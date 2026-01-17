Giriş
    Apple M5 Pro ve M5 Max test edildi: M4 Max'i solluyor

    Apple’ın yeni M5 serisi, GPU tarafında şimdiye kadarki en büyük sıçramalardan birini yapabilir. Sonuçlar, M3 Ultra’yı bile geride bırakabilecek bir tabloya işaret ediyor.

    Apple M5 Pro ve M5 Max test edildi: M4 Max'i solluyor Tam Boyutta Gör
    Apple'ın yeni nesil M5 Pro ve M5 Max platformlarına ait ilk GPU performans tahminleri ortaya çıktı. Sızdırılan Geekbench 6 Metal sonuçlarına göre M5 Max, yalnızca M4 Max'i değil, 80 çekirdekli GPU'ya sahip M3 Ultra'yı da geride bırakabilecek seviyede konumlanıyor.

    Apple M5 Max, GPU'da M3 Ultra'yı geçebilir

    Paylaşılan verilere göre M5 Pro, 20 çekirdekli GPU yapılandırmasıyla M4 Pro'ya kıyasla yaklaşık %35’e varan bir performans artışı sunuyor. Bu artış, M5 Pro'yu üst segmentte "orta seviye" bir seçenek olmaktan çıkarıp performans alternatifi hâline getirebilir.

    Apple M5 Pro ve M5 Max test edildi: M4 Max'i solluyor Tam Boyutta Gör
    M5 Max cephesinde ise fark daha belirgin. 40 çekirdekli GPU’ya sahip M5 Max’in Metal skorları, M4 Max’e göre yaklaşık %35 daha yüksek. Daha dikkat çekici olan nokta ise bu konfigürasyonun, 80 çekirdekli GPU ile gelen M3 Ultra’yı da az farkla geçmesi. Kağıt üzerinde bakıldığında M5 Max, GPU tarafında Apple’ın bugüne kadar sunduğu en hızlı yonga olabilir.

    Geekbench 6 Metal kıyaslama sonuçları

    • M4 Pro (20 çekirdekli GPU)  - 112.304
    • M5 Pro (20 çekirdekli GPU)  - 151.307 (M4 Pro'dan %34,73 daha hızlı)
    • M4 Max (40 çekirdekli GPU)  - 191.465
    • M5 Max (40 çekirdekli GPU)  - 257.960 (M4 Max'ten %34,73, M3 Ultra'dan %2,58 daha hızlı)
    • M3 Ultra (80 çekirdekli GPU)  - 251.466

    Rakamların yanı sıra M5 Max’te birleşik bellek mimarisinin korunması bekleniyor. Ancak GPU tarafındaki sıçrama, daha yüksek başlangıç bellek kapasitelerini de beraberinde getirebilir. Bu durum, özellikle üst konfigürasyonlarda fiyatların ciddi şekilde yükselmesine yol açabilir. 

