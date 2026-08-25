Apple M6 ve M5 Ultra işlemcilerini tanıttı: 2nm ve 512GB bellek

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Tam Boyutta Gör Apple, masaüstü bilgisayarlar için yeni nesil işlemcileri M6 ve M5 Ultra modellerini resmi olarak tanıttı. Şirketin ilk 2nm işlemcisi olan M6, daha güçlü CPU, GPU ve Neural Engine birimleriyle gelirken M5 Ultra, Apple Silicon tarihinde ilk kez dört kalıplı bir mimariye geçiyor.

M6, Apple'ın ilk 2 nm işlemcisi

M6, yeni Mac mini ile günlük kullanım, yazılım geliştirme, içerik üretimi ve cihaz üzerinde yapay zeka işlemleri için konumlandırılırken M5 Ultra, yeni Mac Studio ile profesyonel iş yükleri ve büyük yapay zeka modellerine odaklanıyor. M6, Apple'ın 2 nm üretim süreciyle geliştirdiği ilk çip konumunda. Yeni işlemci, M5'e kıyasla iki çekirdek artırılarak 12 çekirdekli CPU yapısına ulaşıyor. CPU, 2 süper çekirdek, 4 performans çekirdeği ve 6 verimlilik çekirdeğinden oluşuyor.

2 süper çekirdek

4 performans çekirdeği

6 verimlilik çekirdeği

Apple'ın açıklamasına göre M6, M5'e kıyasla tek çekirdek performansında dünyanın en hızlı CPU çekirdeğini sunuyor. Çok çekirdek performansı M5'e göre 1,2 kata, M1'e göre ise 2,4 kata kadar daha yüksek.

Tam Boyutta Gör Grafik tarafında da 12 çekirdekli GPU bulunuyor. GPU'nun her çekirdeğinde Neural Accelerator yer alıyor. Bu yapı, M5'e kıyasla yapay zeka için tepe GPU hesaplama performansını yaklaşık yüzde 30 artırıyor. M1'e kıyasla ise AI hesaplama performansının 8 katın üzerinde artış söz konusu.

M6'nın grafik mimarisinde güncellenmiş shader çekirdekleri, Dynamic Caching ve donanım hızlandırmalı ışın izleme desteği bulunuyor. Geometri işleme performansı da önceki nesle göre yüzde 50 artırılıyor. Apple, M6 işlemcisinde Dual 16-core Neural Engine kullanıyor. İki Neural Engine'in aynı anda kullanılabilmesi sayesinde önceki nesillere göre yapay zeka hesaplama performansının tepe noktada 2 kata kadar yükseldiği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Bellek tarafında M6, 32 GB'a kadar birleşik bellek ve 170 GB/s bellek bant genişliği desteği sunuyor. Bant genişliği M5'e göre yüzde 10, M1'e göre 2,5 kat daha yüksek.

M5 Ultra, şimdiye kadarki en güçlüsü

Apple'ın diğer yeni işlemcisi M5 Ultra ise şirketin şimdiye kadar geliştirdiği en güçlü M serisi çip olarak tanımlanıyor. İşlemci, yeni nesil UltraFusion teknolojisiyle iki adet çift kalıplı M5 Max çipinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan dört kalıplı (quad-die) mimariyi kullanıyor. UltraFusion bağlantısı, kalıplar arasında 4,4 TB/s’nin üzerinde bant genişliği sağlıyor.

Apple, bağlantı yoğunluğunun önceki nesle göre 6 katın üzerinde arttığını belirtiyor. Dört kalıp, düşük gecikmeli bağlantı sayesinde işletim sistemi ve uygulamalar tarafından tek bir işlemci gibi kullanılabiliyor.

Tam Boyutta Gör M5 Ultra'da 36 çekirdeğe kadar CPU bulunuyor. Bu yapı 12 süper çekirdek ve 24 performans çekirdeğinden oluşuyor. M3 Ultra'ya kıyasla tek çekirdek performansı 1,25 kata, çok çekirdek performansı ise 1,3 kata kadar artırılmış. GPU tarafında ise 80 çekirdeğe kadar çıkılıyor.

12 Süper Çekirdek

24 Performans Çekirdeği

80 Çekirdek GPU

Her GPU çekirdeğinde Neural Accelerator bulunuyor. Apple'a göre M5 Ultra'nın yapay zeka için tepe GPU hesaplama performansı M3 Ultra'dan 4,5 kata, M1 Ultra'dan ise 6 katın üzerinde daha yüksek. Grafik performansının M3 Ultra'ya göre yüzde 40'a kadar arttığı belirtiliyor. Yeni nesil shader mimarisi, ikinci nesil Dynamic Caching, donanım hızlandırmalı mesh shading ve üçüncü nesil ray tracing desteği de sunuluyor.

Tam Boyutta Gör M5 Ultra'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise bellek kapasitesi. Çip, 512 GB'a kadar birleşik bellek ve 1,2 TB/s bellek bant genişliği sunuyor. Bu değer M3 Ultra'nın bant genişliğinden yüzde 50 daha yüksek.Bu kapasite, yüz milyarlarca parametreye sahip büyük dil modellerinin doğrudan Mac üzerinde çalıştırılmasına imkan veriyor. Kullanıcılar büyük veri setlerini yerel bellekte tutabilirken yapay zeka modellerinde daha yüksek token/saniye değerlerine ulaşabiliyor.

Yapay zeka performansı

Apple, her iki işlemcide de yapay zeka performansını önemli ölçüde artırıyor. M6'nın çift 16 çekirdekli Neural Engine yapısı ve GPU içerisindeki Neural Accelerator birimleri, cihaz üzerinde çalışan yapay zeka modellerine yönelik performansı artırıyor.

M6 & M5 Pro Mac mini tanıtıldı: İşte yeni Mac mini Türkiye fiyatı 3 sa. önce eklendi Tam Boyutta Gör M5 Ultra ise 32 çekirdekli Neural Engine, 80 çekirdeğe kadar GPU ve 512 GB birleşik bellek sayesinde daha büyük modelleri yerel olarak çalıştırmaya odaklanıyor. Apple'ın Core ML, Metal, Core AI ve Xcode gibi geliştirici araçları da yeni donanımlardan doğrudan yararlanabiliyor. Bu sayede geliştiriciler büyük yapay zeka modellerini Mac üzerinde çalıştırmanın yanı sıra modelleri yerel olarak fine-tune edebiliyor. Ayrıca Apple Foundation Models ve Apple Intelligence özellikleri de geliştiricilerin kendi yapay zeka uygulamalarına entegre edilebiliyor. https://www.apple.com/newsroom/2026/08/apple-introduces-m6-and-m5-ultra-for-a-big-leap-in-performance-and-ai-compute/

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