Apple M5 Max, M4 Max ve M3 Ultra ile karşılaştırıldı

Tam Boyutta Gör Apple, M5 Pro ve M5 Max işlemcilerini nihayet tanıttı ve her iki sürümün yeni nesil Macbook modellerinde boy göstermesi bekleniyor. Son olarak serinin amiral gemisi modeli Apple M5 Max'e ait ilk performans sonuçları ortaya çıktı. Paylaşılan testlerde yeni işlemci, M4 Max ve M3 Ultra ile karşılaştırıldı.

M5 Max kıyaslama sonuçları paylaşıldı

Sızdırılan sonuçlara göre M5 Max, 18 çekirdekli CPU yapısıyla geliyor. İşlemcide altı adet yüksek performanslı çekirdek ve 12 adet verimlilik çekirdeği bulunuyor. Geekbench 6 verilerine göre M5 Max, tek çekirdek testinde 4.268, çok çekirdek testinde ise 29.233 puan elde ediyor. Karşılaştırma için M4 Max'in benzer testlerde tek çekirdekte 4.049, çoklu çekirdekte ise 26.509 puan aldığını söyleyelim.

Apple M5 Max (18 çekirdek)

Tek çekirdek: 4.268

Çok çekirdek: 29.233

Apple M4 Max (16 çekirdek)

Tek çekirdek: 4.049

Çok çekirdek: 26.509

Apple M3 Ultra (32 çekirdek)

Tek çekirdek: 3.247

Çok çekirdek: 28.169

Bu tabloya göre M5 Max, tek çekirdekte yaklaşık %5, çok çekirdekte ise %10 civarında bir performans artışı sunuyor. Daha dikkat çekici sonuç ise Apple M3 Ultra ile yapılan karşılaştırmada. 32 çekirdekli CPU'ya sahip M3 Ultra, çok çekirdek performansında teorik olarak daha güçlü görünse de testlerde M5 Max'in gerisinde kalıyor. M5 Max, M3 Ultra'ya göre tek çekirdekte yaklaşık %31 daha hızlı. Çok çekirdek performansında ise yaklaşık %4 avantaj elde ediyor

Yeni mimari ve paketleme teknolojisi

Sızıntıya göre Apple, M5 Max’te yeni nesil Fusion mimarisi ve daha gelişmiş paketleme tasarımı kullanıyor. Bu yaklaşım sayesinde Apple, Max serisinde ilk kez 16 çekirdeğin üzerine çıkmayı başarmış durumda.

Yeni tasarımın, ilerleyen dönemde ARM tabanlı rakiplerle ve x86 işlemcilerle yapılacak karşılaştırmalarda nasıl bir sonuç vereceği ise merak konusu. Özellikle Snapdragon X2 Elite Extreme gibi yeni nesil ARM işlemcilerle yapılacak testler, M5 Max’in gerçek konumunu daha net ortaya koyacak.

