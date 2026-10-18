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    Apple, M6 Pro ve M6 Max işlemcilerini atlayarak M7 serisine geçebilir

    Apple’ın yeni işlemci yol haritası ortaya çıktı. İddialara göre şirket, M6 Pro ve M6 Max modellerini atlayarak M7 ailesine geçecek. M7 işlemcili MacBook Pro modellerinin 2027’de gelmesi bekleniyor.

    Apple, M6 Pro ve M6 Max'i atlayarak M7 serisine geçebilir Tam Boyutta Gör
    Apple’ın işlemci stratejisinde önemli bir değişikliğe giderek, M6 Pro, M6 Max ve M6 Ultra işlemcilerini piyasaya sürmek yerine doğrudan M7 ailesine odaklanacağı iddia edildi. 

    Apple, temel M6 işlemcisini Mac mini modelinde kullanmaya başladı. Şirketin M6 işlemcili iMac ve giriş seviyesi MacBook Pro modellerini de piyasaya sürmesi bekleniyor. Ancak, Bloomberg’den Mark Gurman’ın açıklamalarına göre Apple, mevcut M5 Pro, M5 Max ve M5 Ultra işlemcilerinin doğrudan halefleri olacak M6 Pro, M6 Max ve M6 Ultra modellerini geliştirmek yerine yeni nesil M7 ailesine geçmeyi planlıyor.

    M7 işlemcili MacBook Pro modelleri 2027’de geliyor

    Apple’ın yeni işlemci planları, özellikle üst segment MacBook Pro modellerinde önemli değişikliklere işaret ediyor. İddialara göre M7 Pro ve M7 Max işlemcilerle donatılan dokunmatik ekranlı MacBook Pro modelleri 2027 yılının sonuna doğru tanıtılacak. Standart M7 işlemcisini kullanan giriş seviyesi MacBook Pro modelinin de aynı yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    M7 Ultra işlemcisinin ise 2028’in ilk yarısında kullanıma sunulacağı öne sürülüyor. Bu takvim gerçekleşirse Apple’ın Mac Studio bilgisayarını 2027 yılında yenilemesi pek olası görünmüyor. Üst segment masaüstü bilgisayarın yeni nesil işlemciye geçişi, M7 Ultra’nın çıkış tarihine bağlı olabilir.

    Öte yandan Apple’ın OLED ekranlı yeni MacBook Pro modellerinde işlemci yükseltmesine gitmeyebileceği belirtiliyor. Mevcut modellerde kullanılan M5 Pro ve M5 Max işlemcilerin yeni OLED sürümlerde de yer alması bekleniyor. İşlemci tarafındaki asıl yeniliğin 2027 yılında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

    OLED ekranlı MacBook Pro modellerinin daha hafif bir tasarımla gelmesi, mevcut ekran çentiğinin yerini Dynamic Island tasarımına bırakması ve isteğe bağlı 5G bağlantısı sunması da gündemdeki iddialar arasında. Apple’ın ayrıca 28 Ekim Çarşamba günü Los Angeles’ta seçili basın mensuplarına yönelik bir ürün tanıtım etkinliği düzenlemek üzere davetler gönderdiği bildiriliyor. Ancak bu etkinlikte hangi ürünlerin tanıtılacağı henüz netleşmiş değil.

    Kaynakça https://www.youtube.com/watch?v=DZkRGgQn6CA https://www.trendforce.com/news/2026/10/16/news-apple-reportedly-skips-high-end-m6-chips-for-m7-lineup-partners-with-meta-to-run-muse-ai-on-mac-studio/
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