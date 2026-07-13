Apple, M6 Pro ve M6 Max'i atlayabilir: İşte M7 yol haritası

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Tam Boyutta Gör Apple'ın gelecek nesil Mac işlemcileriyle ilgili dikkat çeken yeni iddialar ortaya çıktı. Bloomberg'den Mark Gurman'ın paylaştığı bilgilere göre şirket, üst seviye Mac modelleri için planladığı işlemci yol haritasında önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. İddiaya göre Apple, standart M6 işlemcisini piyasaya sürdükten sonra doğrudan M7 nesline geçecek.

M7 yol haritası paylaşıldı

Yeni sızıntı, M6 Pro, M6 Max ve M6 Ultra modellerinin hiç piyasaya çıkmayabileceği anlamına geliyor. Sızıntıya göre Apple, M7 serisinde özellikle Neural Engine tarafında önemli geliştirmeler planlıyor. Şirketin bu nedenle üst seviye M6 ailesini atlayarak yeni mimariye daha hızlı geçiş yapmayı hedeflediği paylaşıldı.

Mevcut yol haritasına göre, M6 2026, M7 2027'nin ilk yarısı, M7 Pro ve M7 Max 2027 sonu son olarak M7 Ultra ise 2028 yılında tanıtılacak. Apple'ın daha önce bazı Ultra modellerini atladığı görülse de, aynı nesilde Pro, Max ve Ultra modellerinin tamamını iptal etmesi halinde bunun şirket için bir ilk olacağı belirtiliyor.

M6: 2026

2026 M7: 2027'nin ilk yarısı

2027'nin ilk yarısı M7 Pro ve M7 Max: 2027 sonu

2027 sonu M7 Ultra: 2028

M7 Ultra'da 1,5 TB birleşik bellek geliyor

Sızıntının en dikkat çekici kısmı ise M7 Ultra modeliyle ilgili. İddiaya göre Apple, yeni üst düzey işlemcisini 1,5 TB'a kadar birleşik bellek (Unified Memory) desteği sunacak şekilde tasarlıyor. Bu kapasite, M5 Ultra için konuşulan bellek miktarının yaklaşık iki katına denk geliyor. Nihai kapasitenin ise bellek tedariki ve üretim maliyetlerine göre şekilleneceği belirtiliyor.

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Apple'ın M7 Ultra ile yalnızca Mac bilgisayarları hedeflemediği de sızıntılar arasında. Şirketin, Nvidia Blackwell benzeri yapay zekâ hızlandırıcılarına rakip olabilecek performans sunmayı amaçladığı ve bu mimarinin gelecekte sunucu sistemlerinde de kullanılabileceği ortaya çıktı. Öte yandan Apple'ın M8 nesli üzerinde de çalıştığı belirtiliyor. Kod adları Soko ve Cardinal olarak geçen yeni nesil işlemcilerin 1,4 nm üretim süreciyle geliştirildiği ve 2028 civarında tanıtılması bekleniyor. Ancak detaylar henüz paylaşılmadı.

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