömrü 🎨
Tasarım açısından MacBook Air ince, hafif ve fan gerektirmeyen sessiz bir yapı sunuyor. Kullanıcılar dört renk seçeneğinden faydalanabiliyor: Sky Blue, Midnight, Starlight ve Silver.
Yeni Apple N1 kablosuz çipi sayesinde cihazlar Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 desteği de sunuyor. Buna ek olarak iki Thunderbolt 4 portu, iki harici ekran desteği ve MagSafe şarj da diğer bağlantı seçenekleri arasında.
macOS Tahoe işletim sistemiyle gelen MacBook Air, Liquid Glass tasarım diliyle birlikte klasörler, uygulama simgeleri ve widget’lar için kişiselleştirme imkanı veriyor. Apple Intelligence, uygulamalar ve sistem genelinde yapay zeka desteği sağlayarak Live Translation, gelişmiş hatırlatıcılar ve otomasyon özellikleri sağlıyor.
Yeni MacBook Air (M5) özellikleri
- Ekran: 13.6 inç Liquid Retina (2560x1664, 500 nit, IPS) / 15.3 inç Liquid Retina (2880x1864, 500 nit, IPS)
- İşlemci: Apple M5 çip (10 çekirdekli CPU: 4 süper + 6 verimlilik çekirdeği, 8 veya 10 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine, Neural Accelerators, donanım hızlandırmalı ışın izleme)
- Bellek: 16 GB birleşik RAM (24 GB veya 32 GB’a kadar yapılandırılabilir)
- Depolama: 512 GB SSD (1 TB, 2 TB veya 4 TB’a kadar yapılandırılabilir)
- Kamera: 12MP Center Stage kamera, 1080p HD video kaydı
- Portlar: MagSafe 3 şarj portu, 3.5mm kulaklık jakı, 2x Thunderbolt 4 (USB-C)
- Pil: 53.8 / 66.5 watt-saatlik yerleşik lityum polimer
- Bağlanabilirlik: Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread
- Boyut ve ağırlık: 30,41 x 21,5 x 1,13 cm 1.23 kg / 34,04 x 23,76 x 1,51 kg
- Renkler: Gök mavisi, Gümüş, Yıldız ışığı, Gece yarısı
- Yazılım: macOS Tahoe, Apple Intelligence entegrasyonu
M5 işlemcili MacBook Air fiyatı ne kadar 💵
Yeni MacBook Air M5 Türkiye’de 4 Mart tarihinde saat 14:15 itibariyle ön siparişe açılacak. Satış tarihi ise 11 Mart olarak belirlendi. MacBook Air M5 Türkiye fiyatı 67 bin 999 TL olarak açıklandı.
- 13 inç MacBook Air (M5): 67.999 TL
- 15 inç MacBook Air (M5): 79.999 TL