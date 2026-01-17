Apple M5 Pro ve M5 Max test edildi: M4 Max'i solluyor

Apple M5 Max, GPU'da M3 Ultra'yı geçebilir
Paylaşılan verilere göre M5 Pro, 20 çekirdekli GPU yapılandırmasıyla M4 Pro'ya kıyasla yaklaşık %35’e varan bir performans artışı sunuyor. Bu artış, M5 Pro'yu üst segmentte "orta seviye" bir seçenek olmaktan çıkarıp performans alternatifi hâline getirebilir.
Geekbench 6 Metal kıyaslama sonuçları
- M4 Pro (20 çekirdekli GPU) - 112.304
- M5 Pro (20 çekirdekli GPU) - 151.307 (M4 Pro'dan %34,73 daha hızlı)
- M4 Max (40 çekirdekli GPU) - 191.465
- M5 Max (40 çekirdekli GPU) - 257.960 (M4 Max'ten %34,73, M3 Ultra'dan %2,58 daha hızlı)
- M3 Ultra (80 çekirdekli GPU) - 251.466
Rakamların yanı sıra M5 Max'te birleşik bellek mimarisinin korunması bekleniyor. Ancak GPU tarafındaki sıçrama, daha yüksek başlangıç bellek kapasitelerini de beraberinde getirebilir. Bu durum, özellikle üst konfigürasyonlarda fiyatların ciddi şekilde yükselmesine yol açabilir.