    Apple Mac mini üretimini ABD'ye taşıyor: Tarih paylaşıldı

    Apple, Mac mini üretiminin bir bölümünü 2026'da ABD'ye taşıyacağını açıkladı. Houston’daki Foxconn tesisinde montaj bu yıl içinde başlayacak. İşte detaylar...  

    Apple, Mac mini üretiminin bir bölümünü 2026'nın ilerleyen dönemlerinde ABD'ye kaydıracağını açıkladı. Üretim, Teksas'ın Houston kentindeki bir Foxconn tesisinde gerçekleştirilecek. Böylece Mac mini ilk kez ABD'de montajlanmaya başlanacak.

    Yeni açıklama, Apple COO'su Sabih Khan'ın The Wall Street Journal'a verdiği röportaj sırasında geldi. Khan, Houston'daki tesiste bu yıl içinde Mac mini üretimine başlanacağını ve kapasitenin zamanla artırılmasının planlandığını belirtti. Mevcut üretimin ise tamamen durmayacağı, Asya'daki tesislerde de talebe göre devam edeceği söyleniyor.

    Neden şimdi?

    Apple’ın bu adımı yalnızca operasyonel bir karar değil. Son yıllarda ABD yönetimi, özellikle stratejik teknoloji ürünlerinde yerel üretimi teşvik eden ve zaman zaman dolaylı baskı yaratan politikalar izliyor. Tedarik zincirinin Çin merkezli yapısına yönelik jeopolitik riskler, gümrük tarifeleri ve olası ticaret kısıtlamaları da şirketleri üretimi çeşitlendirmeye zorluyor.

    Burada kritik nokta, Apple'ın Mac mini bilgisayarın montajından söz etmesi. Çip üretiminin ABD'ye taşındığına dair bir doğrulama bulunmuyor. Apple Silicon işlemciler için olası ABD üretimi zaman zaman gündeme gelse de, şirket bu konuda resmi bir açıklama yapmış değil.

    Halihazırda Mac mini üretimi Vietnam ve Çin'de gerçekleştiriliyor. Apple'ın ABD'de düşük hacimli üretim deneyimi daha önce Mac Pro tarafında görülmüştü. Houston hamlesi ise şirketin tedarik zincirini çeşitlendirme ve ABD'deki üretim varlığını artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

