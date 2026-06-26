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    Apple M6 Pro ve M6 Max için kötü haber: İptal edilebilir

    Yeni bir iddiaya göre Apple, M6 Pro ve M6 Max işlemcilerini geliştirmiyor. Şirketin odağını M7 serisine kaydırarak yapay zekâ performansına öncelik vermesi bekleniyor.

    Apple M6 Pro ve M6 Max için kötü haber: İptal edilebilir Tam Boyutta Gör
    Apple'ın Mac işlemcileri için izlediği yol haritasında önemli bir değişiklik yaşanabilir. Bloomberg'den Mark Gurman'ın paylaştığı bilgilere göre şirket, M serisi işlemcilerde şimdiye kadar uyguladığı stratejiyi değiştirerek M6 Pro ve M6 Max modellerini tamamen atlayabilir. Bunun yerine Apple'ın odağını daha gelişmiş yapay zekâ yetenekleri sunacak M7 ailesine çevireceği öne sürülüyor.

    M6 yalnızca giriş seviyesi Mac'lerde

    İddiaya göre Apple, M6 neslinde yalnızca standart M6 işlemcisini piyasaya sürecek. Bu çipin yenilenecek 14 inç MacBook Pro başta olmak üzere giriş seviyesi Mac modellerine güç vermesi bekleniyor. Eğer bu plan gerçekleşirse, Apple Silicon döneminde ilk kez bir M serisi nesli Pro ve Max sürümlerine sahip olmayacak.

    M6'nın ayrıca TSMC'nin 2 nm üretim süreciyle geliştirilen ilk Apple işlemcisi olması bekleniyor. Yeni mimariyle birlikte bellek bant genişliğinin yaklaşık 153 GB/s'den 200 GB/s seviyesine çıkacağı belirtiliyor. Bunun yanında yeniden tasarlanan bellek mimarisi, tüm çekirdeklerde daha yüksek işlemci performansı, daha güçlü Neural Engine, geliştirilmiş video kodlama motoru ve 10 yerine 12 grafik çekirdeğine kadar çıkabilen yeni GPU tasarımı da beklentiler arasında.

    Asıl hedef M7 serisi

    Apple'ın M6 sonrasında doğrudan M7, M7 Pro, M7 Max ve M7 Ultra modellerine odaklanacağı belirtiliyor. Yeni nesil işlemciler özellikle cihaz üzerinde çalışan yapay zekâ uygulamalarında ve grafik performansında önemli kazanımlar sunacak. Standart M7 modelinin bile yaklaşık 240 GB/s bellek bant genişliği sunacağı konuşuluyor.

    Öte yandan Apple'ın üst segment masaüstü bilgisayarları da unutulmuş değil. Şirketin gelecekte tanıtılması beklenen Mac Studio modeli için M5 Ultra işlemcisi üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Test edilen sürüm, 36 CPU çekirdeği, 80 GPU çekirdeği ve 768 GB'a kadar birleşik bellek desteği sunabilir. Kısacası Apple, iddiaların doğru çıkması halinde, Mac işlemci geliştirme stratejisinde bugüne kadarki en büyük değişikliklerden birine imza atmış olacak.

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    enreka_tr 22 saat önce

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