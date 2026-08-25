Apple M6 ve M5 Ultra işlemcilerini tanıttı: 2nm ve 512GB bellek

M6, Apple'ın ilk 2 nm işlemcisi
M6, yeni Mac mini ile günlük kullanım, yazılım geliştirme, içerik üretimi ve cihaz üzerinde yapay zeka işlemleri için konumlandırılırken M5 Ultra, yeni Mac Studio ile profesyonel iş yükleri ve büyük yapay zeka modellerine odaklanıyor. M6, Apple'ın 2 nm üretim süreciyle geliştirdiği ilk çip konumunda. Yeni işlemci, M5'e kıyasla iki çekirdek artırılarak 12 çekirdekli CPU yapısına ulaşıyor. CPU, 2 süper çekirdek, 4 performans çekirdeği ve 6 verimlilik çekirdeğinden oluşuyor.
- 2 süper çekirdek
- 4 performans çekirdeği
- 6 verimlilik çekirdeği
Apple'ın açıklamasına göre M6, M5'e kıyasla tek çekirdek performansında dünyanın en hızlı CPU çekirdeğini sunuyor. Çok çekirdek performansı M5'e göre 1,2 kata, M1'e göre ise 2,4 kata kadar daha yüksek.
M6'nın grafik mimarisinde güncellenmiş shader çekirdekleri, Dynamic Caching ve donanım hızlandırmalı ışın izleme desteği bulunuyor. Geometri işleme performansı da önceki nesle göre yüzde 50 artırılıyor. Apple, M6 işlemcisinde Dual 16-core Neural Engine kullanıyor. İki Neural Engine'in aynı anda kullanılabilmesi sayesinde önceki nesillere göre yapay zeka hesaplama performansının tepe noktada 2 kata kadar yükseldiği belirtiliyor.
M5 Ultra, şimdiye kadarki en güçlüsü
Apple'ın diğer yeni işlemcisi M5 Ultra ise şirketin şimdiye kadar geliştirdiği en güçlü M serisi çip olarak tanımlanıyor. İşlemci, yeni nesil UltraFusion teknolojisiyle iki adet çift kalıplı M5 Max çipinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan dört kalıplı (quad-die) mimariyi kullanıyor. UltraFusion bağlantısı, kalıplar arasında 4,4 TB/s’nin üzerinde bant genişliği sağlıyor.
Apple, bağlantı yoğunluğunun önceki nesle göre 6 katın üzerinde arttığını belirtiyor. Dört kalıp, düşük gecikmeli bağlantı sayesinde işletim sistemi ve uygulamalar tarafından tek bir işlemci gibi kullanılabiliyor.
- 12 Süper Çekirdek
- 24 Performans Çekirdeği
- 80 Çekirdek GPU
Her GPU çekirdeğinde Neural Accelerator bulunuyor. Apple'a göre M5 Ultra'nın yapay zeka için tepe GPU hesaplama performansı M3 Ultra'dan 4,5 kata, M1 Ultra'dan ise 6 katın üzerinde daha yüksek. Grafik performansının M3 Ultra'ya göre yüzde 40'a kadar arttığı belirtiliyor. Yeni nesil shader mimarisi, ikinci nesil Dynamic Caching, donanım hızlandırmalı mesh shading ve üçüncü nesil ray tracing desteği de sunuluyor.
Yapay zeka performansı
Apple, her iki işlemcide de yapay zeka performansını önemli ölçüde artırıyor. M6'nın çift 16 çekirdekli Neural Engine yapısı ve GPU içerisindeki Neural Accelerator birimleri, cihaz üzerinde çalışan yapay zeka modellerine yönelik performansı artırıyor.
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