Apple M5 Pro ve M5 Max tanıtıldı: Dizüstüler için en güçlü işlemciler!

Apple tarafından geliştirilen yeni Fusion mimarisine dayanan bu çipler, iki ayrı silikon kalıbını tek bir sistem-on-a-chip (SoC) içinde birleştirerek daha yüksek performans ve bant genişliği sunmayı hedefliyor. Yeni MacBook Pro modelleri yarından itibaren ön siparişe açılacak, satışlar ise 11 Mart Çarşamba günü başlayacak.

Apple M5 Pro ve M5 Max neler sunuyor?

M5 Pro ve M5 Max’in merkezinde yeni tasarlanan 18 çekirdekli CPU mimarisi yer alıyor. Bu yapı, Apple’ın “super çekirdek” adını verdiği ve sektörün hızlısı olarak nitelendirdiği 6 yüksek performans çekirdeği ile enerji verimliliği ve çoklu iş parçacığı performansı için optimize edilen 12 yeni performans çekirdeğini bir araya getiriyor. Apple’a göre bu yeni CPU tasarımı profesyonel iş yüklerinde yüzde 30’a kadar daha yüksek performans sunabiliyor. Şirket ayrıca super çekirdek tasarımının artırılmış ön uç bant genişliği, yeni önbellek yapısı ve geliştirilmiş dallanma tahmini sayesinde dünyanın en hızlı tek çekirdek performansına sahip CPU çekirdeği olduğunu belirtiyor.

Grafik tarafında ise Apple, M5 ile tanıttığı yeni GPU mimarisini daha da büyütüyor. M5 Pro’da 20 çekirdeğe kadar, M5 Max’te ise 40 çekirdeğe kadar GPU bulunuyor. Her GPU çekirdeğinde yer alan Neural Accelerator ve artırılmış birleşik bellek bant genişliği sayesinde yeni çipler, yapay zeka işlemlerinde önceki nesle kıyasla 4 katın üzerinde GPU hesaplama gücü sunabiliyor. Apple’a göre yeni GPU mimarisi, ray tracing kullanan uygulamalarda M4 Pro ve M4 Max’e göre yüzde 35’e kadar daha yüksek grafik performansı sağlayarak gelişmiş görsel efektler ve 3D render işlemlerini önemli ölçüde hızlandırıyor.

Yeni mimarinin bir diğer önemli unsuru Apple’ın Fusion Architecture olarak adlandırdığı tasarım. Bu sistem, gelişmiş paketleme teknolojisi kullanarak iki adet üçüncü nesil 3 nanometre silikon kalıbını yüksek bant genişliği ve düşük gecikme ile birbirine bağlayarak tek bir SoC gibi çalıştırıyor. Bu yapı CPU, GPU, Media Engine, birleşik bellek kontrolcüsü, Neural Engine ve Thunderbolt 5 kontrolcülerini tek çip içinde birleştiriyor.

Apple, M5 Pro'nun özellikle veri modelleme, ses post-prodüksiyonu ve mühendislik uygulamaları gibi yoğun iş yükleri için tasarlandığını belirtiyor. Çip, 64 GB’a kadar birleşik bellek ve 307 GB/s’ye kadar bellek bant genişliği desteği sunuyor. M4 Pro'ya kıyasla dört ek CPU çekirdeğiyle, M5 Pro'daki yeni CPU mimarisi, profesyonel iş yükleri için çoklu iş parçacığı performansını %30'a kadar arttırıyor.

Apple’a göre M5 Pro, M4 Pro’ya göre 4 kat, M1 Pro’ya göre ise 6 kat daha yüksek yapay zeka hesaplama gücü sağlayabiliyor. Ayrıca ikinci nesil dinamik önbellekleme ve donanımsal mesh shading desteği sayesinde grafik performansı M4 Pro’ya göre yüzde 20’ye kadar artıyor.

Serinin en güçlü modeli olan M5 Max ise özellikle 3D animatörler, uygulama geliştiricileri ve yapay zeka araştırmacılarını hedefliyor. 40 çekirdeğe kadar GPU içeren çip, 128 GB’a kadar birleşik bellek ve 614 GB/s bellek bant genişliği sunuyor. Bu sayede karmaşık sahneler, büyük veri setleri ve büyük dil modelleri gibi yoğun hesaplama gerektiren iş yüklerinde çok daha yüksek performans elde edilebiliyor. Apple’a göre M5 Max, M4 Max'e göre %15'e kadar daha yüksek çoklu iş parçacığı performansı sunuyor. Yapay zeka işlemlerinde ise önceki nesle göre 4 kat, M1 Max’e kıyasla 6 kat daha yüksek GPU hesaplama gücü sunabiliyor.

Her iki işlemci de daha hızlı bağlantıya sahip 16 çekirdekli Neural Engine, H.264, HEVC, AV1 ve ProRes formatlarını destekleyen yeni Media Engine ve performansı etkilemeden sürekli çalışan Memory Integrity Enforcement adlı bellek güvenliği teknolojisini içeriyor. Ayrıca her Thunderbolt 5 portunun doğrudan çip üzerinde yer alan özel bir kontrolcü tarafından yönetilmesi, Apple’ın bunu sektördeki en gelişmiş Thunderbolt 5 uygulaması olarak tanımlamasına neden oluyor.

Apple ayrıca yeni çiplerin şirketin çevresel hedefleri açısından da önemli olduğunu vurguluyor. Apple’ın Apple 2030 planı kapsamında on yılın sonuna kadar tüm operasyonlarını karbon nötr hale getirmeyi hedeflediği belirtilirken, M5 Pro ve M5 Max’in yüksek enerji verimliliğinin MacBook Pro’nun kullanım ömrü boyunca tükettiği toplam enerjiyi azaltmaya yardımcı olacağı ifade ediliyor.

