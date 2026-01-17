Apple M5 Pro ve M5 Max test edildi: M4 Max'i solluyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın yeni nesil M5 Pro ve M5 Max platformlarına ait ilk GPU performans tahminleri ortaya çıktı. Sızdırılan Geekbench 6 Metal sonuçlarına göre M5 Max, yalnızca M4 Max'i değil, 80 çekirdekli GPU'ya sahip M3 Ultra'yı da geride bırakabilecek seviyede konumlanıyor.

Apple M5 Max, GPU'da M3 Ultra'yı geçebilir

Paylaşılan verilere göre M5 Pro, 20 çekirdekli GPU yapılandırmasıyla M4 Pro'ya kıyasla yaklaşık %35’e varan bir performans artışı sunuyor. Bu artış, M5 Pro'yu üst segmentte "orta seviye" bir seçenek olmaktan çıkarıp performans alternatifi hâline getirebilir.

Tam Boyutta Gör M5 Max cephesinde ise fark daha belirgin. 40 çekirdekli GPU’ya sahip M5 Max’in Metal skorları, M4 Max’e göre yaklaşık %35 daha yüksek. Daha dikkat çekici olan nokta ise bu konfigürasyonun, 80 çekirdekli GPU ile gelen M3 Ultra’yı da az farkla geçmesi. Kağıt üzerinde bakıldığında M5 Max, GPU tarafında Apple’ın bugüne kadar sunduğu en hızlı yonga olabilir.

Geekbench 6 Metal kıyaslama sonuçları

M4 Pro (20 çekirdekli GPU) - 112.304

- 112.304 M5 Pro (20 çekirdekli GPU) - 151.307 (M4 Pro'dan %34,73 daha hızlı)

- 151.307 (M4 Pro'dan %34,73 daha hızlı) M4 Max (40 çekirdekli GPU) - 191.465

- 191.465 M5 Max (40 çekirdekli GPU) - 257.960 (M4 Max'ten %34,73, M3 Ultra'dan %2,58 daha hızlı)

- 257.960 (M4 Max'ten %34,73, M3 Ultra'dan %2,58 daha hızlı) M3 Ultra (80 çekirdekli GPU) - 251.466

Rakamların yanı sıra M5 Max’te birleşik bellek mimarisinin korunması bekleniyor. Ancak GPU tarafındaki sıçrama, daha yüksek başlangıç bellek kapasitelerini de beraberinde getirebilir. Bu durum, özellikle üst konfigürasyonlarda fiyatların ciddi şekilde yükselmesine yol açabilir.

