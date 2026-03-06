Apple M5 Max, M4 Max ve M3 Ultra ile karşılaştırıldı

M5 Max kıyaslama sonuçları paylaşıldı
Sızdırılan sonuçlara göre M5 Max, 18 çekirdekli CPU yapısıyla geliyor. İşlemcide altı adet yüksek performanslı çekirdek ve 12 adet verimlilik çekirdeği bulunuyor. Geekbench 6 verilerine göre M5 Max, tek çekirdek testinde 4.268, çok çekirdek testinde ise 29.233 puan elde ediyor. Karşılaştırma için M4 Max'in benzer testlerde tek çekirdekte 4.049, çoklu çekirdekte ise 26.509 puan aldığını söyleyelim.
- Apple M5 Max (18 çekirdek)
- Tek çekirdek: 4.268
- Çok çekirdek: 29.233
- Apple M4 Max (16 çekirdek)
- Tek çekirdek: 4.049
- Çok çekirdek: 26.509
- Apple M3 Ultra (32 çekirdek)
- Tek çekirdek: 3.247
- Çok çekirdek: 28.169
Bu tabloya göre M5 Max, tek çekirdekte yaklaşık %5, çok çekirdekte ise %10 civarında bir performans artışı sunuyor. Daha dikkat çekici sonuç ise Apple M3 Ultra ile yapılan karşılaştırmada. 32 çekirdekli CPU'ya sahip M3 Ultra, çok çekirdek performansında teorik olarak daha güçlü görünse de testlerde M5 Max'in gerisinde kalıyor. M5 Max, M3 Ultra'ya göre tek çekirdekte yaklaşık %31 daha hızlı. Çok çekirdek performansında ise yaklaşık %4 avantaj elde ediyor
Yeni mimari ve paketleme teknolojisi
Sızıntıya göre Apple, M5 Max’te yeni nesil Fusion mimarisi ve daha gelişmiş paketleme tasarımı kullanıyor. Bu yaklaşım sayesinde Apple, Max serisinde ilk kez 16 çekirdeğin üzerine çıkmayı başarmış durumda.
Yeni tasarımın, ilerleyen dönemde ARM tabanlı rakiplerle ve x86 işlemcilerle yapılacak karşılaştırmalarda nasıl bir sonuç vereceği ise merak konusu. Özellikle Snapdragon X2 Elite Extreme gibi yeni nesil ARM işlemcilerle yapılacak testler, M5 Max'in gerçek konumunu daha net ortaya koyacak.
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım