Apple, yeni M5 MacBook Air'i tanıttı: Şimdi daha güçlü

Tam Boyutta Gör Apple, yeni ürünleri tanıttığı bu hafta kapsamında M5 işlemcili yeni MacBook Air’i tanıttı. Yeni model, gelişmiş yapay zeka yetenekleri ve artırılmış performansıyla öne çıkarken, ince, hafif ve dayanıklı alüminyum tasarımıyla dikkat çekiyor. İşte 2026 MacBook Air özellikleri ve fiyatı:

Performans M5 ile yükseliyor 💪

Yeni MacBook Air, 10 çekirdekli CPU ve çekirdek başına Neural Accelerator’a sahip GPU ile kullanıcılarına hem günlük iş akışlarında hem de yaratıcı ve yapay zeka odaklı projelerde yüksek performans sunuyor. Apple’a göre M5, önceki nesil M4’e kıyasla yapay zeka görevlerinde 4 kat, M1’e kıyasla 9,5 kat daha hızlı. Ayrıca geliştirilmiş shader çekirdekleri ve üçüncü nesil ray-tracing motoru sayesinde oyun ve 3D modelleme performansını da önemli ölçüde artırıyor. Yeni 153 GB/s bant genişliğine sahip birleşik bellek, çoklu görevlerde ve uygulama açılışlarında daha hızlı ve akıcı bir deneyim sağlıyor.

Tam Boyutta Gör MacBook Air M5, özellikle video düzenleme, 3D render ve görüntü işleme alanlarında selefleri gibi ön plana çıkıyor. Topaz Video’da AI video geliştirme görevlerinde M1’e kıyasla 6,9 kat, Blender’da 3D render performansında M1’e göre 6,5 kat daha hızlı. Web tarayıcısı performansı ise Intel Core Ultra X7 işlemcili PC laptoplara kıyasla %50 daha hızlı. Apple’a göre daha zorlu görevlerde ise 2 kata kadar daha hızlı performans sunuluyor.

Öte yandan MacBook Air artık standart olarak 512GB depolama alanı ile geliyor. Depolama alanı ise ilk kez 4 TB’a kadar yükseltilebiliyor. Şirketin paylaştığı bilgilere göre yeni SSD, önceki nesle göre okuma/yazma hızını iki kat artırıyor.

Tasarım, ekran ve pil ömrü 🎨

Tam Boyutta Gör Yeni MacBook Air, hem 13,6 inç hem de 15,3 inç Liquid Retina ekran seçenekleri ile sunuluyor. 500 nit parlaklık ve 1 milyar renk desteği sağlanıyor. 18 saate kadar pil ömrü sunulurken Apple, yeni modellerin Intel tabanlı MacBook Air’e kıyasla 6 saat daha fazla kullanım süresi sağladığını söylüyor.

Tasarım açısından MacBook Air ince, hafif ve fan gerektirmeyen sessiz bir yapı sunuyor. Kullanıcılar dört renk seçeneğinden faydalanabiliyor: Sky Blue, Midnight, Starlight ve Silver.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte cihazda 12MP Center Stage kamera, Desk View desteği ile video görüşmelerinde kullanıcının her zaman net görünmesini sağlıyor. Üçlü mikrofon sisteminin yer aldığı yeni MacBook Air, Spatial Audio ve Dolby Atmos destekli hoparlörlere sahip.

Yeni Apple N1 kablosuz çipi sayesinde cihazlar Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 desteği de sunuyor. Buna ek olarak iki Thunderbolt 4 portu, iki harici ekran desteği ve MagSafe şarj da diğer bağlantı seçenekleri arasında.

macOS Tahoe işletim sistemiyle gelen MacBook Air, Liquid Glass tasarım diliyle birlikte klasörler, uygulama simgeleri ve widget’lar için kişiselleştirme imkanı veriyor. Apple Intelligence, uygulamalar ve sistem genelinde yapay zeka desteği sağlayarak Live Translation, gelişmiş hatırlatıcılar ve otomasyon özellikleri sağlıyor.

Yeni MacBook Air (M5) özellikleri

Ekran : 13.6 inç Liquid Retina (2560x1664, 500 nit, IPS) / 15.3 inç Liquid Retina (2880x1864, 500 nit, IPS)

: 13.6 inç Liquid Retina (2560x1664, 500 nit, IPS) / 15.3 inç Liquid Retina (2880x1864, 500 nit, IPS) İşlemci : Apple M5 çip (10 çekirdekli CPU: 4 süper + 6 verimlilik çekirdeği, 8 veya 10 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine, Neural Accelerators, donanım hızlandırmalı ışın izleme)

: Apple M5 çip (10 çekirdekli CPU: 4 süper + 6 verimlilik çekirdeği, 8 veya 10 çekirdekli GPU, 16 çekirdekli Neural Engine, Neural Accelerators, donanım hızlandırmalı ışın izleme) Bellek : 16 GB birleşik RAM (24 GB veya 32 GB’a kadar yapılandırılabilir)

: 16 GB birleşik RAM (24 GB veya 32 GB’a kadar yapılandırılabilir) Depolama : 512 GB SSD (1 TB, 2 TB veya 4 TB’a kadar yapılandırılabilir)

: 512 GB SSD (1 TB, 2 TB veya 4 TB’a kadar yapılandırılabilir) Kamera : 12MP Center Stage kamera, 1080p HD video kaydı

: 12MP Center Stage kamera, 1080p HD video kaydı Portlar : MagSafe 3 şarj portu, 3.5mm kulaklık jakı, 2x Thunderbolt 4 (USB-C)

: MagSafe 3 şarj portu, 3.5mm kulaklık jakı, 2x Thunderbolt 4 (USB-C) Pil : 53.8 / 66.5 watt-saatlik yerleşik lityum polimer

: 53.8 / 66.5 watt-saatlik yerleşik lityum polimer Bağlanabilirlik : Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread

: Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread Boyut ve ağırlık : 30,41 x 21,5 x 1,13 cm 1.23 kg / 34,04 x 23,76 x 1,51 kg

: 30,41 x 21,5 x 1,13 cm 1.23 kg / 34,04 x 23,76 x 1,51 kg Renkler : Gök mavisi, Gümüş, Yıldız ışığı, Gece yarısı

: Gök mavisi, Gümüş, Yıldız ışığı, Gece yarısı Yazılım: macOS Tahoe, Apple Intelligence entegrasyonu

M5 Pro & M5 Max MacBook Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 1 sa. önce eklendi

M5 işlemcili MacBook Air fiyatı ne kadar 💵

Yeni MacBook Air M5 Türkiye’de 4 Mart tarihinde saat 14:15 itibariyle ön siparişe açılacak. Satış tarihi ise 11 Mart olarak belirlendi. MacBook Air M5 Türkiye fiyatı 67 bin 999 TL olarak açıklandı.

13 inç MacBook Air (M5): 67.999 TL

15 inç MacBook Air (M5): 79.999 TL

