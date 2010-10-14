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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, Mac OS X 10.6.5'in 10H555 derlemesini yayınladı; yeni güncelleme yolda ?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,8b
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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20 Ekim'de "Back to the Mac" etkinliğini düzenlemeye hazırlanan Apple, yaklaşık iki aydır geliştirici testine tabi tuttuğu Mac OS X 10.6.5'in 10H555 kodlu derlemesini yayınladı. 10H548 derlemesinin yayınlanmasından iki hafta sonra gelen yeni derlemede Apple, geliştiricilerin 3D Grafikler, Yazdırma, QuickTime, Time Machine, ve USB cihazları konularına yoğunlaşmasını istiyor.

Mac OS X 10.6.4'ü Temmuz ayı içersinde yayınlayan Apple, Ağustos ayından bu yana geliştiricilere 10.6.5'in derlemelerini yayınlıyordu. Yaklaşık iki aydır test edilen 10.6.5'in, Mac OS X 10.7 Lion'ın tanıtılması beklenen "Back to the Mac" etkinliğinde son kullanıcıya yayınlanması ihtimaller arasında bulunuyor.


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xhex 9 yıl
arkadaşlar birşey sorucağım iyi bildiğiniz burda antivirüs programı varmı varsa nasıl ind.bilirim
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